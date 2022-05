As próximas séries de mistério da Netflix após Quem Matou Sara?

Lançada originalmente em 2020, Quem Matou Sara? se tornou a série mexicana mais popular da Netflix. Após 3 temporadas e inúmeras revelações bombásticas, a produção chegou ao fim. Fãs que maratonaram os 7 episódios da temporada final já se sentem órfãos. Mas eles não precisam se preocupar: a Netflix tem ótimas séries de mistério para lançar ainda em 2022.

“Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime”, afirma a sinopse oficial de Quem Matou Sara? na plataforma.

Na série, Manolo Cardona dá um show de atuação como o protagonista Álex. O elenco da série conta também com Ximena Lamadrid, Carolina Miranda e Ginés García Millán.

Listamos abaixo as 5 séries de mistério que a Netflix vai lançar após o final de Quem Matou Sara? – confira e marque na agenda.

1899

Com estreia confirmada para 2022, 1899 é uma produção alemã que mistura suspense e terror em uma trama surpreendente. Ela é um projeto de Jantje Friese e Baran bo Odar, os criadores da excelente Dark – considerada uma das melhores séries da história da Netflix.

Ambientada no ano titular, 1899 acompanha a história de um grupo de imigrantes que viaja da Europa para os Estados Unidos em uma perigosa jornada marítima. Em alto mar, os viajantes descobrem um navio à deriva, com o potencial para transformar a viagem em um terrível pesadelo.

O elenco de 1899 é formado por Emily Beecham (Into the Badlands), Aneurin Barnard (Dunkirk), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite) e Anton Lesser (Game of Thrones).

Echoes

Criada, escrita e dirigida por Vanessa Gazy, Echos estreia na Netflix ainda em 2022. A produção australiana acompanha um chocante mistério sobre duas irmãs gêmeas.

A trama de Echoes (Ecos) começa na infância das gêmeas idênticas Leni e Gina, quando elas trocam secretamente de identidade. Décadas depois, a rotina das irmãs vira de cabeça para baixo após uma delas desaparecer sem deixar vestígios.

Na série, Leni e Gina serão interpretadas por Michelle Monaghan (True Detective). O elenco de Echoes conta também com Matt Bomer (American Horror Story), Daniel Sunjata (Rescue Me), Ali Stroker (Glee), Karen Robinson (Mary Kills People), Rosanny Zayas (Orange is the New Black) e Jonathan Tucker (Westworld).

Lockwood & Co.

Anunciada pela Netflix em 2020, Lockwood & Co. é uma produção de Joe Cornish, cineasta britânico famoso por filmes como Homem-Formiga e Ataque ao Prédio. A vindoura série de mistério é baseada na saga literária de mesmo nome, escrita por Jonathan Stroud.

Lockwood & Co. é ambientada em um mundo onde criaturas sobrenaturais existem de verdade. A série foca em uma startup de investigação paranormal que é criada por dois intrépidos adolescentes e uma garota com poderes psíquicos.

O trio de protagonistas – Anthony, George e Lucy – é destinado a encontrar um mistério com o potencial de mudar para sempre a história do Reino Unido. O elenco de Lockwood & Co. tem Ruby Stokes (Bridgerton) e os novatos Cameron Chapman e Ali Hadji-Heshmati.

The Watcher

Com estreia confirmada para 2022 (provavelmente no final do ano), The Watcher é uma produção de Ian Brennan (Scream Queens) e Ryan Murphy. A minissérie será o quinto projeto do criador de Glee e American Horror Story para a Netflix, após The Politician, Hollywood, Ratched e Halston.

Baseada em um caso real, The Watcher acompanha a história de um casal que se muda para a casa dos sonhos em Nova Jérsei. No entanto, esses sonhos se transformam em pesadelos quando os protagonistas Derek e Maria começam a receber sinistras cartas de um stalker.

O elenco de The Watcher é liderado por Bobby Cannavale (O Irlandês) e Naomi Watts (O Impossível). Também foram confirmados na minissérie as atrizes Jennifer Coolidge (The White Lotus), Mia Farrow (O Bebê de Rosemary) e Noma Dumezweni (The Undoing).

Prisioneiro da Madrugada

Prisioneiro da Madrugada – The Longest Night, no título original – é uma vindoura série de mistério que tem tudo para fazer sucesso na Netflix. Assim como a história de Quem Matou Sara?, a trama da nova produção é contada em espanhol.

Até o momento, a Netflix não divulgou detalhes sobre a série. O que se sabe é que a estreia está confirmada para julho de 2022.

“Homens armados cercam uma prisão psiquiátrica e cortam todas as comunicações. O objetivo: capturar o serial killer Simón Lago. Seis episódios. Uma noite”, afirma a sinopse oficial da série policial.

Enquanto isso, as 4 temporadas de Quem Matou Sara? continuam disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.