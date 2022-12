Brincando com Fogo: Conheça os participantes da 4ª temporada do reality da Netflix

Brincando com Fogo é, sem sombra de dúvidas, um dos reality shows mais populares da Netflix. Após muitas polêmicas, o programa se prepara para lançar sua 4ª temporada, que estreia na plataforma em 7 de dezembro. Sendo assim, o público quer saber: quem são os solteiros dos novos episódios?

“Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que para ganhar o grande prêmio, eles precisam renunciar ao sexo”, afirma a sinopse oficial de Brincando com Fogo.

Vale lembrar que Brincando com Fogo deu origem ao spin-off Brincando com Fogo Brasil, que já conta com duas temporadas na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os participantes da 4ª temporada de Brincando com Fogo na Netflix; confira.

Brittan – 22 anos – Modelo

Nascida no Havaí, Brittan é a primeira integrante do time feminino da 4ª temporada de Brincando com Fogo. A participante é famosa por seu bronzeado de tirar o fôlego e sorriso sincero. Nas entrevistas prévias, Brittain se revelou a “garotinha do papai”. A concorrente também é confiante, expressiva e cheia de opiniões.

Creed – 24 anos – Empreendedor

Vindo da Austrália, Creed não é aquele típico bad boy de filmes e séries. Acostumado a atrair olhares por onde passa, o concorrente pretende ganhar o coração do time feminino de Brincando com Fogo. Nas entrevistas com a Netflix, Creed revelou ter descartado várias ficantes antes de começar um relacionamento sério.

Dominique – 23 anos – Estudante universitária

Dominique, outra integrante da equipe feminina de Brincando com Fogo, é estudante de Ciência da Computação. A participante vem do Colorado, nos Estados Unidos, e definitivamente, gosta de homens inteligentes. Nas horas vagas, Dominique também curte prever o futuro com cartas de tarô, fazer manifestações energéticas e fofocar.

James – 23 anos – Estudante e personal trainer

Atualmente com 23 anos, James nasceu no Havaí. Atualmente, o jovem faz faculdade e trabalha como personal trainer. O participante também é um grande fã de basquete, e adora jogar bola nas horas vagas. Um eterno solteirão, James se aproveita de sua beleza inegável para chamar a atenção das pretendentes.

Jawahir – 22 anos – Modelo

A modelo profissional Jawahir, com 22 anos, vem de Amsterdã, a capital da Holanda. A fashionista namorou apenas uma vez, e depois do término, decidiu embarcar de cabeça na vida de solteiro. Descrita também como “irresistível”, a participante de Brincando com Fogo 4 parece não ter problemas para encontrar ficantes.

Kayla – 22 anos – Modelo

O elenco de Brincando com Fogo 4 está cheio de modelos de 22 anos, e Kayla não é uma exceção. Vinda dos Estados Unidos (especificamente de Los Angeles), a participante atrai a atenção dos homens com seu jeito irreverente e bem humorado. No Instagram, a nova concorrente já conta com milhares de seguidores.

Nick – 28 anos – Artista

Um dos integrantes mais velhos do elenco da 4ª temporada de Brincando com Fogo, Nick vem dos Estados Unidos, especificamente do estado de Michigan. Nascido em uma pequena cidade do interior, Nick já viajou por todo o mundo, passando por países como Filipinas, Austrália e México. Ele também já viveu 10 relacionamentos sérios.

Seb – 24 anos – Piloto de corrida

Nascido em Glasgow, a cidade mais populosa da Escócia, Seb ganha a vida como piloto de corrida. Amante da velocidade, o participante da 4ª temporada de Brincando com Fogo também é competitivo na vida amorosa. Nas entrevistas com a Netflix, Seb disse que “nunca diz nunca”. Será que ele se dará bem sob a constante vigilância de Lana?

Sophie – 22 anos – Administradora de eventos

A britânica Sophie, nascida em Brighton, na Inglaterra, completa o time feminino da 4ª temporada de Brincando com Fogo. Após passar anos em um mesmo relacionamento, a concorrente terminou com o namorado e desenvolveu um gosto inegável pela liberdade. Em Brincando com Fogo, ela quer se divertir e se apaixonar.

Nigel – 29 anos – Empreendedor e modelo

Nigel, nascido no estado americano de Nova Jérsei, encerra o time masculino da 4ª temporada de Brincando com Fogo. Com 29 anos, ele é também o participante mais velho dos novos episódios. Divertido e dinâmico, Nigel é famoso por suas cantadas engraçadas, energia magnética e forma física de dar inveja.

A 4ª temporada de Brincando com Fogo estreia na Netflix em 7 de dezembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.