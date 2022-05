Atores de Harry Potter que morreram e os fãs não se lembram

A franquia de filmes Harry Potter marcou toda uma geração, com histórias incríveis, magias que alimentavam a nossa imaginação e personagens inesquecíveis. Mas assim como a maioria das coisas na vida, tudo passa, e muitos atores já nos deixaram.

O maravilhoso Alan Rickman, que nunca será esquecido como o Professor Snape, Richard Harris, o nosso eterno e encantador Albus Dumbledore, e a morte precoce de Helen McCrory, que interpretou Narcisa Malfoy, e que nos deixou no dia 16 de abril deste ano.

Nesta lista separamos como uma forma de homenagear estes grandes astros, atores da franquia Harry Potter que morreram e você não sabia, é muito surpreendente e triste.

Confira a lista:

Richard Griffiths

Richard Griffiths marcou muito os fãs da franquia Harry Potter, ao interpretar Valter Dursley, o tio de Harry, um homem muito antipático que odiava muito os bruxos.

Apesar disso seu personagem tinha muito carisma e ficou muito famosos na série de filmes. O ator também construiu uma grande carreira no teatro e na televisão. Infelizmente ele faleceu em 2013 aos 65 anos.

John Hurt

John Hurt foi um grande ator tendo participado de grandes sucessos do cinema sendo inclusive indicado ao Oscar. Na franquia Harry Potter sua participação foi pequena porém inesquecível.

Ele interpretou o misterioso Ollivander, um senhor excêntrico que foi responsável por introduzir Harry ao mundo mágico. Infelizmente este grande ator nos deixou aos 77 anos em 2017.

Rik Mayall

A história do ator Rik Maill na franquia é um pouco triste, ele interpretou o fantasma Peeves no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, e muitos da produção disseram que sua atuação foi muito divertida.

Porém a participação do ator no filme foi completamente cortada da edição final que foi para os cinemas. Apesar do fato desagradável é importante lembrar que Rik teve uma grande carreira. Ele nos deixou em 2014 precocemente aos 54 anos.

Derek Deadman

Derek Deadman foi um ator inglês não muito conhecido, ele fez uma participação muito legal no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, interpretando Tom do caldeirão furado.

Apesar de sua participação ter sido pequena, ele é muito lembrado pelos fãs da franquia até os dias de hoje. É um pena que o talentoso ator não tenha tido tempo de ter mais oportunidades, ele faleceu aos 64 anos.

Dave Legeno

Dave Legeno interpretou o assustador vilão Fenrir Greyback, em três filmes da franquia: Harry Potter e o enigma do príncipe e nas duas partes de Harry Potter e as relíquias da morte.

O ator também teve participações em grandes filmes, como Batman: Begins por exemplo. Infelizmente ele também partiu muito precocemente, ele morreu durante uma caminhada em um trilha em 2014, aos 50 anos.

Roger Lloyd Pack

Roger Lloyd Pack foi um ator britânico de muito sucesso participando de séries muito populares como Doctor Who por exemplo. Ele interpretou o personagem Bartemius ‘Barty’ Crouch no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Ele também teve papéis em filmes importantes como O Espião que sabia demais. Após nos presentear com seu talento o ator também nos deixou no ano de 2014, quando tinha 69 anos.

Timothy Bateson

Talvez pelo nome seja difícil de lembra mas Timothy Bateson é inesquecível para os fãs de Harry Potter. Ele participou do Filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, no papel de o Monstro.

Ele era um antigo Elfo doméstico com uma triste história que conquistou o coração do público. Apesar de não ser tão conhecido, Timothy teve uma filmografia bem extensa, ele morreu em 2009, aos 73 anos.

Verne Troyer

Verne Troyer interpretou o duende Grampo no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Com sua ótima atuação e com a grande caracterização sua performance chamou muito a atenção.

Ele também se destacou na comédia atuando em diversos filmes da franquia Austin Powers. Infelizmente ele faleceu muito jovem, ele havia sido internado com intoxicação alcoólica e faleceu aos 49 anos em 2018.

Elizabeth Spriggs

Elizabeth Spriggs foi escalada para interpretar a Mulher Gorda, em um quadro mágico do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas a atriz acabou sendo substituída por Dawn French e suas cenas não foram aos cinemas.

Mesmo com esse infeliz contratempo, é importante lembrar que ela teve uma carreira longa tanto no cinema quanto na televisão. Ela infelizmente faleceu em 2008, aos 78 anos.

Paul Ritter

O ator Paul Ritter interpretou o bruxo Eldred Worple, no Filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Entre outros grandes trabalhos ele atuou na premiada série da HBO, Chernobyl.

Ele teve mais de 25 anos de carreira porém teve que lutar contra um tumor em seu cérebro e não resistiu. Paul faleceu em 2021, precocemente com apenas 54 anos de idade.