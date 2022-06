Big Bang Theory: Quais seriam os salários dos personagens na vida real

Na trama de The Big Bang Theory, a carreira dos protagonistas desempenhava um papel muito importante. Fãs da sitcom sabem que Sheldon, Leonard e os amigos trabalhavam como cientistas, em conceituadas universidades e institutos de pesquisa. Porém, muita gente se pergunta: quais seriam os salários dos personagens na vida real?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco da sitcom – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de The Big Bang Theory precisam saber sobre o salário que os nerds ganhariam na vida real; confira.

Qual é o salário de Sheldon Cooper em The Big Bang Theory?

Em The Big Bang Theory, o Dr. Sheldon Cooper é um físico teórico sênior do Instituto de Tecnologia da Califórnia. O personagem de Jim Parsons conta com 2 doutorados. Sheldon começa a sitcom com 27 anos. Ou seja: já estava trabalhando há mais de 7 anos.

O salário médio de um físico teórico sênior em institutos como o Caltech é de, aproximadamente, 100 mil dólares (por ano). Na 8ª temporada, o personagem recebe uma importante promoção. A partir daí, passa a ganhar cerca de 140 mil dólares por ano. No episódio final, Sheldon (junto com Amy), ganha um prêmio Nobel, que vem acompanhado de um bônus de 1,1 milhão de dólares.

Quanto Leonard ganha?

Dr. Leonard Hofstadter é um físico experimental sênior na Caltech. Aos 24 anos, o personagem completou seu PHD na Universidade de Princeton. Leonard trabalha em áreas importantes. O cientista, por exemplo, atua em pesquisas para os militares.

Na 6ª temporada de The Big Bang Theory, Leonard concorre a uma posição permanente na Caltech, que viria acompanhada de um bom aumento de salário. Como Leonard tem menos qualificações acadêmicas que Sheldon, seu salário é um pouco menor. O personagem ganha, no máximo, 100 mil dólares por ano.

O salário de Penny

Penny, interpretada por Kaley Cuoco, não trabalha no mundo da ciência. Durante as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, a personagem é uma aspirante a atriz. Porém, se sustenta com seu salário de garçonete na Cheesecake Factory. Em meados de 2007, Penny ganharia cerca de 28 mil dólares por ano trabalhando no restaurante.

Nas últimas temporadas da sitcom, Penny começa a trabalhar para uma indústria farmacêutica. Como representante de vendas, a personagem consegue grandes lucros. Ao que tudo indica, o salário de Penny na empresa de Bernadette chega a cerca de 75 mil dólares por ano.

Quanto Raj ganha em The Big Bang Theory?

Assim como Sheldon e Leonard, o Dr. Rajesh Koothrappali tem um doutorado e outras qualificações acadêmicas. O personagem trabalha como astrofísico na Caltech, e acumula grandes realizações em sua carreira. Entre elas, destacam-se a descoberta de um planeta, a capa da revista People e a Medalha Newcomb (que vale cerca de 25 mil dólares).

Além disso, vale lembrar que os pais de Raj são extremamente ricos. Nas temporadas finais de The Big Bang Theory, o personagem de Kunal Nayyar também arruma outro trabalho no Observatório Griffith. Dessa forma, o salário de Raj deve chegar a cerca de 100 mil dólares por ano.

O salário de Howard

Howard Wolowitz é um engenheiro aeroespacial na Caltech. Diferentemente de Sheldon, Howard não tem doutorado, mas sim mestrado. Mesmo assim, o personagem se destaca por projetos importantes na indústria espacial. Esses projetos incluem ainda a experiência de Howard como astronauta.

Bernadette, a esposa de Howard, ganha mais que o marido. Afinal, é uma influente microbiologista. Ao que tudo indica, Howard ganha o salário médio de sua profissão. Ou seja: o personagem fatura cerca de 85 mil dólares ao ano.

