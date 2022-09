Atores que se recusaram fazer filmes de Adam Sandler

Mais conhecido por performances em filmes de comédia, Adam Sandler conta com uma longa e prolífica carreira em Hollywood. Ele iniciou sua trajetória em 1989, e desde então, vem conquistando fãs no mundo todo. O que muitos admiradores de Sandler não sabem é que vários atores já se recusaram a participar de filmes com o astro.

Introduzido à audiência americana com o programa Saturday Night Live, Adam Sandler garantiu fama internacional com filmes como O Paizão, Billy Madison: Um Herdeiro Bobalhão, Um Maluco no Golfe e Um Diabo Diferente.

Mais recentemente, Sandler se destacou ao apresentar ao público uma veia mais dramática, com filmes como Joias Brutas e Arremessando Alto.

Listamos abaixo 7 atores de Hollywood que se recusaram a contracenar com Adam Sandler; confira.

Philip Seymour Hoffman – Billy Madison: Um Herdeiro Bobalhão

Billy Madison é um dos filmes mais famosos de Adam Sandler. Na comédia de 1995, o vilão Eric é interpretado por Bradley Whitford. Originalmente, Sandler queria Bob Odenkirk como o personagem. Após o ator ser vetado pelo estúdio, o criador do longa decidiu chamar o eterno Philip Seymour Hoffman.

No entanto, Hoffman rejeitou o papel. “Eu disse: ‘Por que você não quer?’, e ele respondeu ‘Ah, eu não posso…’ Aí, perguntei o motivo. E ele disse ‘Eu só não quero mesmo’”, revelou Adam Sandler em uma entrevista a um podcast.

Loren Anthony (e outros atores nativos-americanos) – Os 6 Ridículos

Com 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, Os 6 Ridículos é um dos piores filmes da carreira de Adam Sandler. Detonado por público e crítica, o longa conta com diversas piadas problemáticas e é recheado de estereótipos sobre os povos nativos-americanos.

Por isso, Loren Anthony e outros atores nativos-americanos deixaram o set de Os 6 Ridículos em protesto. O consultor contratado pela Netflix também pediu demissão. Em uma nota oficial, a plataforma afirmou que “o filme é uma sátira pastelão de filmes de faroeste e seus estereótipos”. Para muita gente, a justificativa não convenceu.

Rob Schneider – Gente Grande 2

Amigo de longa data de Adam Sandler, Rob Schneider está em alguns dos filmes mais famosos do ator. Um deles é Gente Grande. Lançada em 2010, a comédia se tornou um hit de bilheteria, faturando 270 milhões de dólares nas exibições mundiais. A continuação chegou aos cinemas em 2013, mas sem Rob Schneider no elenco.

“Eles estão produzindo Gente Grande 2 sem mim. Um erro. Eles deveriam ter me dado muito dinheiro! Quer dizer, para falar a verdade, eu não sabia se ainda teria minha série de TV, então foi uma questão de agenda. Mas no final das contas, eles deveriam ter perguntado ‘De quanto dinheiro o Rob precisa?”, explicou o ator sobre sua ausência.

Kevin Costner – Um Maluco no Golfe

Em Um Maluco no Golfe, Christopher McDonald interpreta o vilão Shooter McGavin. O ator recusou o papel por duas vezes, até dar o braço a torcer e aceitar a proposta de Sandler. Em uma dessas recusas, o estúdio entrou em contato com outros atores, e um deles foi Kevin Costner.

Porém, o astro de O Guarda-Costas recusou o papel por um motivo bastante simples. Na época, ele já estava ocupado com O Jogo da Paixão, outro filme ambientado no mundo do golfe. Costner tomou a decisão certa, e por sua performance no romance esportivo, foi indicado ao Globo de Ouro.

Kathy Bates – O Rei da Água

A veterana Kathy Bates, vencedora do Oscar por sua icônica performance em Louca Obsessão, quase não interpretou a mãe de Adam Sandler em O Rei da Água. “Eles me fizeram a proposta, mas quando li as 12 primeiras páginas do roteiro, vi que era sobre futebol, e que era meio bobo. Aí, joguei no lixo ao lado da minha cama”, explicou a atriz.

Felizmente, a sobrinha de Kathy Bates viu o roteiro, reconheceu o nome de Adam Sandler, e convenceu a tia a dar outra chance ao projeto. Hoje em dia, a atriz lembra do filme com ternura. “Já passei por muitas experiências difíceis, desconfortáveis ou que não saíram como eu queria. Mas essa foi uma das minhas experiências mais felizes”, comentou Bates.

Juancho Hernangómez – Arremessando Alto

No drama esportivo Arremessando Alto, Adam Sandler mostra sua veia dramática como Stanley Sugerman, um empresário de basquete que encontra um talento promissor em uma viagem à Espanha. Bo Cruz é interpretado por Juancho Hernangómez, que também é jogador de basquete na vida real.

Arremessando Alto é a primeira performance de Juancho Hernangómez nos cinemas. Mas originalmente, o jogador de basquete recusou o papel. “Eu disse não. Não queria fazer isso. Na verdade, não queria perder tempo fazendo algo assim. Esse nunca foi meu sonho”. Eventualmente, a irmã do atleta o convenceu a aceitar a proposta de Adam Sandler.

Michael Jackson – Pixels: O Filme

Falecido em 2009, Michael Jackson quase fez uma participação especial em Pixels: O Filme, uma comédia digital protagonizada por Adam Sandler. No longa, alienígenas assumem a forma de estrelas dos anos 80 – como Madonna e Max Headroom – para passar mensagens à humanidade.

Adam Sandler queria que um holograma de Michael Jackson também fizesse uma participação especial no longa. O ator (e produtor) chegou a entrar em contato com os responsáveis pelo espólio do Rei do Pop. Porém, surpreendido por um pedido de mais de 25 mil dólares, acabou desistindo da ideia.

