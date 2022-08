As melhores participações especiais de Big Bang Theory

Por muitos anos, The Big Bang Theory se estabeleceu como uma das sitcoms mais populares da TV. Além de dominar as premiações mais importantes de Hollywood, a série contou com a participação mais que especiais de astros do cinema, estrelas das telinhas e ícones do universo nerd.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Kunal Nayyar (Raj), Simon Helberg (Howard), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Listamos abaixo as melhores participações especiais de The Big Bang Theory; confira – e veja se você lembra de cada uma delas.

Neil deGrasse Tyson

À medida que The Big Bang Theory desenvolvia sua fama internacional, a sitcom também começou a chamar a atenção de verdadeiros ícones da ciência. Um deles, o astrofísico Neil deGrasse Tyson fez uma participação especial na série de comédia. No episódio em questão, uma versão fictícia do cientista se envolve em um confronto digital com Raj, o personagem de Kunal Nayyar.

Stephen Hawking

Falando em ícones da ciência, Stephen Hawking também apareceu em um inesquecível episódio de The Big Bang Theory. Na série, Hawking é um dos maiores “rivais” de Sheldon Cooper. Ele discute com o protagonista em diversas ocasiões, e não perde uma oportunidade para zoar Sheldon e suas teorias. Na vida real, Stephen Hawking faleceu em 2018, aos 76 anos, pouco menos de um ano após sua última participação na sitcom.

Carrie Fisher

O que seria de The Big Bang Theory sem as referências ao universo nerd? Os fãs da série sabem que os personagens são grandes admiradores da saga Star Wars. Por isso, a participação especial de Carrie Fisher – a intérprete da Princesa Leia, foi tão icônica. O episódio em que Fisher aparece também conta com a participação de outro astro de Star Wars: James Earl Jones, a voz do inesquecível Darth Vader.

Steve Wozniak

Um dos fundadores da Apple – e responsável por alguns dos empreendimentos mais bem sucedidos da companhia – Steve Wozniak é uma figura importantíssima no mundo da tecnologia. Mesmo às sombras de Steve Jobs, o empresário é bastante famoso. Ele faz uma pequena participação em The Big Bang Theory, em um episódio no qual Sheldon o encontra jantando no restaurante de Penny, o Cheesecake Factory.

Laurie Metcalf

Nem só de ícones da ciência, tecnologia e universo nerd vivem as participações especiais de The Big Bang Theory. Quem não se lembra da icônica performance de Laurie Metcalf como Mary Cooper, a mãe de Sheldon? A atriz aparece em diversos episódios da sitcom. Você, provavelmente, conhece Metcalf por filmes como Toy Story, Pânico 2 e LadyBird, além das séries Getting On e Hacks.

Stan Lee

“Nunca conheça os seus heróis”, diz um famoso ditado. É isso que Sheldon aprende no episódio de The Big Bang Theory que conta com a participação especial de Stan Lee. O figurão da Marvel não trata Sheldon mal, mas também não consegue lidar com a insistência do protagonista. Por isso, Sheldon termina o episódio com mais uma ordem protetiva! Na vida real, Stan Lee faleceu em 2018, deixando para trás um incrível legado no mundo das HQs.

Mark Hamill

Das participações especiais de The Big Bang Theory, a de Mark Hamill é, definitivamente, a mais emocionante. Quando Howard encontra o cachorro perdido do astro de Star Wars, o personagem decide pedir que o eterno Luke Skywalker celebre o casamento de Sheldon e Amy – o que acaba causando tensões com Will Wheaton. Hamill aceita o convite, e participa de uma das cenas mais legais da sitcom.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.