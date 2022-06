Atores de filmes de Adam Sandler que morreram e você não sabia

Adam Sandler é, sem sombra de dúvidas, um dos atores mais queridos da atualidade. Arremessando Alto, seu novo projeto, está fazendo o maior sucesso na Netflix. Durante sua longa e prolífica carreira em Hollywood, Sandler contracenou com inúmeros atores. Mas você sabia que alguns deles já morreram?

Em Arremessando Alto, Adam Sandler mostra um lado pouco conhecido de sua atuação. No drama esportivo, o astro da comédia interpreta um olheiro de basquete que faz de tudo para ajudar um jovem talento.

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, afirma a sinopse oficial de Arremessando Alto na Netflix.

Listamos abaixo 7 atores de filmes de Adam Sandler que já faleceram – veja e confira se você sabia.

Richard Kiel – Um Maluco no Golfe

O ator Richard Kiel contracenou com Adam Sandler no filme Um Maluco no Golfe, lançado em 1996. Mais conhecido por sua performance como o antagonista do filme 007: O Espião que me Amava, Kiel também era famoso por sua impressionante estatura de 2.18m.

Richard Kiel faleceu em 2014, devido às consequências de um ataque cardíaco. O ator tinha 74 anos. Na época, Adam Sandler postou uma homenagem nas redes sociais. O astro afirmou que Kiel era “um cara muito gentil e engraçado, que tratava todo mundo bem”.

Ray Liotta – O Halloween de Hubie

Dono de uma longa e versátil carreira em Hollywood, Ray Liotta atuou com Adam Sandler no filme O Halloween de Hubie. O filme de comédia foi lançado pela Netflix em 2020. No longa, Liotta interpreta Pete Landolfa, um valentão que faz de tudo para humilhar o protagonista Hubie.

Além de O Halloween de Hubie, Ray Liotta é famoso por performances em clássicos do cinema como Os Bons Companheiros e Hannibal. O ator faleceu em 26 de maio de 2022, aos 67 anos. Liotta faleceu dormindo na República Dominicana, em meio às filmagens do longa Águas Perigosas.

Chris Farley – Um Maluco no Golfe e outros filmes

Amigo de longa data de Adam Sandler, Chris Farley conheceu o astro no programa Saturday Night Live. Nos anos 90, a dupla conquistou fãs no mundo inteiro com performances em alguns dos esquetes mais memoráveis da produção. A partir daí, Sandler e Farley contracenaram em vários filmes.

Chris Farley atua com Adam Sandler em longas como Um Maluco no Golfe, Cônicos & Cômicos, Os Cabeças de Vento. O comediante morreu em 18 de dezembro de 1997, com apenas 33 anos de idade. A causa da morte foi identificada como uma overdose acidental de drogas.

Joseph Bologna – O Paizão

Em uma das cenas mais emocionantes da comédia dramática O Paizão, Adam Sandler contracena com o premiado Joseph Bologna. No longa, o ator interpreta Lenny, o pai de Sonny, o personagem de Sandler. O filme marca a única colaboração entre Sandler e Joseph Bologna.

Além de O Paizão, Bologna é conhecido por filmes como Jersey Girls e Blame It on Rio. O ator morreu em 2017, em consequência de uma longa luta contra um câncer de pâncreas. Bologna tinha 82 anos. Seu último projeto nos cinemas foi o filme Tango Shalom.

Mary Pat Gleason – Eu os Declaro Marido e… Larry

Conhecida por performances cômicas em diversos filmes e séries, Mary Pat Gleason contracenou com Adam Sandler em alguns projetos. A atriz faz pequenas participações nos longas Eu os Declaro Marido e… Larry e Juntos e Misturados.

Além dos longas de Adam Sandler, Mary Pat Gleason está em séries como Saved by the Bell, Will & Grace e Friends. Gleason faleceu em 2 de junho de 2020, de câncer. A última performance da atriz foi na série policial Lista Negra (The Blacklist).

Cloris Leachman – Espanglês e outros filmes

Considerada uma verdadeira lenda do cinema e da TV, Cloris Leachman contracenou com Adam Sandler em projetos muito populares. Com uma carreira de mais de 70 anos, a atriz veterana está, por exemplo, no drama romântico Espanglês e na comédia Golpe Baixo.

Leachman também conquistou fãs em produções como American Gods e The Office. A atriz faleceu no início de 2021, aos 94 anos, por causas naturais. Na época, Adam Sandler homenageou a parceira de cena nas redes sociais, chamando a atriz de “uma das mais hilárias de todos os tempos”.

Conchata Ferrell – A Herança de Mr. Deeds

Você, provavelmente, conhece Conchata Ferrell por sua divertida performance como a governanta Berta na sitcom Dois Homens e Meio. Além da série de Charlie Sheen, Ferrell está em diversas produções televisivas, como Grace & Frankie, L.A. Law e Buffy: A Caça-Vampiros.

A atriz contracenou com Adam Sandler na comédia A Herança de Mr. Deeds, lançada em 2002. Conchata Ferrell faleceu em 12 de outubro de 2020. A causa da morte foi identificada como complicações de uma parada cardíaca. A atriz tinha 77 anos.

Arremessando Alto e outros filmes de Adam Sandler estão disponíveis na Netflix.

