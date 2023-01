BAFTA 2023: Confira os indicados ao Oscar britânico

Uma das mais importantes premiações do cinema, o BAFTA, anunciou as indicações para a 76ª edição do Oscar britânico nesta quinta-feira (19).

A Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão revelou os indicados, com Nada de Novo no Front, filme da Netflix, sendo o amplo favorito, obtendo 14 nomeações.

Continua depois da publicidade

Por sua vez, outros filmes como Os Banshees de Inisherin e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo receberam 10 indicações, e Elvis ficou 9 indicações na premiação.

A cerimônia vai acontecer no dia 19 de fevereiro; confira a lista completa abaixo.

Nada de Novo no Front está disponível na Netflix

Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Elvis

Tár

Melhor Filme Britânico

Aftersun

Os Banshees de Inisherin

Brian e Charles

Império da Luz

Boa Sorte, Leo Grande

Living

Matilda: O Musical

Veja Como Eles Correm

As Nadadoras

O Milagre

Melhor Estreia (Diretor, Roteirista ou Produtor Britânico)

Aftersun, Charlotte Wells (Roteiro/Direção)

Blue Jean, Georgia Oakley (Roteiro/Direção); Hélène Sifre (Produção)

Electric Malady, Marie Lidén (Direção)

Boa Sorte, Leo Grande, Katy Braqnd (Direção)

Rebellion, Maia Kenworthy (Direção)

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Nada de Novo no Front

Argentina, 1985

Corsage

Decision to Leave

The Quiet Girl

Melhor Documentário

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

Melhor Filme Animado

Pinóquio por Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Red – Crescer é uma Fera

Melhor Direção

Edward Berger – Nada de Novo no Front

Martin McDonagh – Os Banshees de Inisherin

Park Chan-Wook – Decision to Leave

Daniel Kwan e Dan Scheinert – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Todd Field – Tár

Gina Prince-Bythewood – A Mulher Rei

Melhor Roteiro Original

Martin McDonagh – Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg e Tony Kushner – Os Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östland – Triângulo da Tristeza

Melhor Roteiro Adaptado

Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell – Nada de Novo no Front

Kazuo Ishiguro – Living

Colm Bairéad – The Quiet Girl

Rebecca Lenkiewicz – Ela Disse

Samuel D. Hunter – A Baleia

Melhor Atriz

Ana de Armas – Blonde

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – A Mulher-Rei

Emma Thompson – Boa Sorte, Leo Grande

Danielle Deadwyler – Till

Michelle Yeoh – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Os Banshees de Inisherin

Brendan Fraser – A Baleia

Daryl McCormack – Boa Sorte, Leo Grande

Bill Nighy – Living

Paul Mescal – Aftersun

Melhor Atriz Coadjuvante

Dolly De Leon – Triângulo da Tristeza

Jamie Lee Curtis – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Hong Chau – A Baleia

Carey Mulligan – Ela Disse

Kerry Condon – Os Banshees de Inisherin

Melhor Ator Coadjuvante

Brendan Gleeson – Os Banshees de Inisherin

Barry Keoghan – Os Banshees de Inisherin

Albrecht Schuch – Nada de Novo no Front

Michael Ward – Império da Luz

Eddie Redmayne – O Enfermeiro da Noite

Ke Huy Quan – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Trilha Sonora Original

Nada de Novo no Front

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Pinóquio de Guillermo del Toro

Melhor Elenco

Aftersun

Nada de Novo no Front

Elvis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Triângulo da Tristeza

Melhor Fotografia

Nada de Novo no Front

Batman

Elvis

Império da Luz

Top Gun: Maverick

Melhor Edição

Nada de Novo no Front

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Top Gun: Maverick

Melhor Design de Produção

Nada de Novo no Front

Babilônia

Batman

Elvis

Pinóquio de Guillermo del Toro

Melhor Figurino

Nada de Novo no Front

Amsterdam

Babilônia

Elvis

Sra. Harris vai a Paris

Melhor Maquiagem e Cabelo

Nada de Novo no Front

Batman

Elvis

Matilda: O Musical

A Baleia

Melhor Edição de Som

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Melhores Efeitos Visuais

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Top Gun: Maverick

Melhor Curta Animado Britânico

O Menino, A Toupeira, A Raposa e o Cavalo

Middle Watch

Your Mountain is Waiting

Melhor Curta Britânico

The Ballad of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifiting Up

An Irish Goodbye

Estrela em Ascensão (Votação do público)

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.