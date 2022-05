Atores da Marvel que ficaram juntos na vida real

Você sabia que vários integrantes do elenco da Marvel já namoraram na vida real? Alguns deles já chegaram até mesmo a trocar alianças. Seria um caso da “vida imitando a arte”? Ou seriam os bastidores do MCU um ambiente propício para a formação de casais? Fãs já especulam nas redes sociais.

O fato de atores e atrizes se apaixonarem durante a gravação de filmes e séries não é exatamente uma surpresa.

Alguns dos casais mais icônicos em Hollywood se conheceram nas filmagens de projetos em comum. Ou seja: o que acontece na Marvel não é a exceção, mas sim a regra.

Listamos a seguir 10 atores da Marvel que namoraram, flertaram ou se casaram na vida real; veja abaixo.

Ben Affleck e Jennifer Garner

Embora não façam parte do MCU, Ben Affleck e Jennifer Garner já atuaram em filmes da Marvel. O ator interpretou Matt Murdock no filme Demolidor, lançado em 2003. No mesmo filme, Jennifer Garner viveu a heroína Elektra – que também ganhou seu filme solo pouco tempo depois.

Na vida real, Ben Affleck e Jennifer Garner se conheceram durante as gravações de Demolidor. Os atores trocaram alianças em 2005, e desde então, tiveram 3 filhos. O casamento, entretanto, terminou em 2015.

Ryan Reynolds e Scarlett Johansson

No MCU, Scarlett Johansson interpreta a Viúva Negra, uma das personagens femininas mais importantes da franquia. Ryan Reynolds, por sua vez, vive o divertido anti-herói Deadpool. Com 2 filmes lançados pela Fox, o personagem deve ganhar sua primeira aventura no MCU em breve.

O relacionamento de Ryan Reynolds e Scarlett Johansson começou em 2007. O casal oficializou a união em outubro de 2008. O casamento durou pouco mais de 2 anos, chegando ao fim em dezembro de 2010. Atualmente, Reynolds é casado com a atriz Blake Lively, e Johansson, com o comediante Colin Jost.

Bradley Cooper e Zoe Saldana

Nos filmes da Marvel, Bradley Cooper e Zoe Saldana fazem parte da mesma equipe de heróis: os Guardiões da Galáxia. Na franquia cósmica do MCU, Zoe Saldana interpreta a alienígena Gamora. Bradley Cooper, por sua vez, dá voz ao guaxinim Rocket.

Os atores também interpretaram marido e mulher no filme As Palavras, lançado em 2012. Na vida real, Zoe Saldana e Bradley Cooper viveram um curto relacionamento entre 2011 e 2012. A relação teria durado apenas três meses.

Nicholas Hoult e Jennifer Lawrence

Nicholas Hoult e Jennifer Lawrence – pelo menos até o momento – não fazem parte do MCU. Mas na franquia X-Men, os atores interpretam personagens muito importantes: Fera e Mística. No papel dos mutantes, a dupla atuou em vários filmes da Fox, como Primeira Classe e Fênix Negra.

Os atores se conheceram nas gravações de X-Men: Primeira Classe, e começaram a namorar 4 meses antes do lançamento do longa. A relação durou pouco mais de 1 ano, com a separação confirmada em janeiro de 2013. Mas ao que tudo indica, Nicholas e Jennifer continuaram bons amigos após o término.

Andrew Garfield e Emma Stone

Na franquia O Espetacular Homem-Aranha, Andrew Garfield e Emma Stone interpretaram um icônico casal. O ator britânico viveu Peter Parker, o herói titular, enquanto Emma Stone arrasou como Gwen Stacy, a namorada do Aranha.

Em um caso de “a vida imita a arte”, Andrew Garfield e Emma Stone também começaram a namorar de verdade. O relacionamento começou em meados de 2012, e durou cerca de 3 anos. O casal anunciou a separação em 2015.

Paul Bettany e Jennifer Connelly

Paul Bettany foi introduzido no MCU com o filme Vingadores: Era de Ultron. Nos filmes (e séries) da Marvel, o ator interpreta o androide Visão. Jennifer Connelly também vive uma inteligência artificial: a atriz dá voz a Karen, a assistente virtual do traje de Peter Parker.

Connelly também interpreta Betty Ross no filme O Incrível Hulk, lançado em 2003. Paul Bettany e Jennifer Connelly se conheceram em 2001, durante as gravações do filme Uma Mente Brilhante. Os atores se casaram em 2003, e no mesmo ano, deram boas-vindas ao primeiro filho. Eles continuam juntos até hoje.

Sam Rockwell e Leslie Bibb

Conhecido por interpretar personagens extravagantes e divertidos, Sam Rockwell integra o elenco do MCU no papel de Justin Hammer, o grande vilão de Homem de Ferro 2. Leslie Bibb, por sua vez, faz participações em vários filmes da Marvel como a repórter Christine Everhart.

Sam e Leslie se conheceram nas gravações do filme Frost/Nixon, em 2007. No mesmo ano, os atores começaram a namorar – e estão juntos até hoje. Entretanto, eles nunca chegaram a se casar. Em uma entrevista publicada em 2007, Rockwell revelou que não deseja ter filhos.

Dominic Cooper e Gemma Chan

No MCU, Dominic Cooper é conhecido por sua performance como o jovem Howard Stark em Capitão América: O Primeiro Vingador. A britânica Gemma Chan interpreta duas personagens diferentes nos filmes da Marvel: Minn-Erva em Capitã Marvel e Sersi em Eternos.

Não se sabe exatamente quando os atores começaram a namorar, mas tudo indica que a paixão começou durante as gravações do filme Stratton: Forças Especiais. Dominic Cooper e Gemma Chan assumiram o relacionamento em 2018. Pouco se sabe sobre a relação, já que ambos preferem manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Tom Holland e Zendaya

Tom Holland e Zendaya representam, sem sombra de dúvidas, o casal mais popular do MCU. Nos filmes da Marvel, os atores interpretam Peter Parker e MJ. A dupla já contracenou em três longas solo do Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Longe de Casa e, mais recentemente, Sem Volta Para Casa.

Na vida real, Tom Holland e Zendaya assumiram o namoro em novembro de 2021 – após passaram meses desmentindo boatos sobre a suposta relação. Os dois continuam juntos até hoje, e costumam encantar fãs com registros divertidos nas redes sociais.

Tom Hiddleston e Zawe Ashton

Considerado um dos atores mais queridos do MCU, Tom Hiddleston é o intérprete de Loki. Além de atuar em vários filmes da Marvel, o personagem conta com sua própria série no Disney+. Zawe Ashton, por sua vez, ainda não estreou no MCU – mas já está confirmada como a vilã de The Marvels (a continuação de Capitã Marvel).

Tom Hiddleston e Zawe Ashton representam o casal mais recente do MCU. De acordo com o tabloide The Sun, os atores começaram a namorar em 2019, mas o relacionamento só foi confirmado em 2021. Atualmente, os atores estão noivos.

