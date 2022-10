As maiores diferenças entre A Casa do Dragão e os livros

Os fãs de As Crônicas do Gelo e Fogo já podem conferir todos os episódios da 1ª temporada de A Casa do Dragão no HBO Max. A série épica lançou capítulo final em 23 de outubro – com reviravoltas que surpreenderam até mesmo quem leu “Fogo e Sangue”. Por isso, os espectadores se perguntam: quais são as maiores diferenças entre a série e a obra de George R.R. Martin?

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Continua depois da publicidade

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Listamos abaixo as 7 maiores diferenças entre A Casa do Dragão e o livro “Fogo e Sangue”; confira.

O relacionamento de Rhaenyra e Alicent

Em A Casa do Dragão, o relacionamento de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower é um dos mais complexos. Amigas na adolescência, as personagens se afastam quando Alicent desposa o Rei Viserys. Eventualmente, o relacionamento azeda e a dupla passa a desenvolver uma grande rivalidade.

No livro “Fogo e Sangue”, o relacionamento prévio de Alicent e Rhaenyra não existe. Afinal de contas, Alicent é mais de uma década mais velha que Rhaenyra. Ou seja: as personagens não crescem juntos. Além disso, na obra de George R.R. Martin, Alicent não é tão religiosa como na série.

O Sonho de Aegon

Na trama de A Casa do Dragão, uma das principais motivações do Rei Viserys é o Sonho de Aegon – a profecia do Conquistador de Westeros. O personagem de Paddy Considine acredita que um Targaryen deve estar sempre no Trono de Ferro para proteger o reino contra “as forças do Inverno”.

Porém, em Fogo e Sangue, essa profecia não existe. O universo de Westeros é repleto de sonhos proféticos e premonições, mas o “Sonho de Aegon” foi criado exclusivamente para a série. Nos livros, a importância do Rei Viserys é bem menor. O próprio George R.R. Martin já admitiu que o personagem da série “é melhor” que o dos livros.

A morte de Rhea Royce

Antes de desposar Rhaenyra Targaryen, Daemon vivia um matrimônio distante com a Lady Rhea Royce. No 5º episódio de A Casa do Dragão, o personagem de Matt Smith viaja ao Vale para “dialogar” com a esposa – e termina tornando-se responsável por sua morte.

No livro Fogo e Sangue, Rhea também morre no mesmo ponto da história. Porém, a morte da personagem é acidental. Rhea cai do cavalo, quebra o crânio em uma pedra e agoniza por 9 dias antes de morrer. Daemon tem um álibi inegável: nessa época, o Targaryen estava lutando nos Degraus.

A morte de Joffrey

Em um dos episódios mais emocionantes de A Casa do Dragão, o casamento de Rhaenyra e Laenor Velaryon assume uma posição de destaque. Joffrey Lonmouth, o namorado de Laenor, é assassinado por Criston Cole após dar a entender que sabe da noite de amor vivida pelo cavaleiro com Rhaenyra.

Em Fogo e Sangue, Joffrey também morre nas mãos de Criston Cole. Porém, o assassinato é bem mais “justificável”. Os cavaleiros se enfrentam em um torneio após a cerimônia de casamento, e Criston acaba golpeando Joffrey com sua Estrela da Manhã. O personagem permanece vivo por mais 6 dias após o ataque, morrendo ao lado de Laenor.

O assassinato de Harwin e Lyonel Strong

Uma das mudanças mais importantes entre os livros de As Crônicas do Gelo e Fogo e A Casa do Dragão acontece na trama de Larys Strong. Na série do HBO Max, o Pé-Torto orquestra a morte de sua própria família para ganhar a confiança da Rainha Alicent.

Em Fogo e Sangue, Lyonel Strong e o filho Harwin também morrem no incêndio de Harrenhal. No entanto, a identidade do culpado nunca é revelada. Nos livros de George R.R. Martin, o castelo de Harrenhal tem fama de amaldiçoado, e por isso, a morte do Clã Strong não levanta muitas suspeitas.

A (suposta) morte de Laenor

Na obra de George R.R. Martin, a despedida de Laenor Velaryon é bem diferente. O personagem é realmente assassinado pelo amante Qarl em um mercado de Spicetown. A motivação do crime é ambígua: alguns acreditam que Qarl perdeu a cabeça em uma crise de ciúmes e outros que o personagem foi subornado por Daemon.

Seja como for, o Laenor de Fogo e Sangue definitivamente morre. Na produção do HBO Max, por outro lado, o assassinato de Leanor é apenas fingimento. Com a ajuda de Rhaenyra e Daemon, o personagem consegue forjar a própria morte e embarcar para uma vida de anonimato e liberdade com Qarl.

O fim de Vaemond

Um dos momentos mais chocantes de A Casa do Dragão é a morte de Vaemond Velaryon. Ao acreditar que o irmão Corlys havia morrido nos Degraus, Vaemond viaja a Porto Real para exigir o domínio de Derivamarca. O personagem denuncia a verdadeira origem dos filhos de Rhaenyra e não demora a ser decapitado por Daemon.

Nos livros, o fim de Vaemond é bem diferente. Daemon realmente corta a cabeça do traidor, e em seguida, Rhaenyra usa o corpo do Velaryon para alimentar o dragão Syrax. Além disso, o Rei Viserys também ordena o corte das línguas dos 5 primos de Vaemond que repetiram os rumores sobre os filhos de Rhaenyra.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.