As participações especiais mais importantes da 8ª temporada de The Flash

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 8ª temporada de The Flash não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Os episódios inéditos (pelo menos para o público nacional) contam com a participação especial de vários heróis da DC.

“Flash está em paz, após derrotar Godspeed, com a ajuda de seus filhos do futuro. Mas, os desafios não param por aí”, diz a sinopse da 8ª temporada de The Flash.

Os novos episódios, é importante lembrar, trazem Grant Gustin como Barry Allen, o Flash. O elenco da série conta também com Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet e Jesse L. Martin.

Listamos abaixo as participações mais importantes de heróis da DC (além de outros personagens) na 8ª temporada de The Flash; confira!

Brandon Routh – Ray Palmer

Brandon Routh integra o elenco convidado da 8ª temporada de The Flash como Ray Palmer. Não reconheceu o herói? Talvez você conheça sua alcunha mais famosa: Átomo. Com um dos arcos mais interessantes da série, o personagem protagoniza sequências icônicas no oitavo ano.

The Flash não é, nem de longe, a primeira participação de Brandon Routh no universo da DC. O ator, vale lembrar, também interpretou o Superman no filme Superman: O Retorno, lançado originalmente em 2006. O ator também está na Legends of Tomorrow e Arrow.

Chyler Leigh – Sentinela

Uma das integrantes mais misteriosas do Arrowverso, Alex Danvers – também conhecida como Sentinela – faz uma participação especial na 8ª temporada de The Flash. A personagem é uma engenheiro, cientista, e física da DEO, a organização secreta que protege a Terra de ameaças alienígenas.

Você, provavelmente, conhece Chyler Leigh como a Lexie Grey do drama médico Grey’s Anatomy. A personagem protagoniza um dos momentos mais emocionantes da série. Além disso, a atriz está em produções como Não é Mais um Besteirol Americano.

Cress Williams – Raio Negro

O ator americano Cress Williams, mais conhecido por protagonizar a série Raio Negro, integra o elenco da 8ª temporada de The Flash como o herói titular. O personagem desempenha um papel muito importante no oitavo ano de The Flash, introduzindo também outros conceitos do Arrowverso.

Hoje em dia, Cress Williams é mais conhecido por sua performance como o herói Jefferson Pierce – mais conhecido como Raio Negro – em sua série titular. Outros projetos do ator incluem as séries Prison Break, Heart of Dixie e Living Single.

Javicia Leslie – Batwoman

Como você já pode perceber, a 8ª temporada de The Flash conta com a participação de alguns dos heróis mais icônicos do Arrowverso – e Batwoman não é uma exceção. A atriz Javicia Leslie faz uma participação especial no oitavo ano como a heroína.

Nos primeiros episódios de Batwoman, a protagonista titular foi interpretada por Ruby Rose, mas eventualmente, Javicia Leslie assumiu o papel. Além de Batwoman, a atriz é conhecida por séries como God Friended Me e The Family Business.

Katherine McNamara – Mia Queen

Famosa por sua performance como Mia Queen em Arrow, Katherine McNamara se despede do Arrowverso com uma participação especial na 8ª temporada de The Flash. Vale lembrar que, ao final de Arrow, a personagem assume o manto do Arqueiro Verde.

Além de viver Mia Queen em Arrow, Katherine McNamara é famosa por protagonizar a série de mistério Shadowhunters, que foi exibida pela plataforma americana Freeform. A atriz também está em filmes como Noite de Ano Novo e Maze Runner.

Neal McDonough – Damien Darhk

O ator veterano Neal McDonough, com dezenas de performances no cinema e na TV, integra o elenco da 8ª temporada de The Flash como Damien Darhk. O personagem, para quem não conhece, é introduzido como um ex-integrante da Liga dos Assassinos.

Bastante famoso por interpretar o vilão no Arrowverso, Neal McDonough é mais conhecido por sua performance como o Tenente Buck Compton na série de guerra Band of Brothers. Na TV, o ator também está em American Horror Story e Yellowstone.

Jordan Fisher – Impulso

O ator americano Jordan Fisher retorna na 8ª temporada de The Flash, mas apenas em uma participação especial. O intérprete de Bart Allen, o herói que também é conhecido como Impulso, protagoniza alguns dos momentos mais emocionantes do novo ano.

Mais conhecido por sua carreira musical, Jordan Fisher é famoso por interpretar John Ambrose na franquia romântica Para Todos os Garotos que Já Amei, da Netflix. O ator também demonstra seu talento musical no filme Dançarina Imperfeita, também da Netflix.

Você já pode conferir a 8ª temporada de The Flash na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.