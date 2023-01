BBB 23: Conheça os participantes da Casa de Vidro

O Big Brother Brasil 23 (BBB 23) está chegando e a Globo revelou quem são os participantes da Casa de Vidro. Nessa edição, ao contrário das anteriores, a Casa de Vidro será inaugurada antes da estreia do programa.

De fato, há muitas mudanças nesse 23º ano do reality show (leia mais sobre isso aqui). Dito isso, faz sentido conhecermos quem faz parte desse espaço separado antes de vermos o elenco completo dessa temporada da série.

A atração foi montada no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, onde os visitantes podem interagir com os confinados do local.

Assim sendo, vamos conhecer quem são as quatro pessoas que entrarão para a Casa de Vidro nessa edição, disputando por duas vagas na competição principal. Veja abaixo.

Giovanna

Moradora do Rio de Janeiro, mas nascida em Campinas, SP, Giovanna trabalha desde os 16 anos na empresa de produtos para beleza, que fundou junto dos pais.

Hoje com 25 anos, ela é gamer e se descreve como forte, determinada e leal aos amigos, conforme o G1. Além disso, diz ser explosiva e acelerada.

Os quatro participantes disputam duas vagas para entrar no programa.

Ela não quer ficar em segundo plano, quer logo ser a protagonista da edição.

Paula

A paraense Paula tem 28 anos. Ela é biomédica e trabalha em um laboratório de análises clínicas em Jacunda, onde nasceu.

Ela se orgulha de ter cuidado da mãe desde jovem e de ter pagado a faculdade do irmão. Seu hobby favorito é dançar.

Além disso, Paula se descreve como briguenta e emocionada, mas que “não tem tempo ruim” para ela.

Manoel

Com 32 anos, Manoel é psiquiatra e está em um relacionamento aberto com Raphael, com quem namora há 11 anos. Ele diz que os dois acordam, trabalham e malham juntos e têm uma relação muito aberta, sem esconder nada de ninguém.

Manoel se formou em medicina em Barbacena, MG, embora tenha nascido em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele diz ser inimigo do fim nas festas e que também gosta de estudar todos os tipos de coisas.

É bastante irônico, mas não quer passar a imagem de ser prepotente ou arrogante.

Gabriel

Por fim, Gabriel tem 24 anos e nasceu em Ribeirão Preto, SP. Ele cursou administração em São Paulo e trabalhou na Faria Lima na capital paulista, mas largou a profissão para tornar-se modelo e atualmente mora em Florianópolis, onde também administra imóveis da família, que, portanto, deve ter um patrimônio considerável.

Não é por ser modelo que Gabriel é festeiro, contudo. Ele se diz mais caseiro e também gosta de curtir uma praia. Diz ser chato com organização e que se incomoda com pequenas coisas, embora esteja tentando ser mais paciente.

Gabriel ainda afirma não ter medo de ser cancelado. Vamos ver.

O Big Brother Brasil 23 (BBB 23) estreia em 16 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.