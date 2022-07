Chefe de Virgin River responde os grandes mistérios da 4ª temporada

Já confirmada pela Netflix, a 5ª temporada de Virgin River tem um grande desafio pela frente. Afinal de contas, o quarto ano termina sem desvendar algumas das maiores questões da trama. Em uma entrevista recente, o novo showrunner da série de romance abordou os mistérios que devem dar o tom para a continuação da narrativa.

O quinto ano de Virgin River começará com uma grande mudança. Recentemente, a plataforma confirmou a troca da showrunner Sue Tenney, responsável pelas 4 primeiras temporadas, por Patrick Sean Smith (Greek).

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River.

Revelamos abaixo tudo que o novo showrunner de Virgin River revelou sobre o futuro da série na Netflix; confira.

Dr. Cameron está na 5ª temporada?

“Para quem acompanha os perfis de Virgin River nas redes sociais, a presença do Dr. Cameron foi anunciada durante a primeira leitura do roteiro. Então, vocês podem, definitivamente, esperar mais do personagem. Mas para descobrir o que acontecerá, vocês deverão assistir à 5ª temporada”.

O que acontecerá com Denny?

“Na 5ª temporada, vamos traçar uma imagem bem mais clara do Denny, e de tudo que ele está passando. Vamos falar sobre os relacionamentos que ele forma com o povo da cidade e mostrar como os entes queridos se tornam um sistema de suporte e criam conexões ainda mais profundas”.

A doença de Denny é terminal?

“Não encaro a trama sob essa perspectiva. Quando você está do lado de fora, é fácil julgar uma pessoa que passa por uma doença tão perigosa, e dizer a ela como deveria levar a vida. Mas para mim, isso não é justo. Não é como uma série que se orgulha em ser surpreendente e confortante abordaria a trama desse personagem.”

Hope será curada rapidamente?

“Não. Essa é outra comunidade – as pessoas que sofrem com traumáticas lesões cerebrais – que queremos representar com realismo e respeito. Por isso, devemos honrar a experiência. A Hope está em tratamento.”.

O ataque de Preacher a Vince é fatal?

“Não posso revelar a resposta. Mas posso dizer que vamos abordar essa trama na 5ª temporada. Vamos falar sobre esse momento imediatamente. Na verdade, o quinto ano começa logo após esse incidente”.

O que Virgin River aguarda para Christopher, Paige e Preacher?

“Acho que eles vão para um spa. Estou brincando. Não, não posso dizer nada sobre isso. Mas eu sei, até mesmo como um fã da série, o quão importante é esse relacionamento. Não apenas entre Preacher e Paige, mas também entre Preacher e Christopher. Então, é definitivamente algo que vamos abordar na 5ª temporada.

E o triângulo amoroso entre Brie, Brady e Mike?

“Para ser honesto, eu amo triângulos amorosos. Acho que a série fez um ótimo trabalho ao construir essa trama. É meio que uma ‘queima lenta’, a maneira como esse triângulo se formou. Mas eu também diria que, para saber detalhes específicos, vocês terão que assistir à 5ª temporada de Virgin River.

O que acontecerá com Hannah?

A atriz que a interpreta (Clare Filipow) é incrível. Estou muito animado para explorar a trama dessa personagem. Além disso, vamos aumentar a representatividade LGBTQIA+, não apenas com Hannah, mas também com outros personagens. No universo de Virgin River, vamos introduzir essas tramas de forma orgânica e natural.

A 5ª temporada de Virgin River está sendo filmada atualmente. Os novos episódios ainda não têm data de estreia na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.