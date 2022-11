Casamento às Cegas 3: Os casais que continuam juntos após reality da Netflix

Casamento às Cegas provou ser um grande acerto para a Netflix e a terceira edição do programa traz alguns casais que deram certo – e outros que não tiveram tanta sorte.

“Nick e Vanessa Lachey apresentam uma inusitada experiência social: homens e mulheres buscam o amor e ficam noivos antes de conhecer os parceiros cara a cara”, afirma a sinopse oficial do reality.

Após conquistar o público internacional com sua versão original, Casamento às Cegas ganhou spin-offs em vários países – incluindo o Brasil.

Revelamos abaixo quais casais da terceira temporada de Casamento às Cegas continuam juntos e quais se separaram.

Raven e SK

Em seu casamento, SK Alagbada deixou Raven Ross – e todos os outros na sala – chocados quando ele disse “não”.

O casal passou por várias lutas de relacionamento antes do dia do casamento, mas, em última análise, o noivo sentiu que o fato de estar prestes a se mudar de Dallas, Texas para a Califórnia para a escola não era um bom começo para um casamento. .

Apesar das cenas estranhas, durante o episódio da reunião, Ross e Alagbada confirmaram que estavam namorando agora e até compartilharam um beijo na frente das câmeras.

Nancy e Bartis

Nancy Rodriguez e Bartise Bowden tiveram um momento tumultuado no período que antecedeu o casamento e Bowden enfrentou reações negativas dos espectadores depois que ele chamou Raven Ross, com quem ele também se conectou nas cápsulas, de um “show” na frente de sua noiva.

Bowden também enfrentou um interrogatório dos irmãos de Rodriguez, Steve e Jesus , e a tensão veio à tona no dia do casamento quando Bowden disse “não quero”.

Rodriguez permaneceu calma após a rejeição, mas sua família não estava feliz com Bowden e houve um confronto tenso quando Bowden tentou explicar as razões por trás dele dizer “não”.

O casal não está namorando ou buscando um romance juntos.

Alexa e Brennon

Alexa Alfia e Brennon Lemieux tiveram uma das jornadas mais tranquilas de toda a série durante seu tempo no programa. O casal noivou no final do primeiro episódio e conseguiu planejar seu casamento com o mínimo de drama.

Alfia e Lemieux disseram “sim” e confirmaram na reunião que ainda estão juntos, embora tenham admitido que tiveram algumas discussões desde que foram morar juntos.

Zanab e Cole

Zanab Jaffrey e Cole Barnett tiveram um noivado muito turbulento.

Na reunião, Barnett disse que, embora ele tenha se mostrado muito “pateta” e Jaffrey foi retratado como muito “importuno” nos episódios, na realidade era “muito mais no meio”.

As coisas mudaram, no entanto, quando Barnett foi acusado de “pegar o número de uma garota” em sua despedida de solteiro na noite anterior ao seu casamento, o que ele negou veementemente.

No casamento, Jaffrey disse “não” a se casar com Barnett, recusando-o com um discurso épico que deixou seus amigos aplaudindo e Barnett proclamando que era o “pior dia” de sua vida.

Jaffrey confirmou que a reunião é a primeira vez que a dupla fala desde o casamento.

Colleen e Matt

Colleen Reed e Matt Bolton surpreenderam a todos quando ambos disseram “sim” no altar.

O casamento foi uma surpresa, pois ambos os competidores admitiram na manhã do casamento que não tinham ideia de qual caminho seguiriam.

Na reunião, Reed e Bolton confirmaram que ainda estão juntos, embora ainda não morem juntos.

A 3ª temporada de Casamento às Cegas está disponível na Netflix.

