CCXP 2022: Astro de Pantera Negra 2 e os maiores destaques de sexta-feira (2)

A CCXP 2022 começou na quinta-feira (01) com o painel da Disney, com novidades da Marvel, Avatar 2 e mais. O evento continua na sexta, que traz um astro de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2).

Tenoch Huerta, que interpretou Namor na continuação do filme da Marvel, comparecerá ao evento em painel e, também, para assinar autógrafos.

Além disso, há sessão de autógrafos com astro de Vikings, com o dublador do Goku, e muito mais.

Confira os horários e descrições oficiais dos maiores destaques do segundo dia da CCXP22, abaixo.

As novidades da Mauricio de Sousa Produções (11:30h – 12:30h)

Filmes! Séries! HQs! O painel Loucos pela MSP, no palco Thunder, traz as novidades da Mauricio de Sousa Produções!

Foto e autógrafo com Alexander Ludwig (12:30h – 18h)

Alexander Ludwig é um ator e cantor canadense conhecido mundialmente por seus trabalhos nos filmes Os Seis Signos da Luz, A Montanha Enfeitiçada, Jogos Vorazes, Bad Boys para Sempre e como Björn Ironside na aclamada série Vikings.

Seu mais recente trabalho foi na série Heels, produção da Starz ambientada no mundo da luta livre independente, onde os irmãos e rivais Jack (Stephen Amell) e Ace Spade (Alexander Ludwig) lutam pela empresa da família e o legado do falecido pai. A segunda temporada já foi confirmada e as filmagens começaram neste ano.

Nos cinemas, logo veremos Alexander no novo filme de Guy Ritchie, The Interpreter, ao lado de Antony Starr, Dar Salim, Jake Gyllenhaal, entre outras estrelas.

Perlimps (12:30h – 14:30h)

Alê Abreu e seu O Menino e o Mundo foi indicado ao Oscar de Animação em 2016. Seu novo projeto, Perlimps, está pronto e você vai poder assisti-lo em primeira mão na CCXP e ainda conversar com o diretor e seus convidados em um painel mágico.

Foto e autógrafo com Tenoch Huerta (13h – 16:20h)

Tenoch Huerta é um ator e produtor mexicano. Bilíngue, ele também é formado em Comunicação e Jornalismo pela Universidad Nacional Autónoma de México.

Seu trabalho mais recente foi interpretando Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, produção da Disney e da Marvel que estreou mundialmente em 11 de novembro de 2022. Dentre mais de 60 produções cinematográficas de sua carreira, podemos destacar Días de Gracia, Mexican Gangster e Güeros. O ator também é muito conhecido pelo seu papel na aclamada série da Netflix, Narcos: Mexico.

O ator faz questão de conciliar sua carreira profissional com o ativismo e defende várias causas sociais, como a igualdade, a construção de novas masculinidades, entre muitas outras. Além disso, ele frequentemente dá palestras contra o racismo e a discriminação.

Foto e autógrafo com Alexander Ludwig (14h – 17:20h)

Já chegou o disco voadooor! Diretamente do México, o carismático Sr. Barriga, interpretado pelo super comediante Edgar Vivar, estará nos 4 dias da CCXP.

Conhecido pelos bordões “Tinha que ser o Chaves de novo!” ou o incansável “Pague o aluguel!”, o simpático e bonachão “dono da vila” contará histórias e curiosidades das gravações em um painel que com certeza emocionará os fãs das séries Chaves e Chapolin.

Os fãs também terão a oportunidade única de tirar uma foto com o Senhor Barriga segurando a maleta original utilizada na série de TV.

Stan Lee – 100 anos (14:45-15:30h)

Se estivesse vivo, o pai da era moderna dos quadrinhos completaria 100 anos em dezembro. Homenageado no pôster da CCXP22, ele também será celebrado no palco principal do evento. Excelsior!

Terceiro jogo do Brasil na Copa é contra Camarões

Globoplay + SporTV: Hora de Aquecer para o jogo do Brasil (15:30h – 16h)

Antes do grande jogo, vamos bater uma bolinha, fazer um aquecimento sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo da FIFA 2022™️, lá no Catar.

Tamo junto pela Copa! Brasil x Camarões com Globoplay + Sportv (16h – 18h)

O último jogo do Brasil na fase de grupos vai ser contra Camarões e nós vamos acompanhar os 90 minutos da partida juntos, no maior telão da CCXP, o Palco Thunder! Traga sua camiseta da sorte e deixe o resto com a gente!

Jovem Nerd + Spotify (18h – 18:30h)

Com 16 anos de Nerdcast, Jovem Nerd é sinônimo de Podcast no Brasil. Spotify é um gigante do streaming e produções originais no seu fone de ouvido. O que pode acontecer com uma união desses dois? Você certamente nunca ouviu nada igual!

Namor em Pantera Negra 2

Estamos Enamorados por Tenoch Huerta (18:30h – 19:30h)

Pela primeira vez a CCXP traz um convidado estrelando um filme em cartaz: o ator e produtor Tenoch Huerta, que interpretou Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Antes de entrar para a Marvel, ele já era conhecido por seu papel na aclamada série Narcos: México, da Netflix. Tenoch vem para CCXP22 para falar um pouco sobre sua carreira e como foi a experiência de participar de um dos maiores filmes do ano.

