Big Bang Theory: 7 motivos pelos quais Penny foi piorando com o tempo

Interpretada por Kaley Cuoco, Penny é uma das personagens mais populares de The Big Bang Theory. Da 1ª a 12ª temporada, a jovem contou com um interessante arco emocional. Mas para alguns fãs, Penny esse arco só fez a caracterização da personagem piorar. Sendo assim, quais são os motivos que levam certos espectadores a acreditar que Penny piorou com o tempo?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Após o desfecho de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco fez o possível para diversificar sua carreira, com papéis em séries como The Flight Attendant e Arlequina.

O site ScreenRant revelou 7 motivos pelos quais Penny só foi piorando com o tempo em The Big Bang Theory; confira – e veja se você concorda.

Penny virou alcoólatra?

Os fãs de The Big Bang Theory sabem que Penny sempre gostou de um bom vinho. Nas primeiras temporadas, a “Penny bêbada” protagoniza algumas das cenas mais divertidas da série. Mas com o desenvolvimento da trama, a bebedeira de Penny parou de ter graça. A personagem se tornou uma figura sarcástica, e até certo ponto, azeda. Por isso, muitos fãs acreditam que, no decorrer de The Big Bang Theory, Penny se tornou alcoólatra.

Penny mente para as amigas

Quando Penny assume um trabalho importante na empresa em que Bernadette trabalha, a amiga fica muito orgulhosa. Com o ótimo desempenho de Penny na venda dos produtos médicos, Bernadette indica a amiga para uma posição de liderança. Porém, Penny resiste em trabalhar tão perto da colega, e por isso, inventa várias mentiras para não aceitar o cargo – o que comprova sua imaturidade e dificuldade para lidar com situações desconfortáveis.

Penny enganou Leonard

Em um relacionamento sério, como o de Leonard e Penny, filhos não demoram a se tornar um dos assuntos mais importantes. É aí que Penny erra feio (segundo o site ScreenRant). Na 12ª temporada, Leonard tem a ideia de expandir a família. No entanto, Penny diz não ter nenhum interesse em ter filhos. O fato da personagem não querer ter filhos não é um problema. No entanto, ela deveria ter contado mais cedo para Leonard.

Penny abandonou seus sonhos

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Penny sonha em ser uma atriz de sucesso. Por isso, ela participa de filmes bizarros, como o da Mulher-Gorila. Porém, com o tempo, a personagem parece esquecer completamente seu objetivo inicial. Com o passar das temporadas, Penny se destaca em diferentes trabalhos, mas no final das contas, nunca consegue cumprir sua primeira ambição.

Penny ficou sem ter o que fazer depois do casamento

O casamento de Penny e Leonard é um dos momentos mais importantes de The Big Bang Theory. No entanto, a união não começa com o pé direito. O casal sofre grandes conflitos quando Penny descobre a infidelidade de Leonard, por exemplo. Mas com o passar do tempo, a caracterização de Penny muda completamente. A personagem parece abandonar seu jeitão descolado e desistir de interagir com outras pessoas que não fazem parte do grupo de amigos.

Penny é uma valentona?

Na trama de The Big Bang Theory, o fato de Penny ter sido uma valentona na época de escola não é exatamente um segredo. A personagem, no entanto, não abandona seus antigos hábitos. Em vários episódios, Penny se comporta como uma valentona, principalmente com Leonard e com as amigas Amy e Bernadette. Nas últimas temporadas, Penny até consegue relaxar, mas mesmo assim, suas cenas anteriores ainda deixam um gosto ruim.

A família de Penny

Embora já tenha aparecido em alguns episódios de The Big Bang Theory, a família de Penny é envolta em mistério. Sabe-se que a personagem teve uma infância humilde no estado americano de Nebraska, e que pelo menos um de seus irmãos foi parar na cadeia. Para muitos fãs, a maneira que Penny se refere à família é bastante problemática. Além disso, as várias piadas sobre a infância de Penny não demoraram a virar clichês.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.