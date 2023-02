As Leis de Lidia Poët e mais 6 séries de época imperdíveis na Netflix

As Leis de Lidia Poët é a nova série de época de sucesso na Netflix. A obra rapidamente ascendeu para o top 10 da plataforma de streaming. Com isso, selecionamos mais seis séries nesse estilo para todos conhecerem.

No quesito audiência, As Leis de Lidia Poët tem se destacado na Netflix. Além de figurar no Top 10 brasileiro, a série entrou para o ranking das produções mais assistidas de mais de 60 países – como Espanha, Jamaica, República Dominicana, Itália e muitos outros.

Continua depois da publicidade

Mas há muitas outras séries que também valem ser assistidas na Netflix, algumas mais famosas, outras nem tanto. Confira, abaixo, As Leis de Lidia Poët e mais 6 seriados de época imperdíveis no streaming.

As Leis de Lidia Poet está disponível na Netflix.

As Leis de Lidia Poët

“Neste envolvente drama de época, Lidia Poët dedica-se a investigar homicídios e a construir uma carreira no direito. Inspirada na trajetória da primeira advogada da história da Itália”, diz a sinopse oficial de As Leis de Lidia Poët na Netflix.

Essa emocionante e divertida série é protagonizada pela premiada Matilda De Angelis (A Incrível História da Ilha das Rosas).

Anne with an E

“Nesta série baseada no livro Anne de Green Gables, uma impetuosa órfã é adotada por engano por um casal de irmãos solteirões do interior”, diz a sinopse oficial de Anne with an E.

A série foi cancelada, mas conta com três temporadas na Netflix. Ela é estrelada por Amybeth McNulty, que, desde então, veio a trabalhar em Stranger Things.

Alias Grace

“Nesta série baseada no premiado livro de Margaret Atwood, um psiquiatra tenta decidir se uma assassina deve ser perdoada mediante a alegação de insanidade”, diz a sinopse oficial de Alias Grace.

A minissérie tem um índice de aprovação de 99% no Rotten Tomatoes, com uma classificação média de 8,00 de 10 com base em 82 críticas.

O consenso crítico do site é: “Comentários sociais mordazes e a performance hipnótica de Sarah Gadon fazem de Alias ​​Grace uma adição digna ao catálogo de adaptação de Margaret Atwood”.

Versailles

“Construído por encomenda do Rei Luís XIV, o suntuoso palácio logo se torna um campo para as batalhas da política e do amor, além de uma prisão disfarçada para a nobreza”, diz a sinopse de Versailles.

É a série de televisão francesa mais cara de todos os tempos, com um orçamento de €30 milhões para sua primeira temporada. Ela acompanha o reinado de Luís XIV.

A Imperatriz está disponível na Netflix

A Imperatriz

“A paixão avassaladora de Isabel (“Sisi”) e Francisco, Imperador da Áustria, abala as estruturas de poder da corte vienense”, começa a sinopse oficial de A Imperatriz.

“Depois do casamento, a jovem Imperatriz precisa se afirmar diante da sogra, a poderosa Sophie, e do cunhado Maxi, irmão de Francisco, que também está de olho no trono (e em Sisi). Além de tudo, as tropas inimigas ameaçam as fronteiras do Império dos Habsburgo, e o povo de Viena protesta contra o Imperador. Isabel precisa descobrir em quem pode confiar e qual é o preço de ser Imperatriz e figura de esperança para o povo”, conclui a descrição da série.

Love in the Moonlight

“Uma jovem da dinastia Joseon, que sempre fingiu ser homem, acaba como eunuco no palácio real, onde se aproxima do príncipe”, diz a sinopse de Love in the Moonlight.

A série sul-coreana se tornou bastante popular mundialmente e é perfeita para quem gosta de doramas e afins. Bom para quem gosta de uma novela.

Bridgerton

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, diz a sinopse oficial de Bridgerton.

A série gira em torno da família Bridgerton e, a cada temporada, foca em um membro diferente da família, começando por Daphne.

As Leis de Lidia Poët e todas essas outras séries estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.