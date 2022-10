Astros de The Big Bang Theory são amigos na vida real? Veja

Em The Big Bang Theory, os protagonistas Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Bernadette e Amy dão um show de química. Por isso, muitos fãs se perguntam: será que os atores são amigos na vida real? E, ainda mais importante: após o desfecho da série (que terminou em 2019), o elenco compartilha a mesma proximidade?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a relação dos protagonistas de The Big Bang Theory na vida real; confira.

Simon Helberg e Jim Parsons são grandes amigos

Na trama de The Big Bang Theory, Howard e Sheldon não se dão muito bem. Porém, na vida real, os intérpretes dos personagens são grandes amigos. Em meio ao desfecho da série, o eterno Sheldon revelou sua intensa proximidade com o ator de Howard.

“Particularmente, sentirei falta do Simon Helberg. Nós passamos muito tempo juntos, nos nossos camarins e nos bastidores. Acho que já somos amigos por uns 12 anos”, afirmou Jim Parsons, o intérprete de Sheldon.

Kaley Cuoco é uma admiradora de Jim Parsons

Muitos fãs não sabem, mas The Big Bang Theory só chegou ao fim por Jim Parsons ter se recusado a continuar interpretando Sheldon. Para o ator, já passava da hora de diversificar a carreira. Na época, Kaley Cuoco afirmou que gostaria de ter prosseguido com a série.

Porém, isso não significa que os atores não se dão bem. Pelo contrário: a intérprete de Penny é uma grande admiradora do colega de elenco. “O Jim era o destaque da série, definitivamente. Sua performance era de outro mundo”, comentou a atriz em um papo com a Variety.

Kunal Nayyar e Simon Helberg são amigos?

Em The Big Bang Theory, Raj e Howard são melhores amigos. O mesmo pode ser dito sobre Kunal Nayyar e Simon Helberg. Durante as gravações das 12 temporadas da série, os atores desenvolveram uma grande amizade, e até hoje, são muito próximos.

“12 anos com o meu irmão de outra mão. Tenho certeza que ele me ama”, comentou Nayyar em uma postagem de celebração do fim da série. Volta e meia os amigos comentam em publicações nas redes sociais e apoiam os novos projetos um do outro.

Mayim Bialik produziu roteiro para Simon Helberg

Nas filmagens de The Big Bang Theory, Mayim Bialik – a intérprete de Amy – também virou grande amiga de Simon Helberg. Após o desfecho da série, a atriz produziu um roteiro com o colega em mente. O resultado pode ser visto no filme “As They Made Us”.

“Foi muito especial trabalhar com o Simon. Basicamente, escrevi esse papel com ele em mente. Mas nunca achei que ele aceitaria participar do filme”, comentou a atriz. No drama semibiográfico, Helberg interpreta o irmão da protagonista, que é vivida por Dianna Agron.

Kaley Cuoco e Mayim Bialik estão brigadas?

Durante a exibição de The Big Bang Theory, boatos constantes sugeriam uma suposta “rixa” entre as intérpretes de Penny e Amy. Segundo essas especulações, Kaley Cuoco e Mayim Bialik brigavam constantemente em meio às gravações da série.

Em uma entrevista ao site Wired, Bialik desmentiu os rumores. “Bem, nós trabalhamos juntas por nove anos. Fui ao casamento dela, e ela celebrou muitas coisas comigo. Eu diria que, definitivamente, somos amigas”, esclareceu a atriz.

Jim Parsons e Mayim Bialik adoraram trabalhar juntos

Além de interpretarem um dos casais mais queridos de The Big Bang Theory, Jim Parsons e Mayim Bialik compartilham uma relação especial na vida real. Os atores gostaram tanto de trabalhar juntos, que após o desfecho da série, decidiram colaborar mais uma vez.

Depois do término de The Big Bang Theory, Mayim Bialik protagonizou a sitcom Call me Kat. Jim Parsons, por sua vez, atuou na produção-executiva do projeto. “Quando o Jim me apresentou esse projeto, achei que só queria a minha opinião. Mas na verdade, ele queria que eu interpretasse a protagonista”, comentou a atriz.

Kaley Cuoco e Johnny Galecki superaram o término

Muitos fãs não sabem, mas durante as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco e Johnny Galecki namoraram na vida real. Os atores decidiram esconder o relacionamento, já que o romance de Penny e Leonard ainda não havia começado.

O relacionamento durou cerca de três anos, chegando ao fim em 2010. Hoje em dia, os atores são bons amigos. “Adoro o fato de sermos amigos. Acho que valorizamos esse relacionamento muito mais do que aquele outro”, explicou Cuoco em um papo com a imprensa.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.