As séries de TV mais aguardadas de 2023

2022 trouxe muitas séries de destaque, como A Casa do Dragão, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Wandinha e Our Flag Means Death. 2023 vai trazer outros grandes exemplares.

De adaptações de obras de Anne Rice, até série do diretor de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, há muito pela frente nesse ano novo.

Continua depois da publicidade

Separamos sete séries imperdíveis do próximo ano, levando em conta somente as novidades, portanto nada de seriados que retornam com novas temporadas. Confira!

As Bruxas de Mayfair

2022 trouxe Entrevista com o Vampiro para as telinhas – ainda que não tenha chegado no Brasil ainda para a tristeza dos fãs de Anne Rice. Em 2023 veremos as Bruxas de Mayfair.

A AMC está adaptando essa outra linha de livros da saudosa autora, que, como o título deixa claro, gira em torno de bruxas e não vampiros.

Samuel L. Jackson como Nick Fury

Invasão Secreta

Invasão Secreta promete ser uma série de grande escala na Marvel, unindo diversos personagens de destaque em uma ameaça mais global.

Samuel L. Jackson retorna como Nick Fury, assim como Ben Mendelsohn como um dos Skrulls nessa adaptação do famoso arco dos quadrinhos.

Velma

Velma chamou bastante atenção com tudo que foi divulgado dela até agora. Trata-se de uma série mais adulta de Scooby-Doo, com direito até a sangue e vísceras.

Além disso, os personagens ganharam novos visuais e quem dubla a personagem titular é ninguém menos que Mindy Kaling, de The Office.

Rosario Dawson é a Ahsoka de Star Wars

Ahsoka

Os fãs de Star Wars estão recebendo vários altos e baixos quando se trata da franquia. Boba Fett e Obi-Wan Kenobi decepcionaram, enquanto The Mandalorian e Andor cativaram os fãs. Agora está na hora de Ahsoka.

A série mostrará o retorno de queridos personagens de Star Wars Rebels, como Sabine e Ezra e, possivelmente, Thrawn, que deve ser o grande vilão do seriado, quem Ahsoka busca.

Derivadas de The Walking Dead

The Walking Dead pode ter acabado, mas a franquia está longe de morrer. Ainda há muito pela frente e 2023 já vai trazer ao menos uma série, que promete bastante: a focada em Rick em Michonne.

Finalmente vamos ver o que aconteceu a Rick Grimes após ele ser levado de helicóptero embora na nona temporada e, enfim, testemunharemos o desfecho de sua história, que começou naquele hospital há tantos anos.

The Last of Us

A adaptação do game de PlayStation chega à HBO logo no começo do ano, para alegria dos fãs. Todas as imagens mostradas até agora levantaram as esperanças de que essa será uma ótima série.

The Last of Us ainda é comandada por Craig Mazin, de Chernobyl, então a obra – possivelmente – está em boas mãos.

Poker Face

Rian Johnson conquistou os assinantes da Netflix com Glass Onion: Um Mistério Knives Out e ele vai lançar uma nova série, mas no Peacock (nos EUA), em 2023.

Trata-se de Poker Face, estrelada por Natasha Lyonne, de Russian Doll e Orange is the New Black. Nela, Lyonne viverá Charlie, uma mulher capaz de dizer quando os outros estão mentindo. Veremos casos semanas, com elenco rotativo, que inclui Adrien Brody, Lil Rel Howery, Stephanie Hsu, Jameela Jamil, e Nick Nolte, dentre outros.

Essa promete.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.