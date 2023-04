Besouro Azul: Detalhes que você não percebeu no trailer

Após uma longa espera, o primeiro trailer de Besouro Azul foi finalmente lançado! O filme, que entra para a história como a primeira aventura de um herói latino na DC, tem tudo para conquistar fãs no mundo inteiro – e uma boa parte dos espectadores não percebeu alguns dos detalhes mais importantes da prévia.

“O adolescente mexicano-americano Jaime Reyes ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se liga à sua espinha e lhe dá uma poderosa armadura alienígena”, diz a sinopse oficial de Besouro Azul.

Continua depois da publicidade

Liderado por Xolo Maridueña (Cobra Kai), o elenco de Besouro Azul conta também com Adriana Barraza (Arraste-me Para o Inferno), Damián Alcázar (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian), Elpidia Carrillo (Salvador), Raoul Trujillo (True Blood), Harvey Guillén (O Que Fazemos nas Sombras), Susan Sarandon (Thelma & Louise) e, é claro, a brasileira Bruna Marquezine.

Mostramos abaixo 5 detalhes que você pode não ter percebido no trailer de Besouro Azul – veja se você notou! (via Looper)

A pronúncia do nome de Jaime

Como você já pôde perceber, Besouro Azul é uma história marcada pela representatividade latina nos Estados Unidos. Por isso, em uma das primeiras cenas do trailer, a irmã do Jaime Reyes enfatiza perfeitamente a pronúncia correta do nome e sobrenome do protagonista.

Como Besouro Azul é o primeiro filme live-action de super-heróis a ser protagonizado por um personagem hispânico, esta é uma boa maneira de ensinar o público, desde já, a pronunciar o nome do personagem principal sem “americanismos”.

As indústrias Kord

No início do trailer de Besouro Azul, o Jaime Reyes vai às indústrias Kord, onde Jenny – a personagem de Bruna Marquezine – o entrega o misterioso escaravelho que dá origem aos seus poderes. Muitos fãs não perceberam, mas a empresa Kord é uma interessante referência às HQs da DC.

Nos quadrinhos, Ted Kord (o segundo Besouro Azul) comanda a companhia Kord, que se especializa em pesquisa e desenvolvimento. A importância dessa empresa nas HQs da DC é parecida com a da Wayne Enterprises, da LexCorp e da STAR Lab.

Em Besouro Azul, a companhia será liderada por Victoria Kord, a personagem que é interpretada por Susan Sarandon.

Big Belly Burger

O trailer de Besouro Azul está cheio de easter eggs da DC. Nas indústrias Kord, a personagem de Bruna Marquezine entrega o escaravelho para Jaime Reyes em uma embalagem de fast-food – embalagem esta que foi imediatamente reconhecida pelos fãs mais observadores dos quadrinhos.

O fast-food Big Belly Burger aparece em várias HQs da DC! O estabelecimento foi introduzido aos quadrinhos em 1988, em uma edição de “As Aventuras do Superman”.

Desde então, o restaurante surgiu também em séries live-action como Arrow e Supergirl, além do game Batman: Arkham Origins.

Os outros Besouros

Com um personagem como o Besouro Azul, é quase impossível produzir um filme sobre Jaime Reyes sem honrar os heróis que vieram antes dele. Felizmente, o trailer do longa faz referência aos outros personagens da DC que assumiram a mesma identidade.

Logo no final do trailer, quando Jaime menciona o Batman, a prévia mostra dois uniformes de super-heróis no background. Estes não são protótipos para o traje de Jaime, mas sim os uniformes dos dois Besouros Azuis anteriores: Dan Garrett e Ted Kord.

O traje que aparece à esquerda (com botas vermelhas e luvas) era de Dan Garrett, o Besouro Original. O segundo uniforme, por sua vez, é de Ted Kord – personagem que, eventualmente, se torna o mentor de Jaime nas HQs.

Jaime está mais velho

Nas HQs da DC, Jaime Reyes se transforma no Besouro Azul ainda durante a adolescência. O personagem se junta à equipe dos Titãs, e além disso, aparece na série animada “Young Justice”. Em sua estreia live-action, por outro lado, o herói surge um pouco mais velho.

A descrição do trailer no YouTube diz que Jaime “acaba de se formar na faculdade”. Ou seja: ele deve ter uns 20 e poucos anos – o que também é comprovado por seu emprego de zelador.

Xolo Maridueña, o intérprete do Besouro Azul (mais conhecido por sua performance como Miguel na série Cobra Kai), por sua vez, tem 21 anos.

Besouro Azul estreia nos cinemas brasileiros em 17 de agosto. Veja abaixo o trailer do longa!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.