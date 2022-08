Atores de filmes de Tom Cruise que morreram e os fãs não sabiam

Tom Cruise é, atualmente, um dos maiores astros de Hollywood. Famoso por performances em franquias de ação – como Top Gun e Missão Impossível – o ator já contracenou com figuras inesquecíveis em sua prolífica carreira. O que muitos fãs não sabem é que vários parceiros de cena do astro já faleceram.

Em 2022, Tom Cruise conquistou audiências do mundo inteiro com o excelente Top Gun: Maverick. A continuação chegou aos cinemas mais de três décadas após o filme original, e mesmo assim, se tornou um fenômeno de público e crítica.

Além de garantir impressionantes 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa também faturou 1,4 bilhão de dólares nas bilheterias. Até o momento, Top Gun: Maverick é o filme mais lucrativo de 2022.

Listamos abaixo 7 atores de filmes de Tom Cruise que já morreram – e os fãs não sabiam; confira.

George C. Scott – Taps

Lançado em 1981, o filme Taps foi um dos primeiros projetos da carreira de Tom Cruise. No longa, o ator contracena com George C. Scott. Vencedor do Oscar, Emmy, Globo de Ouro e Genie, o astro interpreta o líder de uma conceituada escola militar que, prestes a fechar, se torna uma verdadeira zona de guerra.

Nos cinemas, George C. Scott é conhecido por performances em filmes como Desafio à Corrupção, Dr. Fantástico e Patton, Rebelde ou Herói?. Na TV, o ator é famoso por séries como Tyson e Inherit the Wind. Scott faleceu em setembro de 1999, aos 71 anos, de aneurisma.

Billy Barty – A Lenda

Em A Lenda, um filme de fantasia dirigido por Ridley Scott e lançado em 1985, Tom Cruise interpreta Jack O’Green, um jovem intrépido que tenta resgatar a Princesa Lili. Para isso, ele conta com a ajuda de três criaturas da floresta. Uma delas é o duende Screwball, interpretado por Billy Barty.

Famoso por performances cômicas, Billy Barty começou a atuar nos anos 30, e nos anos 60, protagonizou sua própria série infantil. O ator também participou de filmes como Willow e Mestres do Universo. Devido ao nanismo, Barty tinha apenas 1,14m de altura O ator morreu de ataque cardíaco, aos 76 anos, no ano 2000.

Paul Newman – A Cor do Dinheiro

25 anos após ser indicado ao Oscar por sua performance em Desafio à Corrupção, Paul Newman interpretou (mais uma vez), o personagem Eddie Felson no filme A Cor do Dinheiro. Lançado em 1986, com Martin Scorsese na direção, o longa também conta com Tom Cruise no elenco.

Um dos atores mais respeitados dos anos 60 e 70, Paul Newman está em clássicos como O Indomado, Cortina Rasgada, Rebeldia Indomável, Butch Cassidy e Vale Tudo. O astro se aposentou em 2007, após 12 indicações (e três vitórias) no Oscar. Newman morreu em 2008, aos 83 anos, de câncer.

Reg E. Cathey – Nascido em 4 de julho

À primeira vista, você pode não reconhecer Reg E. Cathey em Nascido em 4 de Julho – mas provavelmente, se lembrará de sua icônica voz em um protesto contra a guerra do Vietnã, que acontece em uma das cenas mais importantes do drama militar de James Cameron.

Além de contracenar com Tom Cruise em Nascido em 4 de Julho, Cathey é mais conhecido por performances em séries de TV. Seus projetos mais importantes incluem produções como Homicide: Life on the Street, OZ, The Wire, e mais recentemente, House of Cards. O ator morreu em 2018, aos 58 anos, de câncer pulmonar.

J.T. Walsh – Questão de Honra

J.T. Walsh contracena com Tom Cruise no filme Questão de Honra, lançado em 1993. Na adaptação de Rob Reiner da peça de Aaron Sorkin, o ator interpreta o Tenente Coronel Matthew Markinson, uma testemunha importante no processo judicial em que o personagem de Tom Cruise representa uma das partes.

Em sua longa carreira em Hollywood, J.T. Walsh ficou famoso por interpretar vilões, personagens polêmicos e figuras realmente assustadoras. Seus projetos mais famosos incluem os filmes Na Corda Bamba, Bom Dia Vietnã e Os Imorais. O ator faleceu aos 54 anos, após sofrer um ataque cardíaco, em fevereiro de 1998.

Kelly Preston – Jerry Maguire: A Grande Virada

Até hoje, Jerry Maguire: A Grande Virada é visto como um dos melhores filmes da carreira de Tom Cruise. No papel do protagonista titular, Cruise contracena com Kelly Preston, que interpreta Avery Bishop, a noiva de Jerry. É ela a responsável por uma das cenas mais emocionantes do longa.

Com diversos projetos no cinema e na TV, Preston está em produções como Irmãos Gêmeos, Ruth em Questão e Jack Frost. Mais recentemente, a atriz atuou em filmes como Sky High: Super Escola de Heróis e séries como CSI: Cyber. Casada com John Travolta, Kelly Preston faleceu em 2018, aos 57 anos, após uma longa batalha contra o câncer.

Max von Sydow – Minority Report

Um dos filmes mais interessantes da carreira de Steven Spielberg, Minority Report traz Tom Cruise como o protagonista John Anderton. O longa de ficção científica também conta com Max von Sydow como Lamar Burgess, o fundador do Precrime, um programa futurista de prevenção ao crime.

Em seus mais de 70 anos de carreira, o sueco se tornou um dos atores mais respeitados do século XX. Os filmes mais famosos de Max von Sydow incluem O Sétimo Selo, A Maior História de Todos os Tempos, e O Exorcista. O ator faleceu em 2020, aos 90 anos, mas continuou na ativa até o fim. Nos últimos anos, Sydow atuou em séries como Game of Thrones e filmes como Star Wars: O Despertar da Força.

