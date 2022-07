As histórias de Big Bang Theory que os fãs mais odeiam

Até hoje, The Big Bang Theory é vista como uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos. No entanto, isso não significa que os fãs aprovaram todas as tramas da sitcom. Na verdade, diversas narrativas da série provocaram polêmica, controvérsia e protestos na audiência – você se lembra delas?

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Listamos abaixo 7 tramas de The Big Bang Theory que desagradaram os fãs da série; confira.

A traição de Leonard

O fato de Leonard trair Penny foge completamente da caracterização do personagem. Por isso, a trama desagradou muitos fãs de The Big Bang Theory. Embora a série utilize alguns clichês para construir a relação de Leonard e Penny, o casal não demorou a conquistar o coração dos fãs.

Entre as “distrações” de Leonard, o curto relacionamento do personagem com Stephanie foi o mais odiado. A trama poderia representar uma oportunidade interessante para explorar a química de Leonard com outra personagem, mas para muitos fãs, foi exagerada, forçada e desnecessária.

A trajetória de Stuart

Nas primeiras temporadas, Stuart é introduzido como o dono da loja de quadrinhos que é frequentada pelos protagonistas de The Big Bang Theory. Eventualmente, o personagem assume um papel mais importante e é promovido ao elenco regular da sitcom.

O problema da trama de Stuart, de acordo com muitos fãs de The Big Bang Theory, é sua flagrante ausência de desenvolvimento. Stuart é um personagem patético, e sua rotina entristecida serve apenas para provocar risadas nos espectadores.

O aniversário de Sheldon

Fãs de The Big Bang Theory perceberam um grande furo no roteiro da série. Na 8ª temporada, Penny afirma que Sheldon é do signo de Peixes. No entanto, nos primeiros episódios da sitcom, a personagem de Kaley Cuoco diz que o protagonista, na verdade, é taurino.

Os signos não são nem adjacentes. Afinal de contas, Peixes é um signo da água. Touro, por sua vez, é do elemento terra. Além disso, o fato de Penny utilizar a astrologia para explicar as atitudes de Sheldon, para muitos fãs, é algo realmente frustrante.

Penny e Bernadette são maldosas

The Big Bang Theory deixa claro que, durante o ensino médio, Penny era uma valentona. A personagem de Kaley Cuoco também leva as tendências do passado para o presente. E ela não é a única: Bernadette, a esposa de Howard, também é rude e agressiva.

Segundo o site Looper, o estilo de Bernadette “perde a graça rapidamente”. Além disso, a personagem utiliza expressões bastante problemáticas. Em um dos episódios da série, por exemplo, Bernadette descreve o neto de seu patrão como “maricas”.

A expedição de The Big Bang Theory

Todo mundo sabe que grupos de amigos, normalmente, costumam contar com altos e baixos, brigas bobas e constantes desentendimentos. No entanto, o episódio “Monopolar Expedition” caracteriza os personagens de The Big Bang Theory como “caras terríveis”.

De acordo com a análise de diversos fãs, o episódio dá a entender que os protagonistas da série não têm uma relação saudável – o que é estranho, já que a sitcom é sustentada justamente pela amizade dos personagens.

A sorte (ou azar) de Raj

Segundo o site Looper, Raj é o “melhor partido” de The Big Bang Theory. O personagem de Kunal Nayyar deseja construir uma família, e além disso, é leal e gentil. No entanto, essa gentileza (misturada ao seu descontrole emocional) acaba prejudicando seus relacionamentos.

Nas primeiras temporadas, Raj sofre com o mutismo seletivo. Ou seja: ele não consegue conversar com mulheres. Penny apresenta o amigo a Emily – que parece ser uma pretendente perfeita, já que é surda. No entanto, Raj não demora a descobrir que, na verdade, Emily só estava interessada no dinheiro de sua família.

The Big Bang Theory não envelheceu bem

The Big Bang Theory, definitivamente, tem tramas que não envelheceram bem. Afinal de contas, de acordo com a análise do site Looper “a masculinidade frágil é um aspecto essencial da cultura nerd”. Por isso, a série conta com várias piadas que ofendem comunidades marginalizadas.

Além de tramas problemáticas em relação à comunidade LGBTQIA+, The Big Bang Theory não lida bem com questões étnicas. A caracterização de Raj, por exemplo, é repleta de estereótipos e pré-julgamentos sobre a cultura indiana. Algumas piadas são inofensivas, mas outras são realmente insensíveis.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

