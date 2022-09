Big Bang Theory: 7 provas de que Penny era a mais esperta do grupo

Interpretada por Kaley Cuoco, Penny é, definitivamente, uma das personagens mais populares de The Big Bang Theory. Embora não tenha uma carreira acadêmica à lá Sheldon e Leonard, Penny, na verdade, é uma das figuras mais espertas da sitcom – e várias falas provam essa afirmação.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Kunal Nayyar (Raj), Simon Helberg (Howard), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Listamos abaixo 7 falas de Penny que, de acordo com o site Screen Rant, provam que a personagem é a mais esperta do grupo de amigos; confira.

The Workplace Proximity – 5º episódio da 7ª temporada

“A enzima monoamina oxidase foi descoberta por uma mulher, Mary Bernheim.”

Penny também tem seus momentos de genialidade! Na 7ª temporada de The Big Bang Theory, a personagem de Kaley Cuoco impressiona Amy e Bernadette ao relembrar o nome de uma importante cientista da história médica. Penny procurou a informação no Google, mas mesmo assim, a rapidez de raciocínio impressiona.

The Gorilla Experiment – 10º episódio da 3ª temporada

“Para um cara esperto como você, será um desafio. Você pode transformar isso em uma experiência.”

É preciso muita esperteza para manipular Sheldon e convencer o nerd a fazer algo que não gosta. Com a fala acima, Penny atrai a atenção do cientista e o convence a dar lições de física. O objetivo da personagem era entender melhor o trabalho de Leonard.

The Hot Troll Deviation – 4º episódio da 4ª temporada

“Sei que o Sheldon não come sobremesa às terças-feiras, e mesmo se o Raj quisesse algo, ele não conseguiria me pedir.”

Mesmo sem a formação acadêmica dos outros protagonistas de The Big Bang Theory, Penny tem ótimas habilidades pessoais e uma memória impressionante. Enquanto ainda trabalhava na Cheesecake Factory, a personagem conseguia se lembrar perfeitamente das particularidades dos pedidos dos amigos.

The Gorilla Experiment – 10º episódio da 3ª temporada

“O transporte de elétrons através da abertura dos anéis nanofabricados de metal não é qualitativamente diferente do experimento que já foi realizado na Holanda.”

Ainda no episódio em que tenta entender melhor o trabalho de Leonard, Penny impressiona ao reter perfeitamente as informações passadas por Sheldon. Em um jantar com os amigos, ela surpreende o grupo com a frase acima.

The Werewolf Transformation – 18º episódio da 5ª temporada

“O seu Rei está preso. Ele não pode chegar aqui por causa do meu Farol, e não pode ir ali por causa do meu carinha de cabeça pontuda.”

Na 5ª temporada de The Big Bang Theory, Leonard ensina Penny a jogar xadrez. A personagem de Kaley Cuoco pega o jeito rapidamente, e surpreende ao vencer o namorado em uma das partidas. Mesmo errando o nome das peças, Penny demonstra um talento digno de O Gambito da Rainha.

The Russian Rocket Reaction – 5º episódio da 5ª temporada

“Tem esse gato em uma caixa, e até você abri-la, ele está morto, ou vivo… ou ambos.”

Durante as 12 temporadas de The Big Bang Theory, Penny aprende muitas lições científicas com os amigos nerds. No quinto ano da série, por exemplo, Sheldon ensina sobre o experimento do Gato de Schrödinger. Pouco tempo depois, Penny relembra a “aula” e mostra que aprendeu direitinho.

The Viewing Party Combustion – 21º episódio da 9ª temporada

“Pode parecer mais natural se você falar comigo, ao invés da câmera… Como em uma conversa da vida real.”

Penny pode até não entender de ciência, mas tem um talento natural para negócios e marketing. Na 9ª temporada de The Big Bang Theory, a personagem dá um conselho essencial para Sheldon e seu programa “Fun with Flags”. Segundo ela, a lição foi aprendida na aula de teatro.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.