Atores de NCIS que morreram e os fãs não sabiam

Considerada uma das séries policiais mais populares de todos os tempos, NCIS é conhecida por seu grande número de personagens coadjuvantes e recorrentes. O que muitos fãs não sabem é que diversos atores de NCIS – desde intérpretes de figuras importantes até astros convidados – já faleceram.

“Acompanhe os peculiares agentes do NCIS – o Serviço de Investigação Criminal Naval – enquanto eles rastreiam terroristas e outros criminosos de alto nível”, afirma a sinopse oficial de NCIS.

Em 2023, NCIS lança sua 20ª temporada. Nos Estados Unidos, a série de investigação é exibida pela emissora CBS.

Listamos abaixo 7 atores de NCIS que já faleceram e os fãs não sabiam – veja se você se lembra deles.

Michael Gilden

Na trama de NCIS, Michael Gilden interpreta o cientista Marty Pearson. Ele conhece Abby quando a agente o visita para fazer um experimento em um equipamento específico, o qual a equipe da NCIS ainda não tinha. Os personagens desenvolvem uma grande conexão.

Além de atuar em NCIS, o ator americano Michael Gilden é conhecido por performances como um dos anões de O Mágico de Oz e um dos Ewoks de Star Wars. Nascido com nanismo, Michael Gilden faleceu em 2006, de suicídio. Ele tinha 44 anos.

Annie Wersching

A atriz Annie Wersching apareceu em apenas 1 episódio de NCIS. Ela integra o elenco de “False Witness”, um capítulo da 8ª temporada, como a promotora Gail Walsh, uma magistrada que se envolve em um misterioso caso de pessoas desaparecidas.

Mais conhecida por performances em séries como 24 Horas, The Vampire Diaries e Star Trek: Picard (na qual interpreta a Rainha Borg), Annie Wersching faleceu em janeiro de 2023, aos 45 anos, após uma batalha de 3 anos contra o câncer. A atriz também é famosa por interpretar Tess nos games de The Last of Us.

Gregory Itzin

O veterano Gregory Itzin interpretou três personagens diferentes em NCIS: o subsecretário de Estado Lawrence Culbert (em “JAG”), o diretor Charlie (em alguns episódios da 1ª temporada) e Spencer Downing (no décimo sétimo ano da série policial).

Você, provavelmente, conhece Gregory Itzin como o presidente Charles Logan da série 24 Horas. Por sua performance no thriller, o ator recebeu duas indicações ao Emmy. Itzin faleceu em 2022, aos 74 anos, após complicações em uma cirurgia de emergência.

René Auberjonois

O ator americano René Auberjonois aparece em “Phoenix”, o terceiro episódio da 10ª temporada de NCIS, exibido originalmente em 2012. Auberjonois interpreta o Dr. Felix Blackwell, um médico que ajuda Ducky em uma misteriosa investigação.

René Auberjonois é mais conhecido por interpretar o metamorfo Odo na série Star Trek: Deep Space Nine. Outros projetos do ator incluem o musical Coco (no qual ele contracena com Katherine Hepburn) e o romance Cidade dos Anjos. Auberjonois faleceu em 2019, aos 79 anos. O ator optou pelo “suicídio assistido” após passar anos lutando contra o câncer.

Ralph Waite

Ralph Waite figurou em 8 episódios de NCIS. O ator desempenhou um papel muito importante: o de Jackson Gibbs, o pai do protagonista Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon). A última aparição do personagem foi em “Honor Thy Father”, um episódio da 11ª temporada.

O capítulo em questão foi exibido três meses após a morte de Ralph Waite, que faleceu aos 85 anos em fevereiro de 2014. Além de atuar na TV e nos cinemas, o ator também concorreu ao Congresso na Califórnia – mas acabou nunca se elegendo.

Chaney Kley

Em NCIS, o ator americano Chaney Kley interpretou Paul Brickman, um soldado da Marinha Americana. Além de atuar em NCIS, o ator também participou de outras populares séries policiais da TV americana, como Arquivo Morto, The Shield e CSI.

Nos cinemas, Kley era mais conhecido por sua performance como Brandon no filme Legalmente Loira. O ator morreu em julho de 2007, aos 34 anos, de apneia do sono. A causa da morte foi identificada, posteriormente, como overdose de drogas.

Miguel Ferrer

Na franquia NCIS, Miguel Ferrer interpretou Owen Granger. O personagem é introduzido em NCIS: Los Angeles como o diretor-assistente de operações especiais da NCIS, o superior direto de Henrietta Lange. Apresentado na 3ª temporada, ele permanece na série até o oitavo ano.

Ferrer, na verdade, continuou na série até sua morte, em 2017. O ator faleceu aos 61 anos, por complicações de um câncer na garganta. Além de atuar em NCIS, Miguel Ferrer viveu o vice-presidente Rodriguez em Homem de Ferro 3 e dublou o vilão Shan Yu na animação Mulan.

No Brasil, NCIS e seus spin-offs estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.