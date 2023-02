As séries da Netflix que correm o risco de serem canceladas

Atualmente, o modelo da Netflix é muito criticado por assinantes e especialistas. Afinal de contas, a plataforma cancela séries queridas – como Warrior Nun e Primeira Morte – à revelia dos fãs. Os espectadores devem ficar de olho, já que outras produções do streaming também correm o risco de serem canceladas.

Diversos motivos podem levar ao cancelamento de uma série. Normalmente, a Netflix avalia dois aspectos para definir o destino de suas produções originais: audiência e orçamento.

“Os cancelamentos são a parte mais difícil do nosso trabalho. Quando pensamos no trabalho que os criadores e toda a equipe colocam nas séries, nos preocupamos muito com eles, e não é algo que consideramos levianamente”, comentou o executivo Peter Friedlander.

Listamos abaixo as séries da Netflix que, por um motivo ou outro, correm o risco de serem canceladas em breve; confira!

Bárbaros

A série histórica Bárbaros, produzida na Alemanha, lançou sua 2ª temporada em outubro de 2022. A produção permaneceu por alguns dias no Top 10 do streaming, mas logo perdeu lugares para alguns dos projetos mais populares da plataforma.

Quatro meses após o lançamento do segundo ano, a Netflix não se manifestou sobre o lançamento de uma potencial 3ª temporada, o que pode indicar perigo para a série. Além disso, a temática de Bárbaros é parecida com a de Vikings: Valhalla (que é uma série bem mais popular).

A Tia é Top

A animação para adultos A Tia é Top (Chicago Party Aunt, no título original), conta com apenas 1 temporada na Netflix. O primeiro ano da série foi dividido em duas partes: a primeira estreou na Netflix em setembro de 2021, e a segunda, em dezembro de 2022.

Pelo menos até o momento, a Netflix não confirmou a continuação ou o cancelamento de A Tia é Top. Como a plataforma optou por transformar o que seria apenas uma temporada em duas levas de episódios, o final do primeiro ano também pode ser definitivo.

O Idiota Favorito de Deus

Lançada na Netflix em 2022, a sitcom O Idiota Favorito de Deus é protagonizada por Melissa McCarthy (Missão Madrinha de Casamento) e seu marido Ben Falcone (Nove Desconhecidos). A comédia conta a história de Clark, um homem gentil que recebe um chamado de Deus para salvar a humanidade.

Em seu lançamento original, O Idiota Favorito de Deus falhou em impressionar os assinantes da Netflix. A série também foi detonada pela crítica especializada, com apenas 33% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por isso, tudo sugere que ela será cancelada em breve.

Alice in Borderland

Alice in Borderland, no final de 2022, lançou sua 2ª temporada na Netflix. A série bateu recordes de audiência, tornando-se a produção japonesa (live-action) mais assistida da plataforma. Porém, essa popularidade pode não ser suficiente para garantir a renovação da série.

Os roteiristas de Alice in Borderland, ao que parece, criaram a 2ª temporada já contando, eventualmente, a produção seria cancelada pela Netflix. Por isso, o segundo ano oferece um final satisfatório para a história do protagonista Arisu – e ao mesmo tempo, deixa o caminho livre para uma 3ª temporada.

The Politician

Mais de dois anos após o lançamento da 2ª temporada de The Politician, a Netflix ainda não confirmou o terceiro ano da série de Ryan Murphy. Ao que tudo indica, a série já foi cancelada. O que resta é aguardar o anúncio oficial da plataforma.

The Politician, protagonizada por Ben Platt (Dear Evan Hansen) acompanha a história de Peyton, um jovem talentoso que, ainda no Ensino Médio, embarca em uma jornada para, um dia, se tornar o presidente dos Estados Unidos.

Super Crooks

A 1ª temporada do anime Super Crooks estreou na Netflix em 2021. Até o momento, a Netflix não se manifestou sobre uma possível continuação da série. O que se sabe é que a plataforma já cancelou outra produção ambientada no mesmo universo da animação: O Destino de Júpiter.

Super Crooks é baseada nas HQs de Mark Millar, e assim como O Destino de Júpiter, tem tudo para ser cancelada pela Netflix após apenas uma temporada. No lançamento original, a série falhou em obter bons números de audiência.

Boneca Russa

A situação de Boneca Russa é muito parecida com a de Alice in Borderland. Sucesso de público e crítica, a série de comédia e drama lançou sua 2ª temporada na Netflix em abril de 2022. Desde então, a plataforma mantém o destino da produção envolto em mistério.

Os roteiristas de Boneca Russa, assim como os de Alice in Borderland, se esforçaram para produzir um final satisfatório para a 2ª temporada e deixar o caminho livre para um terceiro ano. Dessa forma, se a série for cancelada, os fãs não precisarão se frustrar com um desfecho em aberto.

