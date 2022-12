As próximas produções brasileiras da Netflix após Um Natal Cheio de Graça

Um Natal Cheio de Graça, com Gkay e Sérgio Malheiros no elenco, se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. Há semanas no Top 10, o longa conquista fãs com uma história hilária e cheia de surpresas. Em meio ao sucesso da comédia, a Netflix também confirmou o lançamento de várias produções brasileiras inéditas.

“Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, afirma a sinopse oficial de Um Natal Cheio de Graça na Netflix.

Junto com a influencer Gkay e Sérgio Malheiros (Da Cor do Pecado), o elenco de Um Natal Cheio de Graça conta com Vera Fischer (O Clone), Heitor Martinez (Kubanacan), Monique Alfradique (Fina Estampa) e Letícia Isnard (Avenida Brasil).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os próximos filmes e as próximas séries brasileiras que vão estrear na Netflix; confira.

DNA do Crime

DNA do Crime é uma série de ação e investigação criminal produzida pela Paranoid Films. Assim como outros itens da lista, a produção ainda não tem data de estreia – mas tudo indica que chegará ao streaming ainda em 2023.

Com direção de Heitor Dhalia, DNA do Crime acompanha a história de um grupo de policiais federais que se envolve em uma sombria investigação e descobre detalhes desconcertantes sobre o universo do crime no Brasil.

Meu Cunhado é um Vampiro

Nos últimos anos, as estreias de Leandro Hassum fizeram muito sucesso na Netflix. Por isso, a plataforma encomendou mais dois projetos do comediante para 2023. O filme Meu Cunhado é um Vampiro é o primeiro deles.

Comandado por Alê McHaddo, Meu Cunhado é um Vampiro conta a história de um divertido ex-jogador de futebol que, em uma visita surpresa, descobre que seu cunhado é um vampiro. Além de Hassum, o filme tem Rômulo Arantes Neto, Edson Celulari, Mel Maia e Monique Alfradique.

B.O.

B.O. é o segundo projeto de Leandro Hassum para a Netflix em 2023. Dada a premissa da série, B.O. tem tudo para se tornar a “Brooklyn Nine-Nine brasileira”. Afinal, ambas as comédias são ambientadas em delegacias de polícia.

A trama de B.O. se passa em uma delegacia do Rio de Janeiro, na qual um atrapalhado delegado começa a trabalhar após capturar – mesmo sem querer – um perigoso foragido. O projeto tem direção de Paulo Amorim e produção da Camisa Listrada.

Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto

Whindersson Nunes, atualmente, é um dos humoristas mais queridos do Brasil. O comediante é conhecido, principalmente, por sua perspectiva irreverente e humilde sobre algumas das questões mais interessantes da vida social.

Em 2023, a Netflix lançará o especial de comédia Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto. Gravado em Portugal, o filme de stand-up ainda não tem data de estreia.

Chacina da Candelária

Finalmente, a Netflix confirmou para 2023 o lançamento de uma minissérie dramática inspirada pela Chacina da Candelária (um massacre que aconteceu no Rio de Janeiro em 1993). Com 4 episódios, a produção deve misturar fantasia, afrofuturismo e realismo fantástico.

A trama da série (que ainda não tem título) acompanha a jornada de 4 crianças nas 36 horas anteriores à chacina. O elenco conta com Antônio Pitanga, Xênia França, Adriano Garib, Maria Bopp e Péricles. Márcia Faria é a diretora, e Luís Lomenha atua como showrunner.

Netflix confirma continuação de séries brasileiras para 2023

Além das produções brasileiras inéditas que listamos acima, a Netflix também confirmou a continuação de algumas séries brasileiras para 2023 e até mesmo uma sequência para um popular filme nacional. São elas:

Sequência de Ricos de Amor: O filme de romance é protagonizado por Giovanna Lancelloti e Danilo Mesquita:

4ª temporada de Sintonia: Ambientada nas favelas de São Paulo, a série produzida por KondZilla é uma das mais populares do streaming;

2ª temporada de De Volta aos 15: A série De Volta aos 15, protagonizada por Maísa, conta a história de uma mulher de 30 anos que volta à adolescência;

2ª temporada de A Sogra que Te Pariu: O humorístico A Sogra que Te Pariu é criado e protagonizado pelo comediante Rodrigo Sant’Anna;

3ª temporada de Brincando com Fogo Brasil: A versão brasileira do reality de namoro promete grandes novidades em seu terceiro ano.

Enquanto as produções inéditas e continuações não estreiam, você pode conferir Um Natal Cheio de Graça na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.