Cidade Invisível: As lendas do folclore brasileiro que estão na 2ª temporada

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Cidade Invisível tem somente 5 episódios. Nestes novos capítulos, a série brasileira introduz algumas das lendas mais interessantes do folclore nacional – que surgem em uma nova roupagem e com poderes incríveis.

“Depois de voltar à vida em águas sagradas, um homem faz de tudo para encontrar a filha. Nessa busca, ele descobre sua verdadeira natureza”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Cidade Invisível.

Criada por Carlos Saldanha (Rio), Cidade Invisível tem Marco Pigossi (Tidelands), Alessandra Negrini (Travessia), José Dumont (Dois Filhos de Francisco), Fábio Lago (Tropa de Elite) e Julia Konrad (1 Contra Todos) no elenco principal.

Mostramos abaixo todas as lendas do folclore brasileiro que Cidade Invisível apresenta na 2ª temporada; confira!

Matinta Perê

Famosa por performances em várias novelas da Rede Globo, a atriz Letícia Spiller integra o elenco da 2ª temporada de Cidade Invisível como Matinta Perê – uma espécie de bruxa que aparece com os cabelos desgrenhados e pinturas de guerra.

Para quem não conhece, a lenda da Matinta Perê (ou Matinta Pereira) descreve uma criatura mágica que, durante o dia, assume a forma de uma velha bruxa, mas à noite, se transforma em pássaros como a coruja e o urutau.

Toda noite, a Matinta pousa no telhado de uma casa, piando sem parar. O barulho só para quando o dono da residência promete um presente à entidade (fumo ou cachaça, na maioria das vezes).

No dia seguinte, a Matinta (em sua forma de bruxa) retorna à casa para cobrar o presente. Se o dono não cumprir sua palavra, ela roga uma praga de consequências terríveis.

Mula Sem Cabeça

Famosa por atuar em novelas da Globo e da Record, a atriz Simone Spoladore vive uma das criaturas mais famosas do folclore nacional em Cidade Invisível: a Mula Sem Cabeça.

De acordo com a lenda original, a entidade é uma mulher que, após manter relações sexuais com um padre, é condenada por Deus a vagar pela noite como uma mula sem cabeça, com chamas saindo do pescoço.

Em Cidade Invisível, a lenda da Mula Sem Cabeça ganha uma caracterização bem mais moderna e “desconstruída”.

A lenda original diz também que a Mula sempre vaga pelos pastos, serras e matas na madrugada de quinta para sexta-feira.

Zaori

Uma das lendas menos conhecidas da 2ª temporada de Cidade Invisível é do Zaori. Esse ícone do folclore vem da Região Sul, particularmente do Rio Grande do Sul.

De acordo com o folclore sulista, “Zaori” é um homem que nasce na Sexta-Feira da Paixão (Sexta-Feira Santa).

Os Zaoris se parecem com homens comuns. A única diferença entre as criaturas mágicas e os humanos são os olhos: brilhantes e de cores que não existem na natureza.

Com esses olhos especiais, os Zaoris têm o poder da “visão além do alcance”. Eles podem enxergar através das paredes, a distâncias longínquas, e durante a noite. Muitos deles usam as habilidades especiais para encontrar tesouros escondidos.

De acordo com o antropólogo Luís da Câmara Cascudo, o mito tem origem árabe, e é relacionado ao velho hábito de enterrar dinheiro, um costume muito popular na península ibérica.

Na trama de Cidade Invisível, o ator pernambucano Sebá Alves (também conhecido como Mestre Sebá) interpreta o Zaori Lazo, uma entidade poderosa que é escravizada por um grupo de garimpeiros.

Boiúna

Finalmente, temos a Boiúna, uma criatura mágica que desempenha um papel muito importante na 2ª temporada de Cidade Invisível.

A versão humana da personagem é interpretada pela atriz Zahy Tentear. No mundo dos humanos, a Boiúna assume o nome Débora.

A lenda da Boiúna vem dos Tenetehára-Guajajaras – um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil.

De acordo com a mitologia dessa etnia, a Boiúna é uma cobra gigante que reside no fundo dos rios e lagos da Floresta Amazônica. Famosa por seus olhos cintilantes, ela costuma assumir a forma de uma bela mulher para atrair a atenção dos marinheiros e, em seguida, afogá-los.

A Boiúna também é conhecida como cobra-grande, mãe-do-rio e Senhora das Águas. O nome da lenda deriva da expressão em tupi mbóiuna, que é formada pela junção dos termos mbói (cobra) e una (preta). Ou seja: o nome significa, literalmente, “cobra preta”.

Todos os episódios da 2ª temporada de Cidade Invisível estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.