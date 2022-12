Atores da DC que morreram e os fãs não sabiam

Muito se questiona sobre o universo cinematográfico estendido da DC, e se ele conseguirá se reerguer e conquistar o mesmo sucesso que a Marvel teve em todos estes anos.

O que muita gente não sabe, é que a história da DC no cinema e na televisão é muito longa. Começou em 1952 com o seriado As Aventuras do Super-Homem, passando por grandes sucessos, como a abordagem bem-humorada do Batman de Adam West em 1966.

Tivemos também os quatro filmes do Superman, estrelados pelo saudoso Christopher Reeve, e a trilogia do Cavaleiro das Trevas dirigida por Christopher Nolan, que teve em seu segundo filme a atuação histórica de Heath Ledger, como o Coringa.

Infelizmente, não foram apenas Reeve e Ledger que nos deixaram, ao longo destes anos grandes atores e atrizes faleceram. Alguns deles se foram de forma trágica e precoce, e muitos dos fãs nem imaginam que eles não estão mais entre nós.

Confira a Lista:

Michael Gough

Poucos atores atuaram em tantos filmes da DC quanto Michael Gough, ele interpretou o amado mordomo Alfred Pennyworth, em quatro filmes do Cavaleiro das Trevas, Batman (1989), Batman Returns (1992), Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997).

Infelizmente o ator britânico faleceu aos 94 anos em 2011.

Logan Williams

Na primeira temporada da série The Flash, do canal americano CW, o ator Logan Williams interpretou o jovem Barry Allen.

Infelizmente o ator era viciado em drogas, e faleceu em 2020, com apenas 16 anos, vítima de uma overdose.

Margot Kidder

Até hoje o Super-Homem de Christopher Reeve é lembrado pelo público. Nos quatro filmes do Homem de Aço estrelados por ele, Reeve esteve acompanhado de Margot Kidder, que interpretou Lois Lane.

Assim como seu colega de elenco, a atriz também nos deixou jovem, ela faleceu em 2018, com 69 anos.

Jeep Swenson

Os fãs do Cavaleiro das Trevas definitivamente tentam esquecer que o filme Batman & Robin de 1996 existe, porém este filme marcou a estreia do vilão Bane nos cinemas, interpretado por Jeep Swenson.

Infelizmente o ator não teve muito tempo para ter outras oportunidades em filmes de super-heróis, pois ele faleceu precocemente aos 40 anos em 1997.

Pat Hingle

Da mesma forma que Michael Gough interpretou Alfred em 4 filmes, o ator Pat Hingle, também atuou como comissário Gordon nos filmes: Batman, Batman: O Retorno, Batman Eternamente e Batman & Robin.

O ator nos deixou em 2009 com 84 anos.

Lane Smith

Lane Smith interpretou o editor do Planeta Diário, Perry White, na série de sucesso Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman.

O ator teve diversos papéis de destaque, e faleceu em 2005 com 69 anos.

Eddie Jones

Eddie Jones interpretou Jonathan Kent, o pai de Clark, na série Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, curiosamente, o personagem viveu até o herói ser adulto, diferentemente de outras versões.

Eddie faleceu em julho de 2019 aos 84 anos.

Tom Lister Jr.

Tom Lister Jr. teve uma pequena, mas importante participação no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas. Ele interpretou o prisioneiro de um dos navios, em que o Coringa havia plantado explosivos. Ao jogar o detonador fora, ele frustrou os planos do Palhaço do crime.

O ator faleceu em dezembro de 2020 aos 62 anos.

Jackie Cooper

Jackie Cooper, que já foi indicado ao Oscar, interpretou Perry White, editor do Planeta Diário, em 4 filmes do Superman: Superman (1978), Superman II (1980), Superman III (1983) e Superman IV (1987).

Cooper morreu em 2011 com 88 anos.

Fred Willard

O grande ator Fred Willard também já fez parte do universo DC. Ele interpretou o presidente dos Estados Unidos na série Lois & Clark, e também atuou como o prefeito de Metrópolis no especial do 50º aniversário do Superman.

Fred Willard faleceu em 2020 aos 86 anos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.