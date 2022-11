As referências sobre a Família Addams que você perdeu em Wandinha

Wandinha, como o próprio nome indica, é focada em Wandinha Addams – a filha mais velha de Gomez e Morticia. Na série de Tim Burton, a protagonista é interpretada por Jenna Ortega. A 1ª temporada traz várias referências e easter eggs sobre a Família Addams, e muitas delas passaram despercebidas pelos assinantes da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo as 7 maiores referências de A Família Addams que você perdeu em Wandinha; confira!

Os dois estalos

Se você é um verdadeiro fã de A Família Addams, sabe que dois estalos simbolizam o clã. Wandinha não utiliza a mesma trilha sonora dos filmes, mas mesmo assim, faz algumas referências aos icônicos estalos.

Uma delas acontece no episódio em que Wandinha descobre a passagem secreta para as reuniões dos Night Shades. Para entrar no local, ela precisa estalar os dados duas vezes. No mesmo episódio, a Srta. Thornhill também faz um estalo duplo para entrar na biblioteca.

A origem do nome de Wandinha

Na versão original da série de Tim Burton, o nome da protagonista é Wednesday (Quarta-feira). No primeiro episódio, Morticia revela a razão por trás do nome. O nome de Wandinha, na verdade, vem de um popular poema americano.

“Wednesday’s child is full of woe”, diz o poema. A fala quer dizer “a criança da Quarta-Feira é cheia de infortúnio”. Ou seja: o nome tem tudo a ver com a personalidade sombria de Wandinha..

Para criar o nome original de Wednesday, Charles Addams – o ‘pai’ da Família Addams – também utiliza o mesmo poema como inspiração.

Onde está o Primo It?

Nos filmes de A Família Addams, o Primo It é um dos personagens mais inusitados. Muitos fãs não notaram, mas a 1ª temporada de Wandinha também faz referência à figura.

O momento acontece no episódio em que a protagonista visita o esconderijo dos Night Shades. No local, é possível avistar um retrato de Ignatius Itt – o primo It.

Para quem não se lembra, o Primo It é uma criatura estranha, constituída somente de cabelos loiros, um chapéu coco e óculos escuros (na foto acima).

Quem é a tia de Wandinha?

Você sabia que Morticia, a mãe de Wandinha, tem uma irmã gêmea? A 1ª temporada da série de Tim Burton faz uma referência sutil à personagem.

A irmã de Morticia (e tia de Wandinha) se chama Ophelia. Na série da Netflix, o dormitório de Wandinha e Enid leva o nome da personagem.

Embora Morticia e Ophelia sejam irmãs gêmeas, a tia de Wandinha é bem diferente da matriarca do clã Addams. Na série original, lançada nos anos 60, a personagem é caracterizada como uma mulher luminosa e sorridente, sempre vestida de branco e com flores no cabelo.

As habilidades de Wandinha

Para se integrar ao universo da Escola Nunca Mais, Wandinha tenta se matricular em vários clubes. É nesse momento que a personagem mostra suas incríveis habilidades de arco e flecha. A cena também faz referência aos filmes de A Família Addams.

O momento em questão remonta ao filme A Família Addams 2, lançado em 1993. No longa, Wandinha e Pugsley também podem ser vistos praticando o arco e flecha.

O Mundo dos Pioneiros

A cidade de Jericho, que cerca a Escola Nunca Mais, é conhecida pelo “Mundo dos Pioneiros” (Pilgrim World), um parque de diversões que celebra a chegada dos Pioneiros nos Estados Unidos e, como de costume, desconsidera os povos originários.

Wandinha, obviamente, fica irritada com o parque. Mas essa não é a primeira vez que a personagem é colocada contra os Pioneiros.

Em A Família Addams 2, para quem não se lembra, Wandinha “protagoniza” uma peça no acampamento de verão e, sob os olhares aterrorizados do público, revela a verdadeira história do Dia de Ação de Graças.

Uma fala inesquecível

Wandinha tem várias falas icônicas na 1ª temporada da série. No terceiro episódio, por exemplo, a protagonista diz que “poderia comer escoteiras de café da manhã”.

Muitos fãs não perceberam, mas a fala é uma referência ao primeiro filme da Família Addams, lançado em 1991.

No final, Wandinha é questionada se sua limonada é feita de limões de verdade. Retrucando, a personagem pergunta a uma garota se os biscoitos são “feitos de escoteiras de verdade”.

Wandinha está disponível na Netflix. Você também pode conferir o primeiro filme de A Família Addams na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.