As piores coisas que atores tiveram que fazer para filmes de terror

Os filmes de terror são algo de dar medo nos espectadores. Nem todos conseguem, e tentam buscar práticas mais clássicas como o “jumpscare”. Porém, diversos atores como Bill Skarsgård em It: A Coisa, tiveram que fazer coisas ruins para atuar em seus filmes.

Franquias como O Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead ou O Exorcista são algumas das mais variadas. Enquanto O Exorcista é considerado o melhor filme de terror, e O Massacre da Serra Elétrica mostra um assassino em série lunático.

Porém, como deve ser atuar em filmes assim, vestindo uma roupa de um serial killer e uma máscara, ou até mesmo sendo enterrada viva para dar sequência na história?

Abaixo, selecionamos as 10 piores coisas que os atores tiveram que fazer para os filmes de terror; confira (via Slash Film).

Bill Skarsgård interpretou Pennywise em It: A Coisa

Bill Skarsgård assustou crianças em It: A Coisa

O ator Bill Skarsgård teve uma performance brilhante como Pennywise nos dois filmes de It: A Coisa. No entanto, para ele, foi realmente difícil assustar crianças por conta de seu trabalho, o que acabou marcando elas para o resto da vida.

Durante uma entrevista em 2017 ao Interview Magazine, o ator acabou assustando diversas crianças que não o tinham visto ainda no set. Ele estava gravando uma cena extra, e segundo o astro, uma criança começou a chorar e continuou durante a gravação.

“Esse garoto começou a chorar. Ele começou a chorar e o diretor gritou: ‘Ação!’ E quando eles dizem ‘ação’, estou completamente no personagem. Então, algumas dessas crianças ficaram apavoradas e começaram a chorar no meio da tomada, e então percebi: ‘O que eu estou fazendo? O que é isto? Isto é horrível.”, disse ele.

Tony Todd foi picado por abelhas em O Mistério de Candyman

Candyman é um personagem assustador. O Mistério de Candyman, lançado em 1992, reuniu o ator Tony Todd no papel, que ainda faturou uma grana após negociar um bônus. O bônus era o seguinte: ser picado por abelhas. Ele faturou US$ 23 mil com essa aposta bizarra.

“Eu negociei um bônus de US$ 1.000 para cada picada durante a cena da abelha. E fui picado 23 vezes. parte de quem Candyman era, eu o abracei. Foi como vestir um lindo casaco”, disse o ator ao The Guardian.

Evil Dead foi uma experiência exaustiva para Bruce Campbell

O primeiro filme da franquia Evil Dead, do diretor Sam Raim, é uma obra-prima do terror de baixo orçamento, mas gravá-lo não foi uma coisa muito simples.

A escolha da cabana era algo que fez muitos membros da equipe e elenco desistirem, já que não havia água corrente e nem aquecimento. O dinheiro estava acabando, porém, Bruce Campbell continuou no projeto e ficou até o fim, parecendo exausto e coberto de sangue para dar mais realidade ao papel.

“Do começo ao fim – todos foram pontos baixos. Você estava em uma cabana que não era ocupada há décadas e não tinha energia (ou) água corrente; sem esgoto; sem nada. Era como acampar por 12 semanas, mas enquanto isso você está tentando fazer um filme”, disse ele.

“Não precisou de muita atuação: você estava com frio, você estava miserável, você estava coberto de sangue. Alguns atores têm que correr em círculos, fazer flexões, dar um tapa na cara para se preparar. Ficamos infelizes o dia todo; estávamos prontos para ir”, concluiu.

Gunnar Hansen vestiu a mesma roupa suja em O Massacre da Serra Elétrica

As gravações de O Massacre da Serra Elétrica foram infernais – o calor do Texas era de matar. Os atores e a equipe suavam bastante, e suas roupas ficavam sujas facilmente. Todo o elenco usava a mesma roupa durante as filmagens.

Gunnar Hansen, que interpretou Leatherface, passou por um problema ainda pior. Além de usar o paletó sujo, ele também usava a máscara, e costumava suar bastante. Segundo ele, as sessões poderiam durar 26 horas, e eles nunca lavavam as roupas, pois poderia mudar de cor.

“Às vezes, as sessões de filmagem se arrastavam por mais de 26 horas. Como todos tínhamos apenas um conjunto de roupas para o filme, era muito arriscado lavá-las; as cores podiam mudar”, comentou.

