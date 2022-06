Atores de Homem de Ferro que morreram e os fãs não sabiam

Há mais de uma década atrás, o MCU começou com um lançamento relativamente modesto: Homem de Ferro. Protagonizado por Robert Downey Jr., o longa foi aclamado por público e crítica, permitindo assim a produção de mais filmes de super-heróis. Muitos fãs não sabem, mas alguns integrantes do elenco da franquia já faleceram.

Atualmente, Robert Downey Jr. não faz mais parte do MCU. O ator se despediu da Marvel em Vingadores: Ultimato, em uma das cenas mais emocionantes da franquia.

Desde então, o universo da Marvel tem feito um ótimo trabalho ao introduzir novos heróis, vilões e personagens das HQs. Mesmo assim, para muitos fãs, o legado de Tony Stark é inesquecível.

Listamos abaixo os atores de Homem de Ferro que já morreram e os fãs não sabiam – veja abaixo e confira se você percebeu.

DJ AM

DJ AM – nascido Adam Goldstein – foi um dos DJs mais famosos da “cena” de Hollywood. Além de organizar festas exclusivas, o músico era conhecido por namorar grandes celebridades, como Mandy Moore e Nicole Richie. Em sua vida pessoal, ele também sofria com o vício em álcool e drogas, além de um grave quadro de depressão.

Em 2008, DJ AM se envolveu em um acidente de avião que resultou na morte de 4 pessoas. Menos de um ano depois, em agosto de 2009, o músico faleceu. A causa da morte foi identificada como uma overdose acidental. DJ AM aparece rapidamente em Homem de Ferro 2, no papel de um DJ da festa de Tony Stark. Nos créditos do longa, existe uma referência à morte do artista.

Garry Shandling

Considerado uma “lenda da comédia”, Garry Shandling era conhecido por performances de stand-up em programas como The Tonight Show With Johnny Carson. Nos anos 80, o comediante ganhou sua própria série: It’s Garry Shandling’s Show, exibida entre 1986 e 1990. O ator também foi indicado ao Emmy pelo roteiro de The Larry Sanders Show.

No MCU – especificamente em Homem de Ferro 2 e Capitão América: Soldado Invernal – Shandling interpreta o senador Stern, um burocrata que faz de tudo para pôr fim às ambições de Tony Stark. Eventualmente, os filmes da Marvel revelam que o senador Stern era um apoiador da Hydra. Segundo a revista Variety, Garry Shandling faleceu em março de 2016, aos 66 anos. O ator morreu após um entupimento nas artérias.

Eugene Lazarev

Nascido na Rússia, Eugene Lazarev desempenha um papel muito importante em Homem de Ferro 2. O ator vive Anton Vanko, o pai do vilão Ivan Vanko, vivido por Mickey Rourke. Para quem não se lembra, Anton trabalhou com o pai de Tony Stark no projeto do Arc Reactor. Porém, ele não consegue a mesma fama de Howard Stark por suas contribuições.

Após atuar por mais de três décadas no cinema soviético, Lazarev se mudou para os Estados Unidos em 1992. Além de interpretar Anton Vanko em Homem de Ferro 2, o ator participou de filmes como A Soma de Todos os Medos e Pantera Cor-de-Rosa 2, junto com as séries The West Wing e 24 Horas. Eugene Lazarev morreu em 2016, aos 79 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Miguel Ferrer

Miguel Ferrer já era conhecido em Hollywood muito antes de conseguir seu primeiro papel nos cinemas. Afinal, o ator é o filho do vencedor do Oscar José Ferrer e da cantora Rosemary Clooney. Miguel está, por exemplo, em filmes como RoboCop, Traffic e Crossing Jordan. Além disso, ele dubla Shan-Yu em Mulan, um dos maiores sucessos da Disney.

Em Homem de Ferro 3, Miguel Ferrer interpretou Rodriguez, o Vice-Presidente dos Estados Unidos que colabora secretamente com o vilão Aldrich Killian. No final do longa, o personagem é preso por seu envolvimento no sequestro do presidente Ellis. Miguel Ferrer faleceu em 2017, aos 61 anos, após uma longa batalha contra um câncer na garganta.

