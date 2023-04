Bem-Vindos ao Éden: O que esperar da 3ª temporada

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden chega ao streaming quase 1 ano após o lançamento dos primeiros episódios. Dado o final bombástico dos novos capítulos, os fãs querem saber: o que vai acontecer na 3ª temporada? Os espectadores, inclusive, já enchem as redes sociais de teorias sobre a continuação.

“Com novas ameaças na ilha e sem chance de fugir, a Rebelião começa uma intensa batalha pela liberdade enquanto Astrid coloca em prática seu plano para O Novo Éden”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden.

Bem-vindos ao Éden é uma criação de Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez. Integram seu elenco os atores Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Begoña Vargas e Amaia Salamanca – além da estrela Belinda Peregrin.

Mostramos abaixo o que você pode esperar da 3ª temporada de Bem-vindos ao Éden na Netflix! Conheça as principais teorias dos fãs.

Qual será o plano de Zoa e Bel em Bem-vindos ao Éden 3?

Ao final da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden, o novo plano de Zoa e Bel é um dos temas mais importantes. Se o time de detetive não tivesse chegado à ilha no último minuto, as personagens teriam sido executadas por Astrid.

O novo plano de Zoa e Bel, a ser adotado na 3ª temporada de Bem-vindos ao Éden, não determinará somente o destino das personagens, mas também o futuro de toda a ilha.

Ao que tudo indica, as personagens não vão buscar a ajuda da Detetive Brisa, já que no Éden, os detetives estão tão perdidos quanto os outros residentes. Por outro lado, elas podem utilizar a chegada desses profissionais para ganhar tempo no desenvolvimento de uma nova estratégia.

Provavelmente, Zoa e Bel vão criar um novo plano para escapar da ilha. Nesse sentido, elas podem encontrar apoiadores entre as pessoas que, atualmente, estão presas no Éden.

Na ilha, existem muitas pessoas – como Myka e Orson – que sabem diferenciar o certo do errado, mas que mantiveram o silêncio por não terem sido pessoalmente afetadas pelos eventos da série.

Para iniciar uma verdadeira guerra contra Astrid e Erick, Zoa e Bel precisam apenas dar um “empurrãozinho” nesses personagens e guiá-los para a direção correta.

Astrid conseguirá esconder a verdade da detetive Brisa?

No final da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden, Astrid acredita piamente em sua capacidade de enganar a detetive Brisa e convencer o time de investigadores de que nada de errado está acontecendo na ilha.

A personagem lidera um “governo paralelo” na ilha, e em qualquer sociedade civilizada, ela seria condenada por todos os crimes que cometeu durante todos estes anos.

Porém, ela e Erick sabem fazer lavagem cerebral, e nesse sentido, tudo sugere que a dupla utilizará as técnicas de manipulação no time de detetives na 3ª temporada de Bem-vindos ao Éden.

Para a detetive Brisa, a investigação é pessoal. A personagem passa um bom tempo investigando as pistas sobre o que realmente acontece na ilha, tentando desvendar os mistérios do Éden.

Dessa forma, Astrid deve encontrar grandes dificuldades na hora de influenciar a personagem. O que se sabe é que, no momento que Brisa descobrir algo significativo sobre a ilha, Astrid fará de tudo para prendê-la ou matá-la.

Na 3ª temporada de Bem-vindos ao Éden, Astrid deve projetar uma falsa imagem de segurança e harmonia na investigação de Brisa – mas se a detetive descobrir a verdade, a vilã não hesitará em mostrar sua verdadeira face.

O que acontecerá com Astrid?

Ainda na 1ª temporada de Bem-vindos ao Éden, a série espanhola deixa bem claro que o principal objetivo de Astrid é se comunicar com os extraterrestres e iniciar uma colônia terráquea em outro planeta.

Para isso, ela está disposta a matar, enganar e fazer lavagem cerebral nos residentes da ilha. Com a ajuda do filho Isaac, a esperança da personagem era literalmente conseguir o impossível.

No entanto, no segundo ano, sua fé nos alienígenas diminui. Afinal, ela manda inúmeras mensagens aos ETs sem nunca receber respostas.

Dessa forma, a 3ª temporada de Bem-vindos ao Éden pode adotar dois caminhos diferentes na trama de Astrid.

No primeiro, a personagem perceberia que, durante todo esse tempo, seus esforços de comunicação além da Terra foram completamente inúteis – e que ela nunca conseguirá atingir seu objetivo original.

Já na segunda possibilidade, Astrid pode concretizar seu plano e conseguir se comunicar com os alienígenas. Essa teoria, é claro, é mais improvável que a primeira.

Em outra teoria, os fãs de Bem-vindos ao Éden dizem que, após o final do segundo ano, Isaac assumirá o controle da situação na ilha, seguindo os passos da mãe para realizar o sonho do avô.

Bem-vindos ao Éden terá 3ª temporada?

Até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Bem-vindos ao Éden se manifestaram sobre uma potencial 3ª temporada da série.

Porém, como os novos episódios acabam de estrear na Netflix, a plataforma ainda tem um bom tempo para decidir o destino da produção. Os fãs podem aguardar por novidades até, no máximo, o segundo semestre deste ano.

Você já pode assistir todos os episódios da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.