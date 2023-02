As melhores séries coreanas para ver na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o grande potencial das produções sul-coreanas. Os famosos “k-dramas” fazem muito sucesso com a audiência de vários países, e o Brasil não é exceção. Por isso, muita gente se pergunta: quais são as melhores séries coreanas para assistir na Netflix em 2023?

Recentemente, por exemplo, a Netflix lançou o k-drama Love to Hate You, uma produção divertida que confirma aquela famosa máxima: “os opostos se atraem”.

Mas nem só de romances vivem as séries sul-coreanas da Netflix! A plataforma também conta com hits de drama, suspense, terror, ficção científica e muito mais.

Com isso em mente, confira abaixo as 7 melhores séries sul-coreanas, dos mais diversos gêneros, para assistir na Netflix!

Uma Advogada Extraordinária

Elogiada por público e crítica, Uma Advogada Extraordinária é um dos k-dramas mais populares da Netflix. Protagonizado pela excelente Park Eun-bin, essa série jurídica acompanha a história de Woo, uma advogada autista que se torna a arma secreta de uma influente firma de advocacia – e ao interagir com os colegas, passa a entender melhor sua própria identidade.

My Name

Se você gosta de produções eletrizantes, cheias de ação e suspense, My Name é uma das melhores sugestões para assistir na Netflix. Na série, de Yoon Ji-woo, uma jovem talentosa que, após presenciar a brutal morte do pai, embarca em uma intensa jornada de vingança. Para isso, ela se alia ao líder de uma organização criminosa e se infiltra em uma unidade da polícia.

Sweet Home

Bizarra, ousada e cheia de reviravoltas, a série pós-apocalíptica Sweet Home é uma boa pedida para quem curte produções como Alice in Borderland e The Last of Us. Recomendada para maiores (dado seu alto nível de violência), Sweet Home é ambientada em um futuro próximo no qual uma misteriosa condição transforma humanos em monstros terríveis e sedentos por sangue. Nesse cenário complexo, um jovem protagonista faz de tudo para salvar a vizinhança.

Alquimia das Almas

Sucesso na Netflix, a série sul-coreana Alquimia das Almas lança, atualmente, os episódios de sua 2ª temporada. A produção é perfeita para quem gosta de histórias de amor com uma boa dose de misticismo. Na trama, uma feiticeira poderosa presa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem vindo de uma renomada e influente família.

Vincenzo

Ambientada no universo da máfia, Vincenzo é um dos k-dramas mais populares da Netflix, graças ao inegável carisma do protagonista Park Joo-hyung, vivido por Song Joong-ki. A trama de Vincenzo começa quando um advogado sul-coreano que trabalha para a máfia italiana, ao retornar à terra-natal, se envolve numa batalha contra um poderoso conglomerado.

O Mar da Tranquilidade

A minissérie de ficção científica O Mar da Tranquilidade conta com apenas 8 episódios na Netflix, sendo perfeita para uma maratona de fim de semana. A série acompanha uma perigosa missão de investigação na Lua, onde exploradores espaciais tentam recuperar amostras em uma estação de pesquisa abandonada e repleta de chocantes segredos.

All of Us Are Dead

Baseada na HQ digital de mesmo nome, All of Us Are Dead se tornou um grande sucesso na Netflix em 2022. A audiência foi tão grande, que a produção garantiu uma 2ª temporada no streaming. A premissa de All of Us Are Dead é bastante simples: nos primeiros dias do apocalipse zumbi, um grupo de estudantes embarca em uma violenta jornada para escapar do colégio com vida.

Pousando no Amor

Visto como um dos romances sul-coreanos mais elogiados de todos os tempos, Pousando no Amor está disponível na Netflix! No k-drama, uma esforçada executiva sul-coreana aterrissa na zona desmilitarizada da Coreia do Norte após um acidente de parapente. Lá, ela é encontrada por um militar bonitão com quem não demora a desenvolver uma grande conexão.

Amanhã

Misturando romance, drama e fantasia, Amanhã é um dos k-dramas mais comoventes da Netflix. No centro da história está Koo Ryeon, um jovem que, após sofrer um acidente e se tornar meio espírito e meio humano, entra para uma equipe de Anjos da Morte e passa a protagonizar missões emocionantes e cheias de surpresas.

Round 6

Round 6 é, sem sombra de dúvidas, a série sul-coreana mais popular da história da Netflix. Nessa produção de suspense e ação, centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio milionário aguarda, mas as apostas são altas e mortais. Após conquistar fãs no mundo inteiro, Round 6 foi renovada para uma 2ª temporada.

Todas as séries que listamos acima estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.