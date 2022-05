Atores de The Walking Dead que morreram e os fãs não sabiam

Lançada originalmente em 2010, The Walking Dead contou com diversas mudanças no elenco desde a 1ª temporada. O que muitos fãs não sabem é que vários atores da série já morreram. Atualmente, The Walking Dead exibe sua 11ª (e última) temporada. Mas antes do desfecho, vale a pena relembrar os atores que já se despediram.

Embora The Walking Dead esteja prestes a chegar ao fim, tudo indica que o universo da série ainda demorará um bom tempo para deixar a TV.

Continua depois da publicidade

Afinal de contas, a AMC já anunciou a produção de vários derivados. Um deles – batizado de Ilha dos Mortos – será protagonizado por Jeffrey Dean Morgan (Negan) e Lauren Cohan (Maggie).

Enquanto The Walking Dead não exibe sua reta final, relembre abaixo alguns atores da série que já morreram na vida real.

Scott Wilson

Com 50 anos de carreira em Hollywood, Scott Wilson é, definitivamente, o ator mais conhecido da lista. Wilson começou sua trajetória na indústria do entretenimento em 1967, com uma poderosa performance no filme A Sangue Frio, baseado na obra de Truman Capote.

Desde então, Scott Wilson atuou em mais de 80 projetos no cinema e na TV. O ator se juntou ao elenco de The Walking Dead na 2ª temporada, no papel de Hershel Greene.

Eventualmente, Hershel se tornou um dos personagens mais queridos de The Walking Dead. Na vida real, Scott Wilson faleceu em outubro de 2018, após uma batalha contra o câncer. O ator tinha 76 anos.

Russell Durham Comegys

Russell Durham Comegys aparece em apenas um episódio de The Walking Dead. No 12º capítulo da 3ª temporada, o ator aparece como um caroneiro que pede a ajuda de Rick, Carl e Michonne.

Antes de ser escalado em The Walking Dead, Russell Comegys era conhecido por papéis pequenos em filmes como O Justiceiro e séries como The Vampire Diaries.

A jornada de Russell Comegys, no entanto, terminou subitamente. O ator faleceu em 2017, quando tinha apenas 45 anos, após se envolver em um grave acidente de carro.

Dango Nguyen

Creditado em The Walking Dead como Dango Nu Yen, Dango Nguyen apareceu em 7 episódios da 3ª temporada da série. Na produção da AMC, o ator interpretou um dos guarda-costas do Governador.

Antes de se voltar para o mundo da atuação, Dango trabalhou por décadas como bombeiro e lutador profissional. Além de participar da 3ª temporada de The Walking Dead, o ator fez parte do elenco de séries como The Originals, MacGyver e NCIS: New Orleans.

Dango Nguyen faleceu em 2019, após uma longa batalha contra o câncer. O ator tinha apenas 48 anos.

Moses J. Moseley

Você, provavelmente, não reconheceu Moses J. Moseley em The Walking Dead. Afinal de contas, o ator aparece sob intensa maquiagem no papel de Mike, um dos “zumbis de estimação de Michonne.

Além de atuar em The Walking Dead, Moses J. Moseley contou com papéis pequenos em algumas produções do cinema. Entre elas, destaca-se Jogos Vorazes: Em Chamas.

Moses J. Moseley morreu em janeiro de 2022, aos 31 anos. A causa da morte foi identificada como um tiro na cabeça. No entanto, a autópsia não conseguiu concluir se o ator cometeu suicídio.

Rodney M. Hall

Relativamente desconhecido, Rodney M. Hall interpretou um zumbi no segundo episódio da 1ª temporada de The Walking Dead. Além da série da AMC, o filme de comédia Passe Livre representa um dos projetos mais famosos do ator.

Hall também contou com papéis pequenos em séries como Franklin & Bash, Drop Dead Diva, The Underlying e Devil’s Knot.

Pouco se sabe sobre a vida pessoal do ator. Rodney M. Hall faleceu em 2013, aos 50 anos, após sofrer uma overdose acidental de drogas.

No Brasil, os episódios inéditos de The Walking Dead são exibidos pela Star+. Clique aqui para assinar a plataforma e conferir a reta final da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.