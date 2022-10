As melhores séries para assistir enquanto a 2ª temporada de A Casa do Dragão não chega

Após uma 1ª temporada bombástica, os fãs de A Casa do Dragão terão que aguardar até 2024 para conferir os próximos episódios no HBO Max. Felizmente, existem inúmeras produções épicas para assistir durante esse período. Sendo assim, o público quer saber: quais são as melhores séries para ver após A Casa do Dragão?

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Listamos abaixo as 7 melhores séries do HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video e Star+ para assistir após A Casa do Dragão; confira.

Bárbaros – Netflix

Se você curte o clima intenso de A Casa do Dragão, Bárbaros é uma ótima opção para assistir em seguida. Sucesso na Netflix, a série épica conta com 2 temporadas – e tem tudo para ganhar mais episódios em breve. A produção também é inspirada em interessantes histórias reais.

Produzida na Alemanha, Bárbaros tem Laurence Rupp, Jeanne Goursaud e David Schütter nos papéis principais. A série foca na história de um oficial romano que, dividido entre o poderoso império em que foi criado e os integrantes de sua própria tribo, arquiteta um confronto épico que pode mudar a história.

A Roda do Tempo – Amazon Prime Video

Para quem gostou do clima mágico de A Casa do Dragão, A Roda do Tempo é a melhor sugestão. Baseada nos livros de Robert Jordan, a série é ancorada por uma ótima performance de Rosamund Pike. Com 1 temporada na Amazon, a série já foi renovada para um segundo ano.

A série acompanha a história de Moiraine, integrante de uma poderosa organização conhecida como Aes Sedai. No início da história, ela recebe a missão de avaliar as habilidades de 5 jovens e encontrar a reencarnação de um dragão milenar – que pode salvar ou destruir o mundo.

Roma – HBO Max

Roma é a série perfeita para quem curte as intrigas políticas de A Casa do Dragão. Pode se dizer que, sem Roma, a adaptação de Game of Thrones não existiria. Tanto a série original quanto seu spin-off se inspiram em alguns dos aspectos mais importantes de Roma para construir os personagens.

A série, como o próprio nome já indica, é ambientada na Roma Antiga. A história começa durante a transição do regime republicado para o Império Autocrático, contada sob a perspectiva do imperador Júlio César – que é vivido pelo excelente Ciarán Hinds, o Mance Rayder de Game of Thrones.

Vikings – Netflix

Vikings é uma das séries históricas mais populares de todos os tempos. Produzida originalmente pelo History Channel (com as últimas temporadas comandadas pela Netflix), a série mistura fato e ficção para abordar a trajetória de um dos povos mais misteriosos e interessantes da história europeia.

A série foca, primordialmente, na história de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e seus filhos. A trama começa com a primeira expedição Viking à Inglaterra, e em suas 6 temporadas, aborda alguns dos acontecimentos mais importantes da história do continente, além do embate entre o cristianismo e a fé pagã.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder – Amazon Prime Video

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foi lançada na mesma época de A Casa do Dragão. Por isso, muitos assinantes do HBO Max não assistiram à produção do Prime Video. Agora, com a 1ª temporada do spin-off de Game of Thrones finalizada, é uma boa hora de viajar à Terra-Média.

A trama de Os Anéis do Poder é ambientada milênios antes da Sociedade do Anel e dos eventos da trilogia de Peter Jackson. Durante a Segunda Era, a produção acompanha a forja dos Anéis de Poder, o ressurgimento de Sauron e a luta da elfa Galadriel contra a influência da sinistra entidade.

Família Soprano – HBO Max

Família Soprano pode não ter dragões e castelos, mas é tão épica como A Casa do Dragão e Game of Thrones. Considerada uma das melhores séries de todos os tempos, The Sopranos é uma dica essencial para quem gosta de histórias dinâmicas, bem construídas e repletas de reviravoltas.

A série acompanha a trajetória de Tony Soprano, um mafioso ítalo-americano que, após sofrer um ataque de pânico, decide procurar ajuda profissional da Dra. Jennifer Melfi. A partir daí, a produção traça um intenso panorama sobre os “negócios de família” de Tony e a relação da máfia com as organizações criminosas rivais.

Britannia – Star+

Para os assinantes da Star+, Britannia é uma ótima série para assistir após A Casa do Dragão. Produzida originalmente pela Sky Studios, Britannia adota o mesmo estilo de Vikings. Ou seja: mistura eventos reais com lendas e narrativas mitológicas para criar uma história excitante e repleta de surpresas.

A história começa em 43 D.C., quando as forças do Império Romano chegam às fronteiras da Britannia – uma terra mística cheia de druidas e guerreiras com poderes mágicos. Nesse cenário complexo, a Princesa Kerra é obrigada a colocar as diferenças de lado para buscar a ajuda da Rainha Antedia (sua grande rival) para unir as tribos e derrotar os invasores.

Todos os episódios de A Casa do Dragão e Game of Thrones estão disponíveis no HBO Max.

