Bridgerton: Explicamos os novos personagens da 3ª temporada

A 3ª temporada de Bridgerton – no mesmo estilo do segundo ano – deve mudar completamente o foco da trama. Essa modificação vem acompanhada da introdução de novos personagens que prometem agitar a série da Netflix. Mas afinal: o que os livros de Julia Quinn revelam sobre essas figuras inéditas?

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton.

Continua depois da publicidade

Cada temporada de Bridgerton aborda um dos livros da escritora britânica. O primeiro ano focou na trama de “The Duke and I”. A 2ª temporada, por sua vez, adaptou para a Netflix a história de “The Viscount Who Loved Me”.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os novos personagens da 3ª temporada de Bridgerton – conheça todos eles.

Marcus Anderson está na 3ª temporada de Bridgerton

Na 3ª temporada de Bridgerton, Marcus Anderson – um personagem inédito – será interpretado por Daniel Francis. O ator é mais conhecido por performances nas séries Fique Comigo e Once Upon a Time.

O personagem é descrito como “dono de uma presença carismática que ilumina qualquer lugar, e atrai a atenção de certas matriarcas (e a ira de outras)”.

Marcus não aparece em “Romancing Mister Bridgerton”, o livro de Julia Quinn que baseia a 3ª temporada. Ao que tudo indica, o personagem se interessará por Penelope, o que deve despertar os ciúmes de Colin.

Conheça o Lord Debling

Lorde Debling, um dos novos personagens da 3ª temporada de The Crown, é interpretado por Sam Phillips. O ator é famoso por papéis pequenos em The Crown e The Syndicate.

Debling é descrito pela Netflix como “um Lorde simpático e de interesses excêntricos (e riqueza suficiente para qualquer um ignorá-los)”. Existe a possibilidade da Lady Featherington, a mãe de Penelope, tentar convencer a filha a desposar o ricaço.

A sinopse oficial da 3ª temporada, por exemplo, afirma que “Penelope preferiria encontrar um marido que lhe desse independência suficiente para que ela pudesse continuar levando sua vida dupla como Lady Whistledown”.

Junto com Marcus Anderson, o Lorde Debling também não aparece no livro “Romancing Mister Bridgerton”.

Tudo sobre Harry Dankworth

O último personagem inédito que a Netflix confirmou na 3ª temporada de Bridgerton é Harry Dankworth, interpretado por James Phoon.

Bridgerton representa um dos primeiros projetos do ator na TV. No teatro, ele atuou na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

“Harry é um personagem que pode até não ser inteligente, mas compensa tudo com sua grande beleza”, descreve a Netflix.

Pouco se sabe sobre Harry – exceto o fato do personagem ser uma criação original da Netflix, sem base nos livros de Julia Quinn.

Felicity Featherington estará em Bridgerton 3?

Outra personagem que pode aparecer na 3ª temporada de Bridgerton é Felicity, a mais jovem das Irmãs Featherington.

Nos livros de Julia Quinn, Felicity Featherington é uma grande amiga de Hyacinth, a caçula do clã Bridgerton.

Porém, a Netflix ainda não confirmou a presença da personagem no terceiro ano de Bridgerton. Ou seja: os fãs terão que esperar para ver.

A introdução de Sophie Beckett está próxima?

Se a Netflix seguisse à risca a ordem dos livros de Julia Quinn, a 3ª temporada de Bridgerton abordaria “An Offer From a Gentleman”. O livro em questão aborda o romance de Benedict Bridgerton e Sophie Beckett.

Porém, a plataforma decidiu mudar o ritmo e focar em “Romancing Mister Bridgerton” – a história de Penelope e Colin.

Mesmo assim, a 3ª temporada da série pode introduzir Sophie Beckett, e assim, iniciar a trama do quarto ano (que também deve ser confirmado pela Netflix).

Francesa retorna na 3ª temporada de Bridgerton

Assinantes da Netflix já conhecem Francesca, a 6ª integrante do clã Bridgerton. Após seu “sumiço” na 2ª temporada, a personagem foi confirmada no terceiro ano – mas com um visual bem diferente.

Nas duas primeiras temporadas de Bridgerton, Francesca foi interpretada por Ruby Stokes (de Lockwood & Co).

Já em Bridgerton 3, Francesca será vivida por Hannah Dodd. A atriz é conhecida por séries como Harlots e Anatomia de um Escândalo, além de um papel pequeno no filme Eternos, do MCU.

A 3ª temporada de Bridgerton ainda não tem data oficial de estreia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.