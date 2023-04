As maiores revelações do trailer de As Marvels

A Disney finalmente divulgou o teaser trailer de As Marvels (The Marvels), continuação de Capitã Marvel e Ms. Marvel. A prévia é recheada de revelações e referências, vamos mergulhar nelas.

“Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Krees e se vingou da Inteligência Suprema. Mas as consequências não intencionais levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado”, diz a sinopse do filme.

“Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels”, conclui a sinopse.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

Mostramos, abaixo, as cinco maiores revelações do trailer de As Marvels e buscamos explicar – na medida do possível – cada uma delas. Confira!

SABER

O trailer começa com a revelação de uma gigantesca estação espacial, chamada de SABER (sabre em inglês).

SABER é uma criação do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas tem uma equivalente nos quadrinhos, a SWORD. Importante lembrar que a SWORD também existe no MCU, tendo aparecido em WandaVision.

É bem possível que a SABER tenha vínculo com essa organização.

Vale apontar que já havia sido revelado previamente no MCU que Nick Fury estava no espaço e é justamente lá que encontramos ele no trailer de As Marvels. Possivelmente serve como uma forma de defesa da Terra contra alienígenas após a Saga do Infinito.

Troca de lugar

Outro elemento que vemos no trailer é uma espécie de parede transparente no espaço. Após encostar nela, Monica Rambeau troca de lugar com Kamala Khan.

A partir daí, quando usam seus poderes, elas trocam de lugar entre si e com a Capitã Marvel. Ainda é incerto se isso vale para todas as vezes que usam as habilidades, ou só ocasionalmente.

Lembrando que, na cena pós-créditos de Ms. Marvel, vemos justamente Khan trocando de lugar com Danvers.

E a Invasão Secreta?

As Marvels estreia em novembro, enquanto Invasão Secreta, nova série do Disney+, chega em junho. Isso, aparentemente, tira o peso da série, mas há algumas coisas a serem consideradas.

Nick Fury aparece na Terra em Invasão Secreta, enquanto que, em As Marvels, ele está no espaço, como havia sido revelado antes nos filmes do MCU.

Assim sendo, pode ser que Invasão Secreta se passe depois de As Marvels. Certamente Fury parece mais surrado no seriado que no filme, como vimos no trailer da série do Disney+.

Pode ser, também, que o Fury de As Marvels seja um skrull. Então teremos de aguardar a série e o filme para descobrir.

Uniforme de Monica Rambeau

Rambeau finalmente ganha um uniforme de super-heroína. Curiosamente, o design é bastante similar ao da Capitã Marvel, que é um uniforme Kree.

Tendo em vista que os Kree marcam presença em As Marvels, é possível que eles tenham algum envolvimento na criação desse traje da heroína.

Mas, ao que tudo indica, eles serão os vilões da história (como veremos no item a seguir).

Vilã de As Marvels tem vínculo com Guardiões da Galáxia

Vivida por Zawe Ashton, a vilã de As Marvels é vista ao lado de forças Kree, empunhando um martelo como o de Ronan, o Acusador (Lee Pace). O personagem apareceu tanto em Guardiões da Galáxia, como principal antagonista do primeiro filme, como em Capitã Marvel.

Vale lembrar que o martelo foi quebrado no fim do primeiro Guardiões da Galáxia, portanto não se trata do mesmo. Além disso, Ronan estava agindo por conta própria e não representava os interesses gerais dos Kree.

Pode ser que a vilã de Ashton esteja trabalhando para sua sociedade, ou esteja seguindo um caminho similar ao de Ronan.

As Marvels chega aos cinemas brasileiros em 9 de novembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.