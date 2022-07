Ms. Marvel está chegando ao fim, mas os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) não ficarão muito tempo sem novos programas no Disney+.

Já há muitas obras previamente anunciadas, desde produções mais descontraídas, como Eu Sou Groot, até séries mais ambiciosas, como Invasão Secreta.

Muitas ainda não têm data de estreia definida, mas podemos esperar a maioria delas até o fim de 2023.

Listamos abaixo as próximas 10 séries do MCU após Ms. Marvel. Confira.

Eu Sou Groot – 10 De Agosto

James Gunn atualmente trabalha em Guardiões da Galáxia 3, mas não é a única produção que veremos sobre a querida equipe da Marvel.

Já foi confirmado que Eu Sou Groot, série de curtas animados, chegará ao Disney+, com produção do próprio Gunn e com Vin Diesel novamente como a voz do personagem.

A série acompanhará a versão bebê do personagem e acontecerá antes dos eventos de Vingadores: Guerra Infinita, com cinco episódios ao todo.

Mulher-Hulk – 17 De Agosto De 2022

Mulher-Hulk é a próxima grande série do MCU, introduzindo Jennifer Walters como a heroína titular. Veremos a história de origem da prima de Bruce Banner, o Hulk, que também aparecerá.

Além dele, o vilão Abominação também dará as caras. Ao todo serão nove episódios, três a mais que Cavaleiro da Lua e Ms. Marvel.

Lobisomem da Noite – 2022

Ainda não há data exata de lançamento para Lobisomem da Noite (Werewolf by Night), que está descrito como um especial de Halloween do Disney+.

Dito isso, é provável que veremos o especial em outubro.

Outro fato curioso sobre a obra é que veremos a estreia na direção de Michael Giacchino, compositor responsável pelas trilhas de Doutor Estranho, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Rogue One: Uma História Star Wars e mais.

Gael Garcia Bernal viverá o personagem titular.

What If…?: 2ª temporada – 2022

A série animada é a primeira do MCU a ganhar uma segunda temporada, embora Loki também já tenha sido renovada.

A série antológica terminou com os Guardiões do Multiverso impedindo Ultron e devemos ver outras realidades, especialmente agora que o multiverso é bastante proeminente no MCU.

Especial De Férias Dos Guardiões Da Galáxia – Final De 2022

Anos depois do famigerado especial de férias de Star Wars (o infame Holiday Special), chega a vez dos Guardiões da Galáxia receberem o mesmo tratamento.

Trata-se de um live-action com roteiro e direção de James Gunn, que marca o retorno do elenco principal, após já terem aparecido em Thor: Amor e Trovão.

Trata-se de uma aventura canônica, mas nem todos os guardiões estarão nesse especial.

Invasão Secreta – Início de 2023

Anunciado em dezembro de 2020, Invasão Secreta não ganhou data ainda, mas trará Samuel L. Jackson como Nick Fury em um thriller de espionagem.

A trama adapta o famoso arco dos quadrinhos, em que os skrulls infiltraram-se na Terra, assumindo a identidade de diversos super-heróis.

Na série pode ser que isso mude, visto que os skrullls não são malvados em Capitã Marvel. A série contará com seis episódios.

Eco – 2023

Depois de estrear em Gavião Arqueiro, Maya Lopez retorna para a série do Disney+ como Eco.

O seriado começará exatamente de onde o Gavião Arqueiro terminou, com Maya atirando no Rei do Crime depois de descobrir que ele estava por trás da morte de seu pai.

Além de desenvolver ainda mais o personagem titular, Eco está confirmado para reunir o Demolidor de Charlie Cox e o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio pela primeira vez desde a terceira temporada de Demolidor da Netflix.

Loki: 2ª Temporada – 2023

Como dito antes, What If…? não é a única série da Marvel que retorna para uma segunda temporada, já que a segunda temporada de Loki está atualmente em produção e deve estrear em 2023.

Depois que Sylvie matou Aquele que Permanece, as regras do multiverso do MCU e da TVA são um mistério para o público e para o próprio Loki.

Além disso, uma variante de Kang – provavelmente muito mais perigosa do que He Who Remains – aparentemente assumiu o controle da TVA.

Coração de Ferro

Assim como Invasão Secreta, Coração de Ferro foi anunciada em dezembro de 2020 e atualmente não tem data de lançamento definida.

A série seguirá a história de Riri Williams, que nos quadrinhos cria sua própria versão da armadura do Homem de Ferro e se torna a super-heroína conhecida como Coração de Ferro.

Riri Williams será interpretada por Dominque Thorne, e a personagem fará sua estreia no MCU em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre antes de liderar seu próprio programa no Disney+.

Armor Wars

Depois de aparecer em Falcão e o Soldado Invernal brevemente, James Rhodes retorna como o Máquina de Combate em Armor Wars.

Assim como Invasão Secreta, a série é inspirada no arco dos quadrinhos homônimo. A série deve lidar com as consequências da morte do Homem de Ferro e a tecnologia Stark, que ficou para trás.

