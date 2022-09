Big Bang Theory: 7 fatos mais tristes sobre Amy

Interpretada por Mayim Bialik, Amy Farrah-Fowler é, definitivamente, uma das personagens mais populares de The Big Bang Theory. Muitos fãs não perceberam, mas a cientista conta com uma trajetória bastante complexa, marcada por bullying na infância e grandes desafios na vida adulta.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Continua depois da publicidade

Após o desfecho de The Big Bang Theory, Mayim Bialik também reprisou sua performance como Amy em dois episódios do spin-off Young Sheldon.

Revelamos abaixo os 7 fatos mais tristes sobre Amy em The Big Bang Theory, de acordo com informações do site Looper; confira.

Amy sofreu bullying na escola

Só quando Amy se aproxima de Penny e Bernadette que os fãs de The Big Bang Theory descobrem a extensão completa do bullying que a personagem sofria na infância. Na escola, os colegas apelidaram Amy de “dedos peludos”, devido aos cabelos nos nós dos dedos. A situação fica ainda mais complexa quando Penny revela que, no passado, ela era a valentona.

Todos julgam o relacionamento de Amy e Sheldon

Desde o início de seu relacionamento com Sheldon, Amy se sente julgada pelos amigos. Afinal, a relação demorou para engatar – e nesse período, personagens como Penny e Leonard também zoaram o namoro. Bernadette, por exemplo, tirou sarro de Sheldon e Amy em diversas ocasiões, por motivos simples como vagas de estacionamento ou o possível visual dos filhos de “Shamy”.

Ela tem um relacionamento complicado com a mãe

Interpretada por Kathy Bates, a mãe de Amy foi incrivelmente rígida na criação da personagem. Durante a infância, Amy era colocada no “Armário do Pecado” quando desobedecia a mãe. Os espectadores de The Big Bang Theory finalmente conhecem a figura durante o casamento de Amy com Sheldon – e ela se prova tão julgadora quanto a mãe de Leonard.

Excluída pelas amigas

O relacionamento de Amy, Penny e Bernadette também demora para ganhar contornos mais amigáveis. No episódio “The Isolation Permutation”, por exemplo, Amy fica magoada ao descobrir que as amigas decidiram comprar vestidos de damas de honra sem ela. Mas as personagens não demoram para recuperar a confiança (e o apreço) pela cientista.

Altos e baixos no relacionamento com Sheldon

O relacionamento de Amy e Sheldon é, sem sombra de dúvidas, um dos mais interessantes de The Big Bang Theory. Os personagens começaram como amigos, e demoraram um bom tempo para levar a relação para o próximo nível. Mesmo com o relacionamento confirmado, Amy foi obrigada a ter muita paciência com as idiossincrasias e excentricidades do namorado.

Uma péssima experiência no baile

Em um dos episódios de The Big Bang Theory, os amigos decidem dar uma versão adulta do baile de ensino médio. No capítulo em questão, Amy revela o quão doloroso foi passar a vida estudantil sem amigos. A personagem conta que sua mãe pagou o primo para levá-la ao baile, mas que ele fugiu rapidamente com o dinheiro. Amy, a partir daí, passa a noite dançando com os funcionários da escola.

Amy tem baixa autoestima

Após ganhar o Prêmio Nobel, Amy reflete, mais uma vez, sobre seus problemas de autoestima. A personagem odeia a maneira como aparece nas fotos, e por isso, pede a ajuda de Raj para uma transformação. Amy adora o resultado, mas mesmo assim, é doloroso testemunhar a maneira como ela sofre com a autoestima baixa durante toda a trama da série.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.