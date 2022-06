Atores da Marvel que faleceram e você não lembra

A Marvel construiu um legado enorme com o seu universo cinematográfico estendido, aumentando ainda mais a força da marca e de seus personagens inesquecíveis.

Infelizmente diversos grandes atores e atrizes que ajudaram a construir essa linda história já nos deixaram, alguns deles precocemente deixando um vazio ainda maior em nossos corações.

Várias dessas grandes estrelas se foram e muitos dos fãs nem ao menos ficaram sabendo que eles haviam partido, então listamos para vocês alguns atores da Marvel que já faleceram.

Confira a lista:

Garry Shandling

O ator Garry Shandling tem muitos filmes em seu currículo, mas ele realmente se destacou na comédia e se tornou um dos maiores humoristas dos Estados Unidos.

Vocês devem se lembrar dele no papel do Senador Stern no filme Homem de Ferro 2. Infelizmente ele não viveu muitos anos após o filme, Garry faleceu em 2016 aos 66 anos.

Powers Boothe

Powers Boothe construiu uma grande carreira tanto no cinema quanto na televisão americana, curiosamente na Marvel ele interpretou o mesmo papel em Os Vingadores e em Agentes da S.H.I.E.L.D..

Ele atuou como o vilão Gideon Malick, que era um dos líders da organização criminosa HYDRA. Powers faleceu em 2017 aos 67 anos.

Neil Fingleton

Neil Fingleton teve uma carreira muito interessante, ele começou como jogador de basquete, inclusive era um dos 25 homens mais altos do mundo e depois se tornou ator.

Poucos sabem que ele teve papeis de destaque, ele interpretou o gigante Mag em Game of Thrones e fez a captura de movimentos de Ultron no segundo filme dos Vingadores, infelizmente ele faleceu aos 36 anos em 2017.

Bill Paxton

Bill Paxton foi um ator extraordinário, tanto que esteve presente em grandes sucessos da história do cinema, como Titanic e Apollo 13 – Do desastre ao triunfo.

Na Marvel o ator teve uma participação importante na série Agentes da S.H.I.E.L.D., onde interpretou John Garrett, um agente da S.H.I.E.L.D. que na verdade se revela um infiltrado da HYDRA. Este grande nome do cinema nos deixou aos 61 anos em 2017.

Cliff Robertson

Cliff Robertson teve uma carreira de respeito no cinema, mas com certeza todos se lembram dele em sua atuação como o Tio Ben, no primeiro filme do Homem Aranha.

O ator foi quem disse uma das frases mais emblemáticas de todos os tempos nos filmes de super-heróis: “Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades”. Cliff faleceu em 2011 aos 88 anos de idade.

Harry Dean Stanton

Chega a ser até injusto citar Harry Dean Stanton, apenas por sua pequena participação na Marvel, o ator foi premiado em sua carreira, chegando a fazer parte do júri do Festival de Cinema de Veneza.

Porém ele também deu sua contribuição nos filmes de super-heróis, interpretando um guarda de segurança que interage com Bruce Banner no primeiro filme dos Vingadores.

Michael Clarke Duncan

Provavelmente os fãs da Marvel querem não querem nem lembrar que o filme do Demolidor existiu, mas nunca poderemos esquecer o grande ator Michael Clarke Duncan, que interpretou o Rei do Crime no filme.

Ele teve uma carreira muito versátil no cinema, atuando em produções do mais diversos gêneros, infelizmente faleceu muito jovem aos 54 anos em 2012.

William Hurt como General Ross

William Hurt

William Hurt morreu recentemente com 71 anos de idade. Na Marvel, ele era conhecido pelo papel de General Ross.

O General Ross era uma constante pedra no sapato do Hulk. William Hurt assumiu o papel em O Incrível Hulk, e também teve participações em Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Viúva Negra.

Menção Honrosa – Chadwick Boseman

Evidentemente que todos sabem do triste falecimento de Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra, mas precisávamos colocá-lo na lista como uma forma de homenagem.

O ator faleceu aos 43 anos em 2020, vítima de um câncer, como um alento o seu último filme A Voz Suprema do Blues, está na Netflix, e ele pode ser premiado com um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante.

