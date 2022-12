Atores de Os Simpsons que morreram e você não sabia

No ar há décadas, Os Simpsons é uma das animações mais populares – influentes – da TV mundial. Lançado originalmente nos Estados Unidos, a série tem fãs em todo o mundo. O que muitos espectadores não sabem é que vários integrantes do elenco de vozes da produção animada já faleceram.

Criada por Matt Groening, Os Simpsons era originalmente uma série de curtas animados que fazia parte do Tracey Ullman Show em 1987. Após 3 temporadas de sucesso, Os Simpsons virou a série completa que fãs conhecem e amam.

Nas temporadas mais recentes, Os Simpsons conquistou ainda mais fãs por trazer easter eggs de várias obras da cultura pop, entre filmes, séries, quadrinhos e astros de Hollywood.

Listamos abaixo 7 atores – dubladores, na verdade – de Os Simpsons que já morreram. Veja se você se lembra!

Doris Grau

Doris Grau, famosa por aquela característica voz de quem fuma dois maços de cigarro por dia, foi uma das dubladores preferidas dos faz de Os Simpsons. Na animação, a atriz americana dá voz a “Doris da Cantina”, a merendeira da escola de Bart e Lisa.

Entre a 2ª e a 9ª temporada de Os Simpsons, Grau dublou a Doris da Cantina e várias outras personagens recorrentes. Ao todo, a atriz emprestou sua voz a 22 episódios da animação, além de trabalhar como consultora de roteiro.

Doris Grau faleceu em dezembro de 1995, aos 71 anos, após uma longa batalha contra problemas pulmonares.

Phil Hartman

Mais conhecido por seu papel em NewsRadio e por integrar o elenco do humorístico Saturday Night Live – onde criou uma das imitações mais memoráveis de Bill Clinton – o comediante Phil Hartman também dublou vários personagens em mais de 50 episódios de Os Simpsons.

Entre esses personagens, destacam-se Troy McClure, Lionel Hutz e Lyle Lanley. Dois personagens de Hartman também apareceram na lista dos “25 Personagens Mais Icônicos de Os Simpsons”, produzida pela revista IGN.

Phil Hartman foi assassinado por Flynn, sua própria esposa, em maio de 1998. Logo após o crime, Flynn também cometeu suicídio.

Tito Puente

Famoso como uma verdadeira lenda latina do jazz, o ator, dublador e músico Tito Puente emprestou sua voz a um versão animada de si mesmo em “Who Shot Mr. Burns Part One” e “Who Shot Mr. Burns Part 2”, dois dos episódios mais icônicos da série.

Para os episódios especiais, Tito Puente compôs e interpretou a canção “Señor Burns”, que eventualmente, foi indicada ao Emmy.

Nascido em 1923, Tito Puente – cujo nome real é Ernest Anthony Puente Jr – faleceu em 1 de junho de 2000, de ataque cardíaco.

Ron Taylor

O ator e cantor Ron Taylor dublou Bleeding Gums Murphy ainda na 1ª temporada de Os Simpsons. Para quem não se lembra, Murphy é o saxofonista de jazz que se torna mentor de Lisa, ensinando a garotinha a expressar seus sentimentos através da música.

O personagem também aparece no episódios “Round Springfield” e “Sweets and Sour Marge”. Esse último, foi dedicado à memória de Ron Taylor, que faleceu antes da exibição do episódio. Eventualmente, Kevin Michael Richardson foi escolhido como o novo dublador do personagem.

Ron Taylor morreu em 16 de janeiro de 2002, aos 49 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Johnny Cash

Um dos maiores ícones do country, Johnny Cash ficou famoso no mundo inteiro por sua voz de tom barítono, por sempre aparecer trajado em preto e por seu eterno amor pela esposa. Em Os Simpsons, o músico emprestou sua icônica voz ao Coiote do Espaço.

O personagem, para quem não se lembra, aparece no episódio “El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer”, no qual Homer vive uma alucinação após comer uma pimenta ardida demais.

Johnny Cash faleceu em 12 de setembro de 2003, por complicações do diabetes. O eterno “Homem de Preto do Country” morreu aos 71 anos, 4 meses após o falecimento da esposa June Carter Cash.

Marcia Wallace

Por mais de 170 episódios, a atriz e dubladora Marcia Wallace interpretou uma das personagens mais icônicas de Os Simpsons: Edna Krabappel – a sarcástica e eternamente frustrada professora de Bart.

A Professora Edna é, definitivamente, uma das figuras recorrentes mais importantes da série. Por sua performance, Marcia Wallace recebeu o prêmio Emmy em 1992. O episódio “Four Regrettings and a Funeral”, é dedicado à memória da atriz.

Marcia Wallace morreu em 25 de outubro de 2013, de pneumonia, uma semana antes de seu aniversário de 71 anos. Além disso, a atriz travou uma batalha de mais de 20 anos contra um câncer de mama.

Russi Taylor

A atriz americana Russi Taylor ganhou fãs de todas as idades, no mundo todo, como a voz de Minnie Mouse em inúmeros projetos da Disney. Conhecida por suas incríveis modulações de voz, Taylor também dublou personagens como Huguinho, Zezinho e Luisinho nos desenhos do Pato Donald.

Em Os Simpsons, Russi Taylor apareceu em mais de 200 episódios como vários personagens diferentes – como Martin Prince, Sherri, Terri, Uter Zorker e muitos outros.

Russi Taylor morreu em julho de 2019, aos 75 anos. A causa da morte foi identificada como câncer de cólon.

