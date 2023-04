Bem-Vindos ao Éden: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

Quase um ano após o lançamento da 1ª temporada de Bem-vindos ao Éden, a aguardada 2ª temporada da série espanhola finalmente estreia na Netflix. Com a disponibilização dos novos episódios, os fãs dessa produção de drama e mistério querem saber: o que realmente acontece no final do segundo ano?

“Com novas ameaças na ilha e sem chance de fugir, a Rebelião começa uma intensa batalha pela liberdade enquanto Astrid coloca em prática seu plano para O Novo Éden”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden.

Bem-vindos ao Éden é uma criação de Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez. Integram seu elenco os atores Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Begoña Vargas e Amaia Salamanca – além da estrela Belinda Peregrin.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final surpreendente da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden na Netflix; confira! (via TheEnvoyWeb)

Final explicado de Bem-vindos ao Éden – Como Astrid descobre o plano de Bel e Zoa?

Na reta final da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden, Astrid, devido à foto mandada por Léon, descobre que Gabi e Zoa, na verdade, são irmãs – e que elas a enganaram durante todo esse tempo. A personagem também confronta Gabi sobre o assunto.

Gabi, que desejava ser realmente amada pelos pais, encontra esse amor em Astrid e Erick. A personagem, junto com Som, decide assinar o contrato para permanecer para sempre no Éden, admitindo que só o fez para ficar ao lado de Astrid.

Enquanto o sistema começa a dar defeito, Astrid vai à casa de Nuria, onde é interrompida por Gabi.

Aí, Gabi conta a Astrid tudo sobre o plano de Bel e Zoa para matá-la, traindo assim a própria irmã. Em contrapartida, Astrid dá a ela uma estrela.

O que acontece com África e Charly?

Após atacar Astrid, Erick retorna à família, para a frustração de África. A personagem de Belinda, vale lembrar, também conhecia o plano de Bel e Zoa. Porém, ela mantém o silêncio devido ao trato firmado anteriormente com a dupla.

O maior desejo de África era ficar com Erick, mas após a última decisão do personagem, ela percebe que, para ele, a relação não é tão importante. Assim que ele a abandona, ela também descobre estar grávida.

Charly, por sua vez, bebe muitos drinks do Éden e, por isso, tem que ser amparado por Mayka e Erick. Quando as notícias sobre o plano de Bel e Zoa chegam a ele, o personagem toma a decisão de salvá-las, mas Mayka o convence do contrário – já que Astrid não precisa mais dele para o link de Som.

Qual é o plano de Som e Danae?

Em segredo, Danae encontra Som, e nesse momento, a série deixa bem claro que a personagem matou o pai de Astrid para conseguir mais informações sobre o Sr. Sisuk, o pai de Som. Juntos, as duas planejam fazer algo com a ilha para deixar Sisuk “orgulhoso”.

Então, Danae faz um corte no ombro de Som e remove o chip escondido. No dia seguinte, ela entra no cômodo secreto onde ficam os computadores da ilha e, a partir daí, usa o chip para acessar o sistema.

Porém, Isaac pega Danae com a mão da massa. A série, no entanto, não revela o que ele estava fazendo lá, nem o teor completo do plano de Som e Danae.

Final explicado de Bem-vindos ao Éden – Zoa e Bel morrem?

Nas últimas cenas da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden, Zoa e Bel estão prestes a serem executadas. Astrid e Erick também estão presentes.

Porém, antes de Zoa ser morta, Gabi chega para salvá-la. Ela pede para Astrid poupá-la, e surpreendentemente, a personagem aceita o pedido da “filha”.

O problema é que Astrid perdoa apenas Zoa, não Bel. Zoa, por sua vez, se recusa a viver sem Bel, e por isso, pede para ser morta ou poupada com ela.

Astrid decide matar as duas, mas no último minuto, Brisa chega de helicóptero para salvar as pessoas desaparecidas.

Enquanto Astrid recepciona Brisa e seus companheiros no Éden, Gabi diz a Zoa que Brisa está lá para salvá-las.

É assim que termina a 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden na Netflix! O final, definitivamente, deixa o caminho aberto para a produção de um terceiro ano.

