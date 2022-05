Bem-vindos ao Éden tem astros de Elite e Vis a Vis; conheça o elenco

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Bem-vindos ao Éden tem feito muito sucesso na plataforma. Um dos maiores trunfos da produção é seu elenco – formado por grandes estrelas do cinema e da TV. Entre os astros da série, destacam-se atores de Elite, Vis a Vis e Cúmplices de um Resgate.

“Um grupo de jovens vai a uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acaba vivendo um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas”, afirma a sinopse oficial de Bem-vindos ao Éden na Netflix.

Comparada a séries como Elite e Round 6, Bem-vindos ao Éden é uma criação de Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez. A produção estreou na Netflix em 6 de maio de 2022.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco e os personagens de Bem-vindos ao Éden; confira.

Amaia Aberasturi – Zoa

Em Bem-vindos ao Éden, a atriz espanhola Amaia Aberasturi interpreta a protagonista Zoa. A personagem é descrita como uma jovem impetuosa e inteligente. Junto com outros influenciadores digitais, ela é convidada para uma festa secreta em uma ilha particular.

Amaia Aberasturi é mais conhecida por sua performance no drama histórico Coven, comandado por Pablo Agüero. Por sua atuação, Amaia foi indicada ao Prêmio Goya de Melhor Atriz.

Berta Castañé – Gaby

Berta Castañé interpreta Gaby, a irmã de Zoa. Mesmo sendo muito diferentes, as duas personagens compartilham uma grande conexão. Durante a trama de Bem-vindos ao Éden, Gaby passa por muitas transformações.

A atriz Berta Castañé, de 19 anos, é famosa por interpretar Nuria Vega Valderne na série Bajo Sospecha, lançada em 2015. Ela também vive Carolina Solozábal na produção televisiva O Segredo de Puente Viejo.

Begoña Vargas – Bel

A atriz e dançarina Begoña Vargas interpreta Bel na trama de Bem-vindos ao Éden. Uma das personagens mais misteriosas da série, Bel é descrita apenas como “uma garota enigmática e durona que vive na ilha do Éden”.

Você, provavelmente, conhece Begoña Vargas por performances nas séries O Outro Olhar de Roberta, Boca Norte e Alto Mar. A atriz também está nos filmes Malasaña 32 e As Leis da Fronteira.

Berta Vázquez – Claudia

Em Bem-vindo ao Éden, a atriz ucraniana-espanhola Berta Vázquez dá vida a Claudia. A personagem é descrita como uma mulher “enigmática e solitária”. Moradora do Éden, ela conta sua história para Zoa e alerta a protagonista sobre os mistérios da ilha.

Berta Vázquez é conhecida por interpretar Estefania “Rizos” Kabila na popular série Vis a Vis, disponível na Netflix. Além disso, a atriz está em filmes como As Leis da Termodinâmica e produções de TV como Paquita Salas.

Sergio Momo – Nico

“Nico é um cara muito controlador. Quando ele não está no controle, sua verdadeira personalidade aparece. O objetivo dele é descobrir os segredos obscuros da ilha e criar conexões com outras pessoas”, afirmou o ator Sergio Momo sobre seu personagem.

Sergio Momo é famoso por interpretar o personagem Yeray Engonga na 3ª temporada de Elite, uma das séries espanholas mais populares da Netflix. Além de Elite, o ator está nas séries Perdidos no Oeste e O Vizinho, além do filme Sevillanas de Brooklyn.

Belinda – África

A atriz e cantora Belinda interpreta África na trama de Bem-vindos ao Éden. A personagem é uma das influenciadoras digitais convidadas para a festa exclusiva na ilha secreta. Em uma entrevista, Belinda descreveu sua personagem como “ambiciosa, fria e maquiavélica”.

Belinda é conhecida no mundo inteiro por sua performance como as gêmeas Mariana e Silvana na novela infantil Cúmplices de um Resgate. A atriz também é famosa por sua carreira musical, com hits como “Amor a Primera Vista”, “Déjate Levar” e “Dopamina”.

Amaia Salamanca – Astrid

Amaia Salamanca completa o elenco principal de Bem-vindos ao Éden como Astrid, a fundadora da Fundação Éden. A personagem é considerada uma das principais antagonistas da produção da Netflix, mas de acordo com sua intérprete, Astrid tem “motivações compreensíveis” para todos os seus atos.

Uma das atrizes mais famosas do elenco de Bem-vindos ao Éden, Amaia Salamanca é conhecida por interpretar Catalina Marcos na novela espanhola Sin Tetas no Hay Paraíso e por viver Alicia Alarcón na popular série Gran Hotel.

A primeira temporada de Bem-vindos ao Éden está disponível na Netflix.