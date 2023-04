Black Mirror: Conheça o elenco estelar da 6ª temporada

Fãs de Black Mirror podem comemorar: a aguardada 6ª temporada da série já tem data para estrear na Netflix! Os próximos episódios da antologia estreiam na plataforma em junho. Junto com a previsão de lançamento, o streaming anunciou o novo elenco do thriller – que conta com grandes estrelas do cinema e da TV.

“Esta série antológica de ficção científica explora um futuro próximo onde a natureza humana e a tecnologia de ponta entram em um perigoso conflito”, diz a sinopse oficial de Black Mirror na Netflix.

É importante lembrar que, embora tenha revelado o novo elenco de Black Mirror, a Netflix não divulgou detalhes sobre as tramas e personagens dos próximos episódios.

Com isso em mente, confira abaixo todos os novos integrantes do elenco de Black Mirror – e veja de onde você conhece cada um deles.

Aaron Paul

Primeiramente, temos Aaron Paul. Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Jesse Pinkman na série Breaking Bad. Ele também interpreta Caleb em Westworld e Scott Quittman na produção Big Love, exibida pelo HBO.

Anjana Vasan

Nascida em Singapura, a atriz e cantora Anjana Vasan também está na 6ª temporada de Black Mirror. Mais conhecida por performances em séries de TV do Reino Unido, ela está em produções como Sex Education e Killing Eve – além de uma pequena participação no quinto ano de Black Mirror.

Annie Murphy

A atriz canadense Annie Murphy é famosa no mundo inteiro por sua divertida performance como a avoada Alexis Rose na série de comédia Schitt ‘s Creek. Por sua atuação, ela levou o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante. Murphy também protagoniza a comédia de humor sombrio Kevin Can F**k Himself.

Auden Thornton

Auden Thornton é mais conhecida por sua atuação no aclamado filme independente Beauty Mark, que tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Outros projetos dessa atriz australiana incluem as séries The Good Wife, This Is Us e Forever.

Ben Barnes

Ben Barnes é mais conhecido como o Príncipe Caspian da franquia As Crônicas de Nárnia. O ator também tem papéis importantes em séries como Sombra & Ossos, O Justiceiro e Westworld. Nos cinemas, ele protagoniza O Retrato de Dorian Grey.

Clara Rugaard

A atriz e modelo dinamarquesa Clara Rugaard protagoniza o filme de ficção científica I Am Mother na Netflix. Por sua performance, ela ganhou o coração da crítica especializada. Rugaard também está em séries como The Lodge, The Rising e Still Star-Crossed.

Daniel Portman

O papel mais conhecido da carreira de Daniel Portman foi o de Podrick Payne – o escudeiro de Tyrion Lannister e Brienne de Tarth – na série Game of Thrones. Nascido na Escócia, ele também atua em filmes como Uma Sombra na Nuvem e O Rei da Escócia.

Danny Ramirez

O ator americano Danny Ramirez interpreta Mickey ‘Fanboy’ Garcia em Top Gun: Maverick. Ele também vive Joaquin Torres na série Falcão e o Soldado Invernal. Ramirez está confirmado em Capitão América: Nova Ordem Mundial, um dos lançamentos mais aguardados do MCU.

Himesh Patel

Nascido no Reino Unido, Himesh Patel foi indicado ao Emmy de Melhor Ator em Minissérie ou Filme Para TV por sua performance como Jeevan Chaudhary em Station Eleven, uma produção da HBO. Ele também está no premiado filme satírico Não Olhe Para Cima, da Netflix.

John Hannah

Recentemente, o ator escocês John Hannah fez uma participação muito importante no primeiro episódio da série The Last of Us, da HBO. Famoso pela comédia romântica Quatro Casamentos e Um Funeral, ele também atua na franquia A Múmia e em produções de TV como Damages e Spartacus.

Josh Hartnett

Josh Hartnett ganhou fama internacional no final dos anos 90, principalmente por papéis nos filmes de guerra Pearl Harbor e Falcão Negro em Perigo. Mais recentemente, ele protagonizou a série de mistério e fantasia Penny Dreadful. Nos cinemas, seu próximo filme é Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Kate Mara

Kate Mara interpretou Sue Storm – a Mulher Invisível – na segunda adaptação moderna de O Quarteto Fantástico nos cinemas. Na TV, ela tem performances aclamadas na 1ª temporada de American Horror Story, em House of Cards e na minissérie A Teacher.

Michael Cera

Em breve, você poderá ver Michael Cera nas telonas com o filme Barbie. O ator é mais conhecido por protagonizar a adaptação da HQ Scott Pilgrim Contra o Mundo nos cinemas. Ele também atua em filmes como Juno e Superbad, além de séries como Arrested Development.

Monica Dolan

A britânica Monica Dolan levou o BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como a serial killer Rosemary West no filme Appropriate Adult, lançado em 2011. Ela também faz uma pequena participação na quarta temporada de Black Mirror.

Myha’la Herrold

Em 2022, a atriz americana Myha’la Herrold conquistou fãs no mundo inteiro como a paranoica Jordan no filme de terror Morte, Morte, Morte. Na série Industry, da HBO, ela interpreta Harper Stern, uma das personagens mais importantes.

Paapa Essiedu

Paapa Essiedu conquistou público e crítica por sua poderosa atuação na minissérie I May Destroy You, um aclamado projeto de Michaela Coel no HBO. Por sua performance, ele foi indicado ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme de TV. Essiedu também está na série Gangues de Londres.

Rob Delaney

O comediante americano Rob Delaney criou e protagonizou a série Catástrofe, exibida entre 2015 e 2019 no Reino Unido. Nos cinemas, ele é conhecido por participações pequenas em filmes como Deadpool 2, A Escola do Bem e do Mal e Rocketman.

Rory Culkin

Vindo de uma das famílias mais famosas de Hollywood, Rory Culkin é o irmão mais novo de Macaulay Culkin (Esqueceram de Mim) e Kieran Culkin (Succession). Ele é famoso por protagonizar o filme Lordes do Caos, e por sua performance como Charlie Walker em Pânico 4.

Salma Hayek Pinault

Uma das atrizes mais prolíficas (e aclamadas) de Hollywood, Salma Hayek Pinault está em filmes como Eternos, Casa Gucci, Um Drink no Inferno, Gente Grande e Era Uma Vez no México. Ela entrou para a história como a primeira mexicana a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz (pelo filme Frida, no qual interpreta a pintora Frida Kahlo).

Zazie Beetz

Por fim, temos Zazie Beetz. A atriz completa o elenco da 6ª temporada de Black Mirror em um papel ainda não revelado. Você, provavelmente, conhece Beetz por atuações em filmes como Deadpool 2, Coringa e Orgulho & Vingança. Na TV, ela está na animação Invencível e na série Atlanta.

Enquanto a 6ª temporada de Black Mirror não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.