Durante a 5 Fases do MCU, a Marvel garantiu um dos elencos mais impressionantes de Hollywood. Hoje em dia, atuar em uma produção da companhia é o grande sonho de inúmeros atores e atrizes. O que muitos fãs não sabem é que diversos atores da Marvel já se envolveram em problemas com a lei – e alguns deles, chegaram a parar na cadeia.

Alguns dos atores mais populares do MCU – como Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson – já deixaram o universo da Marvel. O filme Vingadores: Ultimato foi essencial para a despedida desses artistas.

Mesmo assim, o MCU continua a se destacar pela contratação de grandes astros do cinema e da TV. A cada novo filme (ou série), a Marvel traz mais colaboradores para seu universo compartilhado.

Listamos abaixo 7 atores da Marvel que já foram presos – confira e veja se você já sabia.

Mickey Rourke – Ivan Vanko

Ainda no início do MCU, Mickey Rourke deu vida ao vilão Ivan Vanko, também conhecido como Whiplash. O personagem se estabeleceu como um dos grandes inimigos do Homem de Ferro. Desde então, Rourke afirma ter se “arrependido” de atuar no MCU.

Em sua longa carreira, Rourke se envolveu em alguns problemas com a lei. Em 1994, o ator foi detido por violência doméstica e por resistir à prisão. Além disso, em 2007, Mickey Rourke foi preso por dirigir alcoolizado, após ser pego bêbado em uma blitz de rotina.

Robert Downey Jr. – Homem de Ferro

Hoje em dia, é até difícil imaginar outro ator, além de Robert Downey Jr., no papel do Homem de Ferro. Durante as primeiras décadas do MCU, as divisões entre Tony Stark e seu intérprete ficaram cada vez mais nebulosas. Mas antes de virar o “queridinho da Disney”, o ator passou por maus bocados.

Desde a adolescência, Robert Downey Jr. sofre com o vício em drogas. Em 1996, o ator foi detido por posse de cocaína, heroína e uma arma de fogo. Três anos depois, em 1999, Downey Jr. foi preso novamente, após falhar em três testes de drogas. Na época, ele foi condenado a três anos de detenção.

Woody Harrelson – Carnificina

Embora não (ainda) não faça parte do elenco do MCU, Woody Harrelson desempenha um papel importante no cânone da Marvel nos cinemas. Em Venom 2: Tempo de Carnificina, o ator interpreta o sanguinário vilão Cletus Kasady, mais conhecido como Carnificina.

Antes de entrar no elenco da Marvel, Woody Harrelson foi detido por um “crime” inusitado: atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Mas na verdade, essa detenção não passou de abuso policial. Em uma entrevista recente, Harrelson classificou a prisão como “violenta e desnecessária”.

Josh Brolin – Thanos

Muitos fãs não sabem, mas Josh Brolin interpretou dois personagens diferentes nos filmes da Marvel. No MCU, o astro conta com uma performance inesquecível como o vilão Thanos. Além disso, em Deadpool 2, o ator tem uma participação importante como o mutante Cable.

Em 2008, Josh Brolin foi preso por “interferir com uma detenção” em um bar de Los Angeles. O ator estava acompanhado do colega Jeffrey Wright. Na época, Brolin afirmou “não ter feito nada de errado”. Em 2013, o ator foi detido por uma segunda vez, por “intoxicação (bebedeira) pública”.

Jeffrey Wright – Watcher

No MCU, Jeffrey Wright está no elenco da série animada What If…?. O ator interpreta Watcher, um personagem poderoso que desempenha um papel importantíssimo no Multiverso. Como citamos acima, Wright estava junto com Josh Brolin quando o colega foi preso em 2008.

Como também estava envolvido na confusão, Wright foi detido e fichado. Até hoje, o caso é envolto em mistério. Em entrevistas, Jeffrey Wright afirmou que a intenção de Josh Brolin era interferir em um caso de violência policial.

Wesley Snipes – Blade

Atualmente, os fãs da Marvel mal podem esperar pela estreia do filme Blade, que trará Mahershala Ali como o Caçador de Vampiros. Porém, muitos antes da criação do MCU, Blade ganhou vida nos cinemas pela icônica e inesquecível interpretação de Wesley Snipes.

Wesley Snipes foi preso em 2008, mas não pela polícia. O ator foi detido pelos Agentes Federais após passar mais de 5 anos sem pagar impostos. Aparentemente, o ator devia cerca de 23 milhões de dólares para o fisco. Pelo crime, ele foi condenado a 3 anos de prisão – além de uma multa de 5 milhões de dólares.

Terrence Howard – Máquina de Combate

Mais conhecido por protagonizar a série Empire, Terrence Howard interpretou James Rhodes, o Máquina de Combate, no primeiro filme do Homem de Ferro. Eventualmente (após uma grande polêmica nos bastidores da Marvel), o ator foi substituído por Don Cheadle.

Em 2001, Terrence Howard foi preso por violência doméstica. Antes de partir para a agressão física, o ator já havia ameaçado a esposa Lori McCommas. No ano seguinte, Howard se declarou culpado pelo crime. O ator também foi detido em outra ocasião, após agredir uma comissária de bordo em um avião.

