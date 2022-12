As séries da Netflix de 2023 que você não pode perder

Em 2023, a Netflix continua sua tendência de investir milhões de dólares na produção de conteúdo original – entre filmes, séries, documentários, desenhos e reality shows. Sendo assim, quais são as séries da plataforma que os assinantes não podem perder no próximo ano?

No ano atual, a Netflix lançou alguns dos maiores sucessos de sua história, como Wandinha, Dahmer: Um Canibal Americano e a 4ª temporada de Stranger Things.

Ao mesmo tempo, a plataforma deixou fãs irados ao cancelar séries aclamadas e com fan-bases dedicadas, como Primeira Morte e Warrior Nun.

Nesse sentido, mostramos abaixo as 10 séries que você não pode perder na Netflix em 2023; confira!

Jigsaw – 1 de janeiro

Diferentemente do que muitos assinantes imaginam, a vindoura série Jigsaw não tem nada a ver com a franquia Jogos Mortais. Na verdade, essa aguardada produção de mistério acompanha a história de um grupo de ladrões que orquestra um impressionante assalto após um furacão. Levemente baseada em eventos reais, a série tem Giancarlo Esposito (Breaking Bad) como protagonista.

A Vida Mentirosa dos Adultos – 4 de janeiro

A série teen A Vida Mentirosa dos Adultos é baseada no livro homônimo, escrito por Elena Ferrante. O principal foco da obra envolve as maneiras que pessoas de todas as idades mentem – para os outros e para si mesmas. Produzida na Itália, a adaptação tem direção de Edoardo de Angelis (Indivisible) e a estreante Giordana Marengo no papel principal.

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão – 19 de janeiro

O anime Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, como o próprio nome já indica, é baseado na obra de Junji Ito – um verdadeiro mestre do terror. Nesta aguardada antologia animada, os assinantes da Netflix poderão conferir algumas das tramas mais assustadoras do mangaká, como “Os Estranhos Irmãos Hikizuri” e “Os Balões”.

That ’90s Show – 19 de janeiro

A sitcom That ‘90s Show é um spin-off de That’s 70s Show, uma série de comédia exibida entre 1998 e 2006. O derivado/continuação foca na história de Leia Forman (Callie Haverda), a filha adolescente de Eric e Donna, que decide passar o verão com os avós Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp). Grande parte do elenco original deve retornar em participações especiais.

Lockwood and Co. – 27 de fevereiro

Lockwood and Co. é a primeira produção de Joe Cornish, o diretor do aclamado Ataque ao Prédio, para a TV. A série teen é baseada no best-seller infanto-juvenil de Jonathan Stroud, no qual adolescentes usam habilidades paranormais para investigar estranhos fenômenos. O projeto foca, primordialmente, na história de Lucy (Ruby Stokes), George (Ali Hadji-Heshmati) e Anthony (Cameron Chapman).

Rainha Charlotte – 4 de maio

Rainha Charlotte é o primeiro spin-off de Bridgerton na Netflix. Como o próprio nome já indica, a série se baseia na vida da Rainha Charlotte, particularmente em sua juventude. A produção aborda as paixões da Rainha e sua longa amizade com Lady Danbury e Lady Bridgerton. India Amarteifio (Military Wives) vive a protagonista titular.

Yu-Yu Hakusho – Dezembro

Yu-Yu Hakusho, um dos animes mais influentes de todos os tempos, finalmente ganhará uma adaptação live-action. A produção conta a história de Yusuke Urameshi, um delinquente juvenil que, ao morrer em um ato de altruísmo, é rejeitado pelo Céu e o Inferno. A partir daí, o protagonista vira um Detetive do Submundo e vive as maiores aventuras com os parceiros da área.

Tomb Raider – Sem previsão

A franquia de games Tomb Raider já ganhou duas adaptações nos cinemas – protagonizadas por Angelina Jolie (Eternos) e Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa). Em 2023, Tomb Raider servirá como base para uma série animada da Netflix. A animação deve focar, principalmente, nos eventos que acontecem após a trilogia “Survivor”.

The Three Body Problem – Sem previsão

A série The Three Body Problem é uma interessante produção de ficção científica que tem tudo para conquistar os assinantes da Netflix em 2023. A produção levanta um interessante debate: e se os aliens fossem reais, e fizessem contato com a humanidade? O projeto vem de D.B. Weiss e David Benioff, os showrunners das últimas temporadas de Game of Thrones.

The Brothers Sun – Sem previsão

Finalmente, temos The Brothers Sun, uma comédia de humor sombrio que acompanha a história de dois irmãos bem diferentes. Bruce é um estudante universitário que deseja seguir os passos da mãe e viver humorista de improvisação. Já Charles, seu irmão mais velho, é um impiedoso assassinato da Tríade, que assume o legado do pai na organização criminosa.

Todas as séries que listamos acima estreiam na Netflix em 2023.

