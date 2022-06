Atores de Jurassic Park e Jurassic World que morreram e os fãs não sabiam

Em cartaz nos cinemas, Jurassic World: Domínio tem tudo para se tornar uma das maiores estreias de 2022. Além de servir como uma conclusão para a nova trilogia, o filme traz de volta alguns dos personagens mais queridos de Jurassic Park. Desde o lançamento original da franquia, vários integrantes do elenco faleceram.

No novo longa, Chris Pratt (Os Guardiões da Galáxia) e Bryce Dallas Howard (Black Mirror) retornam como os protagonistas Owen e Claire. O filme também conta com a volta de Laura Dern (Big Little Lies), Sam Neill (The Tudors) e Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok).

“Quatro anos após a destruição da Isla Nublar, os dinossauros vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores do planeta”, afirma a sinopse oficial de Jurassic World 3.

Listamos abaixo 7 atores e atrizes de Jurassic Park e Jurassic World que já morreram e os fãs não sabiam; confira.

Richard Attenborough

Na trilogia original de Jurassic Park, o ator britânico Richard Attenborough interpretou o Dr. John Hammond, o rico criador do parque e fundador da empresa InGen. Considerado uma verdadeira lenda do cinema, teatro e TV, o ator começou sua carreira em clássicos como O Pior dos Pecados e Fugindo do Inferno.

Após Jurassic Park, o ator participou de filmes como Elizabeth e Milagre na Rua 34. Também conhecido por sua carreira como diretor, Attenborough ganhou o Oscar de Melhor Filme pelo drama biográfico Gandhi, lançado em 1982. O ator faleceu em 2014, aos 90 anos.

Irrfan Khan

Em Jurassic World, o ator indiano Irrfan Khan interpretou o divertido Simon Masrani. Conhecido como um verdadeiro ícone de Bollywood, Khan atuou em projetos internacionais como Quem Quer Ser um Milionário?, As Aventuras de Pi e O Espetacular Homem-Aranha. No longa da Marvel, Khan interpretou o Dr. Rajit Ratha.

Irrfan Khan faleceu em 2020, com apenas 53 anos. O ator morreu após uma longa batalha contra um tumor neuroendócrino, que evoluiu para uma infecção interna e acabou provocando sua morte.

Bob Peck

Na franquia original de Jurassic Park, o ator britânico Bob Peck interpretou Robert Muldoon. O personagem não tem muito tempo de tela, mas é considerado um personagem realmente icônico. De acordo com um site especializado no universo de Jurassic Park, o ator “fez tudo o que podia” com sua pequena participação.

Além de viver Robert Muldoon em Jurassic Park, Rob Peck é famoso por performances em filmes como The Young Indiana Jones Chronicles e Veludo Negro. Por sua atuação na minissérie Edge of Darkness, ele ganhou o BAFTA de Melhor Ator de TV. Peck morreu de câncer em 1999. O ator tinha apenas 53 anos.

Pete Postlethwaite

Pete Postlethwaite integrou o elenco de Jurassic Park: O Mundo Perdido. No longa, o ator interpreta Roland Tembo. Amigo de longa data de Steven Spielberg, Pete conheceu o cineasta no set de Amizade. Na época, Spielberg chamou o colega de “o melhor ator do mundo”.

Antes de atuar em Jurassic Park, Pete era conhecido por performances em filmes como Vozes Distantes e Alien 3. Por sua atuação em Em Nome do Pai, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Pete Postlethwaite morreu em janeiro de 2011, aos 64 anos, de câncer pancreático.

Richard Kiley

Richard Kiley não aparece em Jurassic Park. Porém, a voz do ator ficou conhecida no mundo inteiro. Afinal de contas, é ele quem dubla o “guia virtual” que é instalado nos veículos do parque. Além de “emprestar sua voz” para Jurassic Park, Richard Kiley é famoso por dublar documentários sobre a natureza e outros projetos científicos.

Além disso, Kiley foi um dos primeiros atores a interpretar Don Quixote no musical “El Hombre de la Mancha”, e o primeiro a cantar a inesquecível música “The Impossible Dream”. O ator morreu em 1999, e continuou na ativa até os últimos anos de sua vida.

Geno Silva

Geno Silva faz uma pequena participação em Jurassic Park: O Mundo Perdido. No filme, o ator interpreta o capitão da balsa que transporta os personagens do longa por terrenos perigosos. Além de Jurassic Park, Silva atuou em grandes sucessos, como Amistad, Walker Texas Ranger e Cidade dos Sonhos.

A performance mais famosa de Geno Silva acontece no filme Scarface. No longa de Brian de Palma, o ator interpreta um assassino conhecido apenas como “Caveira”. Geno Silva faleceu em 2020, aos xx anos, após complicações de uma demência frontotemporal.

Sarah Danielle Madison

Você, provavelmente, não se lembra da participação de Sarah Danielle Madison na franquia Jurassic Park. A atriz aparece rapidamente em Jurassic Park 3 como Cheryl, uma jovem que pede a ajuda de Billy para separar um osso fossilizado de uma rocha.

Jurassic Park 3 é um dos projetos mais conhecidos da carreira de Sarah Danielle Madison. Além do filme de aventura, a atriz está em séries como O Sétimo Céu, House, 90210 e CSI. A atriz morreu dormindo em 27 de setembro de 2014, 21 dias após seu aniversário de 40 anos.

Jurassic World: Domínio está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.