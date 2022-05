Atores de Esqueceram de Mim que morreram e os fãs não sabiam

Sucesso nos anos 90, a franquia Esqueceram de Mim marcou época e conquistou fãs no mundo inteiro. Ancorada por uma inesquecível performance de Macaulay Culkin, a saga de Kevin McCallister também conta com grandes nomes de Hollywood em seu elenco. Mas você sabia que vários atores da franquia já morreram?

Junto com Macaulay Culkin – que atualmente tenta diversificar sua carreira com papéis em diferentes projetos – o elenco de Esqueceram de Mim traz Catherine O’Hara, Joe Pesci e Kieran Culkin.

Após seu enorme sucesso original, a franquia ganhou um reboot moderno em 2021, lançado pela plataforma Disney+.

Listamos abaixo 7 atores de Esqueceram de Mim que já morreram – e os fãs não sabiam. Confira e se surpreenda.

Marian Seldes

Marian Seldes faz parte do elenco de Esqueceram de Mim 3. No filme de 1997, a atriz interpreta a Sra. Hess, uma vizinha mal humorada de Alex – o protagonista interpretado por Alex D. Linz. A personagem é introduzida como uma figura assustadora, mas no decorrer do filme, prova ser uma senhora gentil e amável.

Além de Esqueceram de Mim, Marian Seldes contou com uma carreira de 7 décadas em Hollywood, com performances em mais de 100 projetos no cinema e TV. Na série Sex and the City, por exemplo, ela interpretou a mãe do Mr. Big. Marian Seldes também era conhecida por dar aulas na respeitada instituição Julliard, com alunos como Robin Williams e Viola Davis. Ela faleceu em 2011, aos 86 anos.

Eddie Bracken

Famoso por performances em clássicos da comédia, o veterano Eddie Bracken interpretou o Sr. Duncan – dono da loja de brinquedos Duncan’s Toy Chest – em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York. Bracken começou sua carreira na indústria do entretenimento com atuações em peças da Broadway, nos anos 30.

O ator é conhecido por suas várias colaborações com o diretor Preston Sturges, em filmes como O Milagre de Morgan Creek e O Herói Conquistador. Após os anos 50, Bracken também atuou em famosas séries de TV, como The New Dick Van Dyke Show. O ator faleceu em 2002, aos 87 anos, devido às complicações sofridas após uma cirurgia.

Billie Bird

Veterana das telas e dos palcos, a atriz Billie Bird faz uma pequena participação em Esqueceram de Mim como Irene, a mulher de quem Kate McCallister (a mãe de Kevin) tenta comprar uma passagem de avião para retornar a Chicago. Bird dá um show em uma das cenas mais divertidas do longa.

Billie Bird começou sua carreira artística ainda na infância, arrancando risadas de espectadores em palcos de vaudeville. Durante a Guerra do Vietnã, a atriz fez turnês pelos Estados Unidos com o show de comédia “Voando Alto com Billie Bird”. Em décadas recentes, Bird atuou em filmes como Gatinhas & Gatões e Dennis: O Pimentinha. Billie Bird faleceu em 2002, aos 94 anos.

Bill Erwin

Em Esqueceram de Mim, Bill Erwin contracenou com Billie Bird no papel de Ed, o marido de Irene. Impaciente para embarcar no voo, ele não aceita o suborno de Kate McCallister. Na vida real, Bill Erwin se destacou em papéis cômicos e dramáticos, mostrando grande versatilidade nos palcos e nas telas.

Nascido em 1914, Bill Erwin chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial antes de se mudar para Hollywood. Atualmente, o ator é mais conhecido por sua performance no romance Em Algum Lugar do Passado, lançado em 1980 e protagonizado por Christopher Reeve e Jane Seymour. Erwin também foi indicado ao Emmy por sua participação na sitcom Seinfeld. O ator faleceu em dezembro de 2010, aos 96 anos.

Roberts Blossom

Em Esqueceram de Mim, Roberts Blossom interpreta o Velho Marley, um vizinho de Kevin McCallister. O personagem de Macaulay Culkin começa a trama morrendo de medo do Velho Marley, mas no decorrer do filme, descobre que o vizinho é apenas um idoso solitário, que sofre com a ausência de sua família.

Famoso por sua expressão intensa, Roberts Blossom se mudou para Nova York após servir na Segunda Guerra Mundial. As performances mais conhecidas do ator aconteceram nos anos 70, em filmes como Confissões de um Necrófilo, Fuga de Alcatraz e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Nos anos 80, Blossom atuou também em A Última Tentação de Cristo e Christine: O Carro Assassino. Roberts Blossom faleceu em 2011, aos 87 anos.

John Heard

Embora a franquia Esqueceram de Mim foque principalmente no relacionamento de Kevin McCallister com a mãe Kate, o pai do protagonista também assume um papel importante na história. Nos dois primeiros filmes da saga, Peter McCallister foi interpretado por John Heard.

Heard começou sua carreira artística no teatro, mas não demorou a trocar os palcos pelas telas. O ator trabalhou com alguns dos diretores mais icônicos dos anos 80, como Paul Schrader (em A Marca da Pantera), Martin Scorsese (em Depois das Horas) e Penny Marshall (em Quero Ser Grande). John Heard faleceu em 2017, aos 71 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

John Candy

Considerado uma verdadeira lenda da comédia, John Candy fez uma pequena participação em Esqueceram de Mim como Gus Polinsky, o Rei da Polka do Meio-Oeste. Acreditando que o filme seria um fracasso, Candy só aceitou atuar no longa a pedido do amigo John Hughes, o diretor de Esqueceram de Mim.

John Candy é conhecido por performances em clássicos da comédia, como 1941: Uma Guerra Muito Louca e Os Irmãos Cara-de-Pau, além da franquia animada Heavy Metal: Um Mundo de Fantasia. O ator faleceu em 1994, aos 43 anos, durante as gravações do filme Dois Contra o Oeste. A causa da morte foi identificada como um ataque cardíaco.