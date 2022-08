Atores de Crepúsculo que já foram da Marvel ou DC

Em 2022, Robert Pattinson deu um verdadeiro show de atuação como Bruce Wayne em Batman, um dos maiores sucessos do ano. O que muitos fãs não sabem é que o eterno Edward Cullen não foi o único ator de Crepúsculo a participar de filmes de super-heróis. Na verdade, vários astros da Saga Crepúsculo já atuaram em produções da DC e da Marvel.

Vale lembrar que, ao todo, a Saga Crepúsculo contou com 5 filmes: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada – e de parte do público – a Saga Crepúsculo se tornou um enorme sucesso financeiro. Juntos, os filmes faturaram cerca de 3,3 bilhões de dólares.

Listamos abaixo 7 atores da Saga Crepúsculo que já atuaram em filmes (ou séries) da Marvel e da DC; confira – e veja se você lembra de todos eles.

Robert Pattinson – Batman

Como citamos acima, Robert Pattinson protagoniza o filme Batman, lançado em 2022 pelo cineasta Matt Reeves. No longa, o Edward de Crepúsculo contracena com atores como Zoe Kravitz (Mulher-Gato), Paul Dano (Charada), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (Pinguim).

Quando Pattinson foi escalado para o papel do Cavaleiro das Trevas, muitos fãs da DC protestaram. Afinal, ninguém queria ver o “vampiro brilhante” como um dos heróis mais populares das HQs. Porém, com o lançamento do filme, o ator conquistou até mesmo os fãs mais exigentes.

Peter Facinelli – Supergirl

Nos filmes da Saga Crepúsculo, Peter Facinelli interpretou Carlisle Cullen, o pai adotivo da família de vampiros. Por sua performance, o ator conquistou fãs no mundo inteiro. Muitos espectadores não perceberam, mas o astro também está em Supergirl, uma série da DC.

Exibida pela CW, Supergirl faz parte do Arrowverso. Na série, Peter Facinelli fez uma participação especial como o vilão Maxwell Lord, que aparece na 1ª temporada. Nos cinemas, o personagem foi interpretado por Pedro Pascal, em Mulher-Maravilha 1984.

Edi Gathegi – X-Men: Primeira Classe

Você pode até não reconhecer esse nome, mas o ator queniano-americano Edi Gathegi foi essencial para o desenvolvimento da Saga Crepúsculo. No primeiro filme da franquia, Gathegi interpreta Laurent, o líder do trio de vilões que desafia a Família Cullen.

Edi Gathegi também conta com um papel pequeno na Marvel, especificamente no filme X-Men: Primeira Classe. No longa, o ator vive Darwin, um mutante com o poder de adaptar o corpo a qualquer tipo de ambiente ou situação.

Bryce Dallas Howard – Homem-Aranha 3

Na Saga Crepúsculo, Bryce Dallas Howard assume o papel da vampira Victoria em Eclipse. No primeiro filme, por outro lado, a personagem é interpretada por Rachelle Lefevre. Hoje em dia, Howard é mais conhecida por sua performance como Claire nos filmes de Jurassic World.

Antes de garantir o papel de Victoria em Eclipse, Bryce Dallas Howard já havia conquistado o coração dos fãs da Marvel como Gwen Stacy, em Homem-Aranha 3. A mesma personagem foi interpretada, posteriormente, por Emma Stone.

BooBoo Stewart – X-Men: Dias de um Futuro Esquecido

Descendente de nativos-americanos, BooBoo Stewart interpretou o lobisomem Seth Clearwater em três filmes da saga Crepúsculo: Eclipse, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. O ator também é conhecido por viver Jay, o filho de Jafar, na franquia Descendentes.

Na Marvel, BooBoo Stewart integra o elenco de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido como o mutante Warpath. O ator também emprestou sua voz a projetos animados da Disney, como Homem-Aranha e Marvel Rising: Secret Warriors.

Lee Pace – Guardiões da Galáxia

Os últimos filmes da Saga Crepúsculo introduzem vampiros do mundo todo, que se juntam à Família Cullen na batalha contra os Volturi. Um desses vampiros é Garrett, interpretado por Lee Pace. Ao final da franquia, Garrett encontra o amor nos braços de Kate, do clã Denali.

No MCU, Lee Pace é conhecido por interpretar Ronan, o Acusador. O personagem cósmico é o principal antagonista do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Lee Pace também aparece em outras produções do MCU, como Capitã Marvel.

Christopher Heyerdahl – Vários

Na Saga Crepúsculo, o ator Christopher Heyerdahl interpreta Marcus, o integrante mais decrépito do clã Volturi. Além de sua performance na franquia de vampiros, Heyerdahl é bastante conhecido por parcerias com a DC, tanto em séries live-action quanto em produções animadas.

Em episódios da série Gotham, por exemplo, o ator interpreta o vilão Jack Gruber. Mais recentemente, Heyerdahl viveu o Capitão Caspar Locke na 1ª temporada de Pacificador. O ator também conta com papéis pequenos em filmes como Mulher-Gato e Blade Trinity.

No Brasil, os filmes de Crepúsculo podem ser assistidos em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.