Tippi Hedren viveu o inferno no set de Os Pássaros

A atriz Tippi Hedren quase não suportou gravar Os Pássaros, do diretor Alfred Hitchcock. Ela teve uma relação muito abusiva com o cineasta, que possuía segundas intenções com ela. Hedren, avó da nova estrela da Marvel, Dakota Johnson, viveu o verdadeiro inferno no set de Os Pássaros.

Juntamente com as torturas psicológicas, ela foi assediada pelo diretor. Além disso, Hedren foi atacada por pássaros reais no set, após pensar que eles seriam pássaros mecânicos.

A estrela teve parte do rosto cortado, e por pouco acabou não atingindo seu olho. A primeira cena foi regravada cinco vezes, levando Hedren a desmaiar e chorar. O médico ainda confrontou o cineasta, que recuou: “Você esta querendo matá-la?”.

Robert Pattinson enlouqueceu no set de O Farol

A nova estrela da DC, Robert Pattinson, foi ao limite durante as gravações de O Farol, filme do diretor Robert Eggers. O astro enlouqueceu no set, e ficou muito tempo como um homem selvagem, inconsciente o tempo todo, se obrigando a vomitar e a fazer xixi nas calças.

“Por muito tempo você fica muito constrangido na rua. Você está se escondendo muito, então [no set] você tem uma desculpa para ser selvagem. É como ser um viciado em adrenalina. E também, quando você não sabe como fazer alguma coisa, por que não bater de cabeça na parede? Veja o que acontece. Não tenho outras ideias.”, disse ele.

Jessica Chastain e a poça de sangue em It: A Coisa – Parte 2

A cena da poça de sangue foi algo bastante nojento para os fãs, mas ainda mais para Jessica Chastain, durante as gravações de It: A Coisa – Parte 2.

Ela ficou coberta por mais de 17 mil litros de sangue falso por horas, e comentou que foi uma experiência nojenta, já que entrou em seu nariz e ouvidos.

“Foi realmente nojento. É como lodo, e estava no meu nariz, nos meus ouvidos e grudado nos meus olhos. Eu meio que tinha alguns pequenos medos”, disse ela.

Shelley Duvall viu as peles das mãos em carne viva durante O Iluminado

A atriz Shelley Duvall passou por um grande trabalho em O Iluminado, do diretor Stanley Kubrick. A estrela do longa filmou 127 vezes a mesma cena, segurando um bastão.

Por conta disso, as peles de suas mãos ficaram em carne viva, e chorou até ficar rouca e desidratada. O estresse de Duvall era tão grande que seu cabelo começou a cair.

Florence Pugh chorou intensamente em Midsommar

O filme Midsommar, estrelado por Florence Pugh, teceu diversos comentários em torno da atriz, que quase colapsou durante as filmagens. Ela teve uma forte crise de choro em uma das cenas do longa ao lado de algumas mulheres.

“Verdadeiramente, essas mulheres tornaram essa cena possível. Foi aterrorizante. Por mais assustador que fosse assistir, era ler e saber que tínhamos que fazer isso. Eu amo muito essas garotas. Não sou uma grande chorona, então passar por isso com elas era verdadeiro com segurança, amor e respeito. Só aconteceu porque eu as tinha”, disse ela.

“Todos nós nos entreolhamos antes de começarmos a rodar e sabíamos que seria difícil. E estranho. E antinatural. Sabíamos disso não seria agradável. Mas, no final, rolávamos no colo uma da outra, chorávamos e permitíamos que nossos corpos continuassem arfando”, relembrou a atriz. “Lembro-me de que a primeira tomada era tão longa, muito mais longa do que é exibido no filme que todos vocês assistiram. Quando Ari Aster disse corta, todas nos agarramos nos braços umas às outros e cravamos nossas unhas nas palmas umas às outras e choramos.”

Jane Levy foi enterrada viva no remake de Evil Dead

Se para Bruce Campbell as filmagens do primeiro Evil Dead foram cansativas, imagina para a atriz Jane Levy, que foi enterrada viva durante as filmagens.

A atriz tinha um saco plástico em volta de sua cabeça com um tubo de oxigênio para fora, e às vezes faltava ar e tinha que cavar para sair. Ela comentou que foi “um dia difícil”. Além disso, Levy disse que não pretender fazer um novo filme na franquia.

