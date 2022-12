CCXP 2022: Tudo o que rolou no painel da Marvel

A Marvel Studios está entrando na Fase 5 com força total em 2023. Durante a CCXP 2022, o estúdio revelou alguns trailers muito aguardados pelos fãs, e outras informações importantes.

Diversas estrelas da Marvel como Paul Rudd e Jonathan Majors estiveram presentes no primeiro dia do evento, bem como o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige.

Continua depois da publicidade

Além disso, houve também outros painéis no dia, como Jim Starlin falando sobre Thanos, Star Wars, Cidade de Deus, entre outros.

Confira abaixo tudo o que rolou da Marvel no primeiro dia da CCXP 2022, com Feige dando o pontapé na Fase 5 (via ComicBook).

Trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3

O primeiro conteúdo a ser exibido foi o trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3, mostrando a despedida dos aventureiros espaciais da Marvel.

A equipe não aparece desde Thor: Amor e Trovão (Thor 4), filme onde auxiliou o poderoso heróis de Asgard em uma missão.

No trailer, é possível ver que algum personagem importante pode morrer, indicando que seria Rocket Raccoon a ser o alvo de James Gunn.

É possível ver, também, o visual de Will Poulter como Adam Warlock, e do Alto Evolucionário, interpretado por Chukwudi Iwuji.

O bando ainda se recupera da morte de Gamora, e Peter Quill precisa reunir sua equipe para defender o universo e proteger um dos seus. A missão, caso não seja concluída com sucesso, pode ver o fim dos Guardiões da Galáxia.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia em 5 de maio de 2023.

Kevin Feige brinca com o novo chefe da DC Studios

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, que esteve no palco principal do evento, apresentou as novidades da Fase 5.

Ele fez alguns poucos comentários sobre o futuro da Marvel, e chegou a brincar com James Gunn, novo chefe da DC Studios.

“James Gunn está terminando a sua trilogia de Guardiões da Galáxia e depois ele tem algum trabalho pra fazer em outro lugar, não sei pra onde ele vai”, disse Feige.

O legado do Homem-Formiga em novo teaser de Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) será o primeiro filme da Marvel a ser lançado no ano de 2023.

Abrindo a Fase 5, o longa-metragem vai explorar o multiverso, com o vilão Kang, o Conquistador, sendo a principal ameaça, junto de M.O.D.O.K.

Reunindo os astros Paul Rudd, Jonathan Majors e Evangeline Lilly, bem como o diretor Peyton Reed no palco principal, a Marvel apresentou um teaser trailer sobre o legado do Homem-Formiga.

No vídeo, o personagem é mostrado ao lado dos Vingadores, e sendo um dos últimos a ter lutado ao lado dos originais.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) estreia em 17 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.